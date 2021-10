Vuodettujen tietojen kerrotaan sisältävän muun muassa Twitchin lähdekoodia.

striimauspalvelu Twitch on joutunut tietomurron kohteeksi, ja muun muassa palvelun lähdekoodeja on vuodettu verkkoon. Asiasta kertovat Video Game Chronicle ja The Verge, jotka kertovat pystyneensä varmistamaan vuodon aitouden.

Twitch ei ole itse kommentoinut asiaa julkisuudessa.

Vuodetun paketin kerrotaan olevan kooltaan 125 gigatavua ja se sisältää lähdekoodien lisäksi muun muassa tietoja tunnettujen striimaajien tuloista viime kuukausilta. Se sisältää tietoja myös Twitchin omistaman Amazonin vielä julkaisemattomaan, Vapor-työnimeä käyttävään sovellukseen, josta kaavaillaan suositun Steamin kilpailijaa.

Vergen mukaan paketti on nimetty ensimmäiseksi osaksi, mikä viittaa siihen, että vuotoja on tulossa lisää. Paketin data on vuotajan mukaan tämän viikon maanantailta.

Video Game Chronicle suosittelee Twitchin käyttäjiä vaihtamaan salasanansa ja ottamaan käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen.

Twitch ei ole vielä kommentoinut tai vahvistanut tietovuotoa.

Twitch on perustettu alun perin videopeleille, mutta sen valikoima on laajentunut mitä erilaisempiin sisältöihin. Nykyisin palvelua käytetään muun muassa keskustelu- tai vaikka kokkausohjelmiin. Alustalla kuka tahansa voi perustaa kanavan ja aloittaa striimaamisen, eli oman suoran lähetyksen.

Alustan suosio on kasvanut etenkin koronapandemian aikana. Twitchtracker-sivuston mukaan sillä oli syyskuussa 2021 keskimäärin yli 2,5 miljoonaa samanaikaista katsojaa kerrallaan.