Uudistus koskee koko Stockmann-divisioonan henkilökuntaa kaikissa kolmessa toimintamaassa Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Kauppayhtiö Stockmann kertoo aloittavansa yt-neuvottelut, joiden piirissä on on Suomessa noin 210 tehtävää. Arvioitu vähennystarve on yhtiön mukaan enintään 60 tehtävää. Nykyorganisaatiosta lakkaa arviolta 105 tehtävää, ja uusia tehtäviä on suunnitteilla arviolta 45.

Stockmann kertoo sijoittavansa uudet tehtävät siten, että ne ”tukevat parhaalla mahdollisella tavalla eri toimintamaiden liiketoimintaa ja kasvua”.

Yt-neuvotteluiden taustalla on toimintamalliuudistus, jolla yhtiö kertoo tavoittelevansa muun muassa asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden parantamista. Uudistus koskee koko Stockmann-divisioonan henkilökuntaa kaikissa kolmessa toimintamaassa Suomessa, Virossa ja Latviassa, ja uudistuksen vaikutukset ulottuvat toteutuessaan kaikkiin toimintamaihin.

Stockmannin transformaatiojohtajan Mikko Huttusen mukaan uudistuksen lähtökohtana on parempi tuki kaupallisille prosesseille.

”Tavoitteena on sujuvoittaa prosesseja poistamalla päällekkäisyyksiä toimintojen ja eri maiden välillä sekä madaltamalla hierarkiaa, mikä nopeuttaa ja parantaa palveluamme sekä karsii kiinteitä kustannuksia ”, Huttunen sanoo Stockmannin tiedotteessa.

Suunnitelluilla toimenpiteillä tulee Stockmannin arvion mukaan olemaan lähes neljän miljoonan euron vuosittainen säästövaikutus vaiheittain vuoden 2022 jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta alkaen.

Henkilöstövähennyksillä ei ole yhtiön mukaan vaikutusta tavaratalojen, asiakaspalvelun tai verkkokaupan toimintaan. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 15. lokakuuta, ja toimenpiteiden toteutus käynnistyy vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Stockmann-divisioona työllistää yhteensä 1 735 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 1 120 henkilöä. Koko Stockmann-konserni työllistää 5 927 henkilöä 19 maassa.