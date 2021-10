Eläkejärjestelmä maksaa Carl Haglundille toimitusjohtajan peruspalkkaa arvioiden mukaan noin 284 000 euroa vuodessa. ”Perehdyttämisjakson aikana minulla on alempi palkka”, hän kertoo.

Yli neljän miljardin euron työeläkevarallisuutta hoitavan Veritaksen toimitusjohtajaksi nimitetty Carl Haglund, 42, sai sijoitustoiminnan tuntemuksestaan arvosanan tyydyttävä.

Arvosanan antoi Veritaksen ylimmästä luottamusjohdosta koostuva työryhmä, jonka tehtävänä oli löytää työeläkeyhtiölle uusi toimitusjohtaja.

”Koskien liikkeenjohdon tuntemusta arvosana on erinomainen. Koskien työeläkevakuutustoiminnan tuntemusta arvosana on hyvä ja koskien sijoitustoimintaa arvosana on tyydyttävä”, Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh kirjoitti Finanssivalvonnalle (Fiva) 16. syyskuuta kouluarvostelua käyttäen.

Berghin lisäksi työryhmään kuuluivat Veritaksen hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen yksi jäsen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina ja lauantaina, että muun muassa Rkp:n puheenjohtajana, Suomen puolustusministerinä ja Euroopan parlamentin jäsenenä työskennellyt Carl Haglund ei ole Fivan mielestä pätevä työeläkeyhtiön toimitusjohtajaksi.

Fiva totesi asian 13. syyskuuta 2021 antamassaan fit & proper -lausunnossa. Valvoja oli varoittanut Veritasta Haglundin osaamisen puutteista jo ennen nimitystä heinäkuussa.

”Saadun materiaalin perusteella havaitsimme, että Carl Haglundilla on puutteita työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tuntemuksen osalta”, Fiva kirjoitti Veritakselle ennen Haglundin nimitystä viime heinäkuussa.

Fiva myös edellytti Haglundille selvästi pitempää koulutus- ja perehdyttämisongelmaa kuin Veritas myöhemmin suunnitteli. Koulutus jatkuu näillä näkymin heinäkuun 2022 alkupuolelle.

Fiva kertoo, että se arvioi Haglundin osaamisen uudestaan koulutusjakson päätyttyä heinäkuussa 2022.

Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh vakuuttaa maanantaina HS:lle, että Haglund oli ”paras ja pätevin” kaikista hakijoista. Hänen mukaansa hakijoita oli runsaasti.

Bergh ei halua kertoa hakijoiden nimiä eikä edes sitä, oliko hakijoiden joukossa valmiiksi työeläkeasioihin perehtyneitä.

”Hakijoita oli paljon ja käytimme myös headhunteria parhaan ja pätevimmän löytämiseksi”, Bergh kertoo.

Haglund aloitti työnsä eli käytännössä perehtymisensä tuleviin tehtäviin maanantaina. Hän käyttää titteliä johtaja, mutta toimitusjohtajan vastuut ovat yhtiön talousjohtajalla.

Haglundin palkka julkistetaan vuosikertomuksessa, mutta häntä edeltäneen toimitusjohtajan peruspalkka vuonna 2020 oli 284 000 euroa, mikä vuosien 2018 ja 2019 bonuksilla lisättynä oli 377 000 euroa. Palkka tulee eläkejärjestelmästä, joka kerää työnantajilta ja työntekijöiltä lakisääteisiä eläkemaksuja.

Haglund tulee saamaan arvion mukaan peruspalkkaa noin 22 700 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi Veritaksella on bonusjärjestelmä johtajille.

”Perehdyttämisjakson aikana minulla on alempi palkka”, Haglund kertoo HS:lle maanantaina.

Työeläkeyhtiöt toimivat julkisella rahalla, mutta ne eivät ole julkisuuslain piirissä toisin kuin suuri työeläkelaitos Keva, jonka toimitusjohtajan hakuprosessi oli tänäkin vuonna julkinen. Työeläkemaksujen maksajilla ja vakuutetuilla ei siksi ole mahdollisuuksia arvioida, minkälaisesta hakijajoukosta esimerkiksi Haglund valittiin pätevimmäksi tehtävään.

Työeläkeyhtiöt ovat vastustaneet julkisuuslain pykälien laajentamista koskemaan itseään. Oikeusministeriön työryhmä pohtii parhaillaan, pitäisikö julkista rahaa käyttävien kuntien sekä valtion yhtiöiden ja esimerkiksi työeläkelaitosten olla nykyistä läpinäkyvämpiä.

Oikaisu 11.10.2021 kello 16.46: Kirjoituksessa kerrottiin aluksi virheellisesti, että Carl Haglundin edeltäjän peruspalkka oli 350 000 euroa vuodessa. Haglundin edeltäjän Carl Petterssonin peruspalkka Veritaksessa oli 284 000 euroa vuodessa.