Leluvalmistaja ei aio jaotella lelujaan erikseen pojille tai tytöille, eikä sen verkkosivuilta pysty etsimään leluja sukupuolen perusteella.

Tanskalainen leluvalmistaja Lego aikoo murtaa sukupuolistereotypioita muuttamalla tuotteitaan sopivammiksi kaikille lapsille, niin tytöille kuin pojille, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Uudistuksen taustalla on yhtiön tilaama tutkimus, jossa esimerkiksi yli 70 prosenttia pojista pelkästi joutuvansa pilkatuksi, jos he leikkivät leluilla, joita he kuvailivat ”tyttöjen leluiksi”. Myös poikien huoltajat pelkäsivät samaa.

”Työskentelemme kovasti sen eteen, että Legosta tulisi inklusiivisempi”, Legon tuote- ja markkinointipäällikkö Julia Goldin totesi The Guardianille.

Goldinin mukaan Legot ovat olleet perinteisesti poikien suosiossa, mutta hän totesi brittilehdelle, ettei yhtiö enää jaottele tuotteitaan erikseen pojille tai tytöille. Esimerkiksi yhtiön verkkosivuilta ei pysty enää etsimään leluja sukupuolen perusteella.

Tutkimukseen osallistui lähes 7 000 vanhempaa ja 6–14-vuotiasta lasta Kiinassa, Tšekissä, Japanissa, Puolassa, Venäjällä, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

”Kun lapset leikkivät leluilla, jotka yhdistetään toisen sukupuolen leluiksi, vanhemmat ovat enemmän huolissaan siitä, että heidän poikiaan kiusataan kuin siitä, että heidän tyttäriään kiusataan”, sanoi tutkimuksen tehneen Geena Davis Institute on Gender in Media -yhtiön toimitusjohtaja Madeline Di Nonno The Guardianille.

Instituutin perusti Oscar-palkittu näyttelijä Geena Davis vuonna 2004, ja se on konsultoinut Legoa sukupuolivinoumasta ja haitallisista stereotypioista tämän vuoden alusta alkaen.

Lego kertoi tutkimuksen tuloksista ja aikeistaan maanantaina YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä. Samalla yhtiö julkisti kampanjan, jossa keskiössä ovat tytöt, jotka ”rakentavat maailmaa luovan ongelmanratkaisun avulla”.

Legon mukaan tutkimus osoittaa, että yhteiskunta ei ole valmis tukemaan tyttöjen kasvua leikin avulla. Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien mielikuvissa miehet olivat naisia luovempia.

Esimerkiksi 85 prosenttia vanhemmista mielsi tutkijan tai urheilijan olevan mies ja liki 90 prosentin mielikuvissa insinööri oli mies.

Myös tutkimukseen osallistuneiden lasten mielikuvat olivat hyvin samankaltaisia, joskin tyttöjen ammattivalikoima sekä miehille että naisille oli laajempi kuin pojilla.