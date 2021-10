Intian sähkötuotannosta 70 prosenttia tuotetaan hiilivoimaloissa.

Intiaa uhkaa poikkeuksellinen energiapula. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan kyse on ”ennennäkemättömästä energiakriisistä”.

Intian 135 hiilivoimalasta jo puolella alkavat polttoainevarastot olla lopussa. Tilannetta pidetään vakavana, sillä Intian sähköntuotannosta 70 prosenttia tulee hiilivoimaloista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Intian hiilivoimaloilla on keskimäärin neljän päivän poltto­aine­varannot. Tilanne on pahin vuosiin.

Pahasta energiapulasta ovat viime aikoina kärsineet myös muun muassa Kiina sekä Libanon.

Kiinan energiapula on johtanut mittaviin sähkökatkoihin ja tuotantolaitoksia on jouduttu sulkemaan, millä on vaikutuksia myös maailmanlaajuisiin tuotantoketjuihin.

Intiassa, samoin kuin esimerkiksi Kiinassakin, tilanne on kehkeytynyt huonommaksi jo kuukausien ajan.

Intiassa ongelma on paisunut muun muassa siksi, että koronapandemian helpottaessa energiakysyntä on noussut nopeasti samalla, kun hiilen hinta on noussut tuntuvasti.

Lisäksi rankat monsuunisateet ovat täyttäneet hiilikaivoksia ja vaurioittaneet kuljetus­infrastruktuuria.

”Olemme kokeneet energiapulaa aiemminkin, mutta tällä kertaa ennennäkemätöntä on todella kallis hiilen hinta”, totesi Nomuran energia-asiantuntija Aurodeep Nandi BBC:lle.

Intiassakin energianhinnan nousun pelätään johtavan muun muassa inflaatioon.

”Kaikki pyörii sähköllä, joten koko tuotantoketju betonista teräkseen ja rakentamiseen tulee kärsimään. Hiilipula tulee vaikuttamaan kaikkeen”, Coal India -yhtiön entinen johtaja Zohra Chatterji sanoi BBC:lle.