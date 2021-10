Lähestyvä talvi uhkaa kasvattaa energiapulaa entisestään.

Kiinassa on määrätty yli 70 sisämongolialaista hiilikaivosta kasvattamaan tuotantoaan noin sadalla miljoonalla tonnilla maata riivaavan energia- ja hiilipulan paikkaamiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Suurin osa käskyn saaneista 72 hiilikaivoksesta on avolouhoksia. Tähän asti niiden vuosittainen tuotantokapasiteetti on ollut vajaat 180 miljoonaa tonnia.

”Tämä tulee helpottamaan hiilipulaa mutta ei poistamaan ongelmaa. Hallinnon on edelleen käytettävä energiansäännöstelyä taatakseen tasapainon hiilen ja talven energiantarpeen osalta”, arvioi tilannetta IHS Markitin johtaja Lara Dong Reutersille.

Kiinassa on kärsitty sähköpulasta keväästä lähtien, mutta tilanne on kärjistynyt syksyä kohden. Energiapula uhkaa jo koko maan talouskasvua. Kiinan kommunistinen hallinto on lähettänyt tiukan viestin useammalle sähköä, öljyä ja hiiltä tuottavalle yhtiölle siitä, että ongelmat on saatava korjattua.

Kiinan sähköpulan on kerrottu johtuvan moninaisista syistä.

Toisaalta energiankulutusta on rajoitettu Kiinan keskusjohdon päästövähennysten ja energiansäästötavoitteiden vuoksi, toisaalta hiilen hinta on noussut. Kiina on hyvin riippuvainen hiilienergiasta.

Esimerkiksi viime vuonna Kiina rakensi enemmän hiilivoimaa kuin koko muu maailma sai sitä vähennettyä

Ehdoton valtaosa maailman uusista hiilivoimaloista on Kiinassa, minkä lisäksi Kiina myös rahoittaa hiilivoimaloita muissa maissa. Jos Kiinaa ei laskettaisi mukaan, hiilivoiman kokonaismäärä olisi vähentynyt.

Hiilenkulutus on kasvanut talven lämmityskauden alettua maan pohjoisissa osissa. Suurimmilla hiilivoimaloilla on Reutersin mukaan hiilivarastoja nyt noin kymmeneksi päiväksi, kun aiemmin varantoja on ollut yli 20 päiväksi.

Talven energiankulutuksen turvaamiseksi Kiina on myös avannut kymmeniä jo suljettuja kaivoksia ja hyväksynyt lupia useille uusille.