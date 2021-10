Natwest-pankki myöntää syyllistyneensä rahanpesuun – Pankin pääomistaja on Britannian valtio

Natwest on ensimmäinen pankki Britanniassa, joka on myöntänyt rahanpesusyytökset.

Brittiläinen pankki National Westminster Bank eli Natwest on myöntänyt syyllistyneensä rahanpesuun.

Natwest myönsi torstaina tuomioistuimessa Lontoossa syyllisyytensä estää lähes 400 miljoonaan punnan (noin 470 miljoonaa euroa) rahanpesu, pankki kertoi tiedotteessaan.

Britannian finanssivalvojan syyttäjät syyttävät pankkia siitä, että se epäonnistui valvomaan yhden asiakkaan epäilyttäviä talletuksia. Asiakas talletti tililleen pankissa viiden vuoden aikana noin 365 miljoonaa puntaa, joista 264 miljoonaa puntaa oli käteistä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on Britannian finanssivalvojan ensimmäinen syyte rahanpesusta. Natwest on ensimmäinen pankki Britanniassa, joka on myöntänyt rahanpesusyytökset.

Natwestin toimitusjohtaja Alison Rose sanoo tiedotteessa pankin olevan hyvin pahoillaan siitä, että se epäonnistui asiankuuluvasti valvoa ja estää yhden asiakkaan rahanperus vuosina 2012–2016.

Brittimedian mukaan kyseinen asiakas on Pohjois-Englannissa sijaitseva kultakauppias, jonka toiminnan poliisi sulki vuonna 2016.

Britannian valtio omistaa 55 prosenttia Natwest-pankista. Omistusosuus juontaa juurensa finanssikriisiin vuoteen 2008, jolloin valtio pelasti pankin 45 miljardin punnan tukipaketilla.