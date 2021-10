Yhtiön ensimmäinen tehdas Euroopassa aikoo tuottaa puoli miljoonaa autoa vuodessa.

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk järjestää tänään lauantaina suurjuhlat lähelle Berliiniä valmistuvan tehtaansa kunniaksi, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Teslan Berliinin-tehtaan on määrä valmistaa yhtiön Model Y -ajoneuvoja maailman­laajuisille markkinoille noin puolen miljoonan auton vuosivauhtia. Tehdas on yhtiön ensimmäinen Euroopassa.

Tehdas sijaitsee Grünheiden kunnassa uuden Berliinin–Brandenburgin lentoaseman lähistöllä.

Musk haluaa juhlia lauantaina, vaikka yhtiön ”gigatehdas” on joutunut lykkäämään toimintansa aloitusta. Tesla on syyttänyt myöhästymisistä saksalaista byrokratiaa. Viranomaisilla on edelleen arvioitavana 300 hehtaarin suuruisen tehdasalueen ympäristövaikutukset.

Tehtaan rakentaminen aloitettiin kaksi vuotta sitten, ja toiminnan piti alkaa viime kesänä. Nyt tehtaan tuotantolinjojen arvioidaan käynnistyvän loppuvuonna tai ensi vuoden alussa.

Muskin itsensäkin odotetaan osallistuvan lauantain ”gigabileisiin”. Luvassa on muun muassa elektronista musiikkia ja ruokarekkoja. Juhlaväkeä alkoi saapua paikalle jo aamupäivällä.

Jättitehdas on herättänyt Saksassa myös arvostelua. Lauantainakin juhlapaikalle oli saapunut juhlavieraiden lisäksi mielen­osoittajia, joiden kylteissä luki muun muassa ”Pysäyttäkää Tesla” ja ”Vesi ja metsät eivät ole yksityisiä voittoja”, AFP kertoo.

Juhlapaikalle oli saapunut lauantaina myös tehdasta vastustavia mielenosoittajia.

Arvostelijat pelkäävät muun muassa, että jättiläistehdas vahingoittaa vesitaloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tehdas ei saisikaan lopullista lupaa viranomaisilta, Tesla on luvannut purkaa laitoksen omalla kustannuksellaan.