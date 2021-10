Ashford / Lontoo

Britanniaa piinaa työvoimapula. Se uhkaa pahimmillaan ajaa useat alat kriisiin tai ainakin tuntuviin vaikeuksiin.

Avoimia työpaikkoja oli heinä–syyskuussa jo ennätyksellinen määrä: yli 1,1 miljoonaa. Se on 318 000 työpaikkaa enemmän kuin juuri pandemiaa edeltävänä aikana tammi–maaliskuussa 2020, kertoi Britannian tilastokeskus (ONS) kuluvalla viikolla.

”Kaikilla aloilla on nyt vähintään yhtä paljon vapaita työpaikkoja kuin juuri ennen pandemiaa”, ONS:n taloustilastoinnin johtaja sanoi Darren Morgan tiedotteen mukaan.

Työvoimapulan taustalta löytyy muun muassa Britannian EU-ero eli brexit. Kun brexitin siirtymäkausi vuodenvaihteessa päättyi, loppui EU-kansalaisten vapaa maahanmuutto- ja työskentelyoikeus.

Pula tekijöistä vaikuttaa Britanniassa ihmisten arkeen.

Syyskuussa huoltoasemilta loppui polttoaine, kun jakelu petti rekkakuskipulan takia. Kuvat bensiiniä jonottavista brittiautoilijoista levisivät maailmalle.

Polttoainekriisi saatiin taltutettua, kun armeija tuli jakeluapuun. Lokakuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla bensiiniä sai jonottaa vielä ainakin osassa Lontoon huoltoasemia.

Nyt kriisi uhkaa siirtyä satamiin, jonne saapuvia lasteja ei saada purettua. Suuressa Felixstowen satamassa aluksia pitää ohjata jo muualle, kun konttisuma uhkaa kasvaa liian suureksi, Sky uutisoi tiistaina.

Kriisissä on myös brittiläinen sikatalous, kun teurastajia ja elintarviketehtaiden työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Jopa yli sataatuhatta brittisikaa uhkaa ennenaikainen tappaminen maatiloilla ja sen jälkeen polttaminen, kun teurastamoissa ei ole tilaa normaalikäsittelylle. Sianliha menee haaskuuseen, ja monet sikafarmarit uhkaavat jättää alan.

”Tuskinpa brexitin puolesta äänestänyt kansa äänesti tämän puolesta. Ironia piilee siinä, että [Britannian] pitää tuoda entistä enemmän sianlihaa EU:sta samalla, kun kotimaiset tuottajat kaatuvat”, sika-alan etujärjestön NPA:n johtaja Zoe Davies ilmoitti aiemmin syksyllä.

Elintarvikealan yhteenliittymän mukaan ruoka- ja juomayhtiöihin tarvittaisiin yli puoli miljoonaa työntekijää lisää.

Ruoka-ala vaatii nyt ulkomaalaisille työntekijöille 12 kuukauden kestoisia pandemian ylimenokauden työviisumeja, joiden avulla avaintehtävät saataisiin täytettyä.

Britannian konservatiivihallitus onkin jo yrittänyt houkutella EU-maiden kuskeja takaisin töihin väliaikaisin kolmen kuukauden pikaviisumein. Menestys ei ole ollut kaksinen.

”Turha yrittää saada tänne rekkakuskeja EU:sta, kun Saksassakin on kuskipula. Saksassa haussa on 80 000 kuskia”, sanoo romanialainen rekkakuski Florian Hatagan.

Hatagan ajaa rekkaa, jonka uumenissa Britanniaan saapuu lääkkeitä Saksasta. Hän on pysähtynyt pienelle rekkojen levähdysalueelle Ashfordin lähelle Kentin kreivikunnassa.

Pyykit kuivuivat lokakuun auringossa rekkaparkissa Ashfordin lähellä.

Hataganin mukaan brexitin siirtymäkauden päättyminen on vaikeuttanut rekkakuskin töitä selvästi. Vaikka työnantaja hoitaakin kaikki paperityöt, on rajan ylittäminen EU:sta Britanniaan entistä vaikeampaa.

”Poliisi pysäyttää Englannin puolella entistä useammin. Erityisen vaivalloinen reitti on Ranskan Calais’sta Kanaalin yli. Itse kuljen mieluummin Englantiin lautalla Belgiasta.”

Lisäongelmia kuljettajille aiheuttavat Afrikasta, Lähi-idästä ja muualta Ranskan rannikolle saapuneet siirtolaiset, jotka yrittävät siirtyä laittomasti Britannian puolelle. Suosittu keino on koittaa hypätä salaa jänikseksi rekan kyytiin.

” ”Brexit on tehnyt asioista entistä monimutkaisempia, vaikka kuinka olisivat kaikki tullipaperit valmiina.”

Vaikeuksista kertovat myös muut kuljettajat.

Romanialainen rekkakuski Manea Marills on tärkeä linkki brittiläisen autoteollisuuden tuotantoketjussa: hän tuo Britanniaan Jaguar- ja Range Rover -autojen osia tehtailta muun muassa Unkarista, Itävallasta ja Slovakiasta.

”Brexit on tehnyt asioista entistä monimutkaisempia, vaikka kuinka olisivat kaikki tullipaperit valmiina.”

Kun hän palaa takaisin EU:n puolelle, kyydissä on autotehtaiden laatikoita uutta täyttökertaa varten.

Romanialainen Manea Marills ajaa rekkaa, joka tuo brittiläisille autotehtaille osia Keski-Euroopasta.

Vertailukohteita brexitiä edeltävään aikaan löytyy. Marills on ajanut Manner-Euroopan ja Britannian väliä jo 12 vuotta.

Hänen mukaansa eurooppalainen kuljettajapula ei ole nostanut palkkoja. Samaa kertovat muutkin kuljettajat. Työnantajayritykset eivät kuulemma kilpaile palkoilla.

Mannereurooppalaisten rekkakuskien mukaan kuskin kuukausipalkka on noin 2 400–3 000 euroa. Britanniassa keskimääräinen rekkakuskin vuosipalkka on 30 000 puntaa eli kuukausipalkka on hitusen alle 3 000 euroa.

Brittiyhtiöiden onkin turha houkutella väliaikaiskeinoin kuljettajia EU-maista, jos palkat eivät jousta ylöspäin. Saman palkan saa Länsi-Euroopassa ilman pelkoa siitä, että joutuu heitetyksi ulos maasta määräajan umpeuduttua.

Kun brexitin siirtymäaika oli yhä kesken, alkoi Britannia rakentaa isoja rekkaparkkeja lähelle kanaalinylityspaikkoja. Rajalle uumoiltiin pitkiä jonoja brexit-byrokratian myötä.

Nyt vuotta myöhemmin Ashfordin isolla rekkaparkilla näyttää olevan hyvin tilaa. Parkkialueelle mahtuisi parisen tuhatta rekkaa, mutta lokakuisena lauantaina paikalla oli puolenpäivän aikaan tuskin paria sataa.

”Iltaa myöten rekkoja tulee kyllä lisää. Viiden jälkeen siellä on yleensä aika täynnä”, kertoo Hatagan.

Brexit-byrokratiakaan ei ole vielä täysmääräistä. Vaikka EU alkoi noudattaa uusia rajoituksia ja tarkastuksia heti siirtymäajan päätyttyä tammikuussa, on Britannia lykännyt osaa tuontirajoituksista.

”Vasta kun nämä [tullimuodollisuudet] on otettu käyttöön, voidaan nähdä, kuinka brexit vaikuttaa [autoteollisuuden] osien tuontiin”, Britannian autoalan etujärjestön SMMT:n johtaja Mike Hawes sanoi toimittajille tiistaina.

Isossa Ashfordin rekkaparkissa on puolityhjää. Alueelle eivät pääse ulkopuoliset.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa vuonna 2020, ja brexitin siirtymäkausi päättyi saman vuoden lopussa. Rekkaparkin kyltti muistuttaa ulkomaisia kuljettajia siitä, että Britanniassa ajetaan vasemmalla.

Vaikka mannereurooppalaiset kuljettajat suhtautuvat epäillen palkankorotuksiin, ovat palkat Britannian puolella jo nousussa.

ONS:n tilastojen mukaan palkat nousivat kesä–elokuussa kuusi prosenttia. Jos bonukset lasketaan mukaan, kertyi nousua 7,2 prosenttia. Poikkeuksellisten pandemiaolojen takia palkkakehitystä on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti.

Vaikka avoimia työpaikkoja on ollut yli miljoona ja palkatkin nousevat, eivät kaikkien työntekijöiden näkymät ole auvoisat.

”Meillä on tässä nyt avoimien työpaikkojen paradoksi: työpaikkoja on avoinna ennätysmäärin, mutta samalla ihmisiä on yhä työttöminä enemmän kuin ennen pandemiaa”, Istitute of Directors -etujärjestön ekonomisti Kitty Ussher sanoi FT:lle tiistaina.

Kyse on siitä, että työttömien taidot eivät vastaa sitä, mitä työnantajat haluavat.

” Yritykset yrittävät nyt houkutella työntekijöitä takaisin konttorille erilaisin eduin kuten rahabonuksin tai kuntosalijäsenyyksin.

Brexitin lisäksi työmarkkinoita muokkaa pandemia. Moni valkokaulustyöntekijä on ollut haluton jättämään etätyöt ja palaamaan työpaikoille.

Etenkin Suur-Lontoon alueella harva haluaa palata julkisen liikenteen aamu- ja iltaruuhkiin, jos sen voi välttää etätöitä tekemällä.

Yritykset yrittävät nyt houkutella työntekijöitä takaisin konttorille erilaisin eduin kuten rahabonuksin tai kuntosalijäsenyyksin. Jos alalla on kova pulaa osaavasta väestä, ovat työnantajat varovaisia antamaan suoria paluumääräyksiä. Seurauksena voi olla, että työntekijä hyppää etätöitä lupaavan kilpailijan kelkkaan.

Pääministeri Boris Johnson kehotti äskeisessä linjapuheessaan työntekijöitä palaamaan työpaikoille ja ”vesiautomaatin ääreen juoruilemaan”. Taustalla on pelko siitä, että etätyöt jarruttavat innovaatioita ja tuottavuuden kasvua.

Brexitiä alkuvuodesta 2016 asti kannattanut Johnson yrittää tehdä nyt Britanniasta korkeiden palkkojen, korkean tuottavuuden ja korkean kilpailukyvyn maata.

Pääministerin suosiman teorian mukaan halpa eurooppalainen työvoima piti brittipalkat matalina ja jarrutti tuottavuuden kasvua. Tilanteesta hyötyivät brittiläiset yritykset, joiden ei tarvinnut investoida. Hyötyjiin kuuluivat myös brittikuluttajat, jotka saivat nauttia halvoista tavaroista ja palveluista.

Jos palkkojen nousu jää pysyväksi, tietää se Johnsonille poliittista voittoa. Uhkana on kuitenkin kuluttajatuotteiden selvä kallistuminen, mikä voi suututtaa äänestäjät palkankorotuksista huolimatta.