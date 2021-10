Metsä Groupiin kuuluva pehmopaperitehdas tuottaa energiansa jatkossa kokonaan puutuotannon tähteillä ja sivutuotteilla. Päästöoikeuksien hintojen nousu on heikentänyt turpeen kilpailukykyä rajusti.

Pehmopaperia tekevän Metsä Tissuen tehdas Mäntässä on luopunut kokonaan turpeen käytöstä energiantuotannossaan.

Tehtaan pääenergiakattila muutettiin jo neljä vuotta sitten biokattilaksi, jossa poltettavan turpeen määrää on vähitellen vähennetty.

Nyt turpeen polttaminen on lopetettu kokonaan ja se on korvattu puupolttoaineella eli kuorella ja muilla tuotannon sivutuotteilla.

Turpeen kilpailukyky polttoaineena on heikentynyt tänä vuonna voimakkaasti, kun hiilidioksidin päästöoikeuden hinta on kohonnut. Hiilidioksiditonnin päästöoikeuden hinta on noin kaksinkertaistunut vuodessa 60 euron tuntumaan.

Turpeen poltosta syntyy hiilidioksidia enemmän kuin esimerkiksi öljyn tai kivihiilen polttamisesta.

Metsä Tissue on osa Metsä Groupia. Turpeesta luopuminen pienentää Metsä Tissuen mukaan tehtaan hiilidioksidipäästöjä puoleen vuodesta 2017. Päästöt ovat vähentyneet yhteensä 59 000 tonnia.

”Siirtyminen pois turpeen käytöstä on ollut pitkän aikavälin suunnitelmamme. Investoimme jo vuonna 2017 pääkattilan muuttamiseen biokattilaksi, jonka avulla poltettavan turpeen määrää on pystytty vähentämään joka vuosi”, Mäntän-tehtaan johtaja Kari Karttunen sanoo tiedotteessa.

Metsä Tissuen tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä tehtaillaan kokonaan vuoteen 2030 mennessä.