Yhdysvaltojen kannabisbisnes kukoistaa: Laillisia työntekijöitä on enemmän kuin hammas­lääkäreitä tai ensihoitajia

Yhdysvaltojen laillinen kannabisteollisuus on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Suomalaisen tutkijan mukaan kannabiksen laillistaminen tuo maahan paitsi työpaikkoja myös verotuloja.

Koronapandemia kuritti monia aloja ympäri maailmaa, mutta Yhdysvalloissa se on ollut myönteinen asia ainakin yhdelle toimialalle: lailliselle kannabisteollisuudelle.

Viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen liiketoiminnan arvo oli Yhdysvalloissa vuonna 2020 lähes 19 miljardia dollaria, ilmenee tilastotietopalvelu Statistan tiedoista. Se tarkoittaa, että liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta noin 67 prosenttia.

Myynnin arvioidaan Statistan mukaan kasvavan 23 miljardiin dollariin vuonna 2022, minkä jälkeen kasvu sen kuin yltyy. Vuonna 2026 se olisi jo liki 42 miljardia dollaria.

Toisin on naapurimaa Kanadassa. Kannabiksen laillistaminen vuonna 2018 sai siellä aikaan ”vihreän buumin”, joka vaikuttaa sittemmin laimentuneen. Laillistamisen huumassa kannabisbisnekseen panostettiin sankoin joukoin, mutta nyt tuottajat raportoivat miljoonatappioista.

Yhdysvalloissa kannabisteollisuuden kasvun taustalla on 2000-luvulla tasaisesti edennyt laillistamiskehitys.

Kannabis on nykyisin kokonaan laillista 50 osavaltiosta 18:ssa. Lisäksi valtaosa osavaltioista on laillistanut lääkekannabiksen. Kyselyjen mukaan noin kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista.

Tavallinen kansa onkin suhtautunut kannabikseen suotuisammin kuin päättäjät, sanoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ohto Kanninen. Myönteiset kokemukset lääkekannabiksesta ovat hänen mukaansa saaneet kansan hyväksymään kannabiksen viihdekäytönkin.

”Osavaltiot ja kaupungit ovat päättäneet laillistamisesta suoralla kansanvaalilla, jolloin laki tulee voimaan päättäjien kannan ohi.”

Kanninen kuvaa laillistamiskehitystä lumipalloefektiksi. Hyväksytympi asema yhteiskunnassa on kasvattanut kannabis­teollisuutta, minkä takia sillä on ollut varaa panostaa lobbaamiseen. Näin se on saanut merkittävämpää jalansijaa lakiesittelyjen valmistelussa.

Kannabisteollisuudesta on tullut korona-aikana merkittävä työllistäjä, kertoo sanomalehti The Washington Post. Kun pandemia vei esimerkiksi monelta ravintolatyöntekijältä työpaikan tai teki työnäkymistä muutoin epävarmoja, kannabisbisnes riensi apuun.

Lehti siteeraa kannabismarkkinoilla toimivan Leafly-yrityksen raporttia. Siinä kerrotaan, että laillisen kannabisteollisuuden työn­tekijä­määrä kasvoi viime vuodesta 32 prosenttia ja ala työllistää nyt täysipäiväisesti yli 320 000 yhdysvaltalaista.

Tämä tarkoittaa, että alalla työskentelee nyt enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi hammaslääkäreinä tai ensihoitajina, The Washington Post kirjoittaa.

” Kaliforniassa laillinen kannabis toi viime vuonna neljän miljardin dollarin myynnillään noin miljardin euron verotulot.

Toisaalta kannabisteollisuutta on moitittu järjestäytyneisyyden puutteesta. Palkat, työehdot ja työsuojelukäytännöt eivät ole alalla yhtenäisiä.

Ohto Kannisen mukaan kannabisalassa on potentiaalia, koska se on laittomanakin työllistänyt Yhdysvalloissa runsaasti väkeä. Hän muistuttaa kuitenkin, että kaikki harmaan talouden työntekijät eivät automaattisesti siirry lailliselle puolelle.

”Osittain työntekijöitä siirtyy esimerkiksi McDonald’silta tai muilta matala­palkka-aloilta. Tällöin kyse ei ole varsinaisesta lisä­työ­paikasta.”

Kanninen toteaa, että kannabiksen laillistaminen vaikuttaa työpaikkojen lisäksi verotuloihin. Esimerkiksi Coloradossa kannabisverosta saatuja tuloja on kohdennettu muun muassa koulujen korjaamiseen.

Kaliforniassa laillinen kannabis toi viime vuonna neljän miljardin dollarin myynnillään noin miljardin euron verotulot. Verokertymä on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa.

”Pikkuhiljaa harmaat kanavat poistuvat ja kuluttajat tulevat laillisuuden piiriin. Pidemmän päälle kuluttaja haluaa tuotetta, jonka sisällöstä hän on täysin perillä”, Kanninen sanoo.

Rajut kasvuennusteet herättävät väistämättä yhden kysymyksen: onko kannabisala kupla, joka poksahtaa ennen pitkää?

”Kupla on ehkä vähän vahva ilmaisu, mutta arvioni on, että kyllä”, Ohto Kanninen sanoo.

”Kun alat kypsyvät, tuotanto tehostuu ja kuluttajat asettuvat ja kilpailuttavat firmoja. Näin voitot tulevat ennen pitkää pienenemään, aivan kuten Kanadassa.”

Kanninen uskoo, että kun yhä useampi osavaltio Yhdysvalloissa laillistaa lähi­tulevaisuudessa kannabiksen, sen hohto kaikkoaa.

”Kannabis normalisoituu.”