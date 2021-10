Takavuosien vaikutusvaltainen johtaja jätti ilmoittamatta 390 000 euron arvopaperien myyntivoitot 2012–2014 Sveitsissä, syyttäjä katsoo.

Varustamoyhtiö Finnlinesin entinen toimitusjohtaja ja Nokian entinen johtaja Antti Lagerroos kätki varojaan Sveitsiin ja jätti ilmoittamatta 390 000 euron arvopaperien myyntivoitot 2012–2014, katsoo syyttäjä. Syyttäjän ja verohallinnon selvityksen mukaan Lagerroos vältti näin noin 88 000 euron verot.

Syyttäjän mukaan Lagerroos jätti lisäksi ilmoittamatta 2012–2014 osinkotuottoja pörssilistatuista yhtiöistä Sveitsistä, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Lagerroos kiistää syytteen törkeästä veropetoksesta, joka luettiin Helsingin käräjäoikeudessa tiistaina.

”Täysin perusteeton syyte”, sanoi Lagerroos oikeudenkäynnin tauolla tiistaina, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa sen enempää.

Syyttäjä vaatii Lagerroosille vähintään yhden vuoden ehdollista vankeusrangaistusta, koska hän ei ole ilmoittanut veroparatiisina pidetyssä Sveitsissä syntyneitä myyntivoittoja.

Varustamoyhtiö Finnlinesin toimitusjohtajana 1990–2007 työskennellyt Lagerroos on yksi merkittävimpiä entisiä vallankäyttäjiä, joka on rikosepäiltynä varojen kätkemisestä veroparatiisiin. Ennen laivanvarustaja Finnlinesin toimitusjohtajan tehtäviä Lagerroos työskenteli muun muassa Nokian matkapuhelinten toimitusjohtajana.

Finnlines oli Helsingin pörssissä vuoteen 2016 saakka.

Merenkulkuneuvos Lagerroos on toiminut Amer-yhtymän hallituksen puheenjohtajana sekä useiden pörssiyhtiöiden hallituksessa muun muassa YIT:ssä, Fortumissa, Wärtsilässä ja VR-Yhtymässä. Työnantajien EK:n hallituksen jäsen hän oli 2006–2007.

Vuosina 2012–2014 Lagerroos oli jo jättänyt operatiiviset johtajantehtävänsä, mutta oli esimerkiksi pörssiyhtiö Cargotecin hallituksen jäsen.

Varojen säilyttäminen ulkomailla veroparatiisissa ei ole laitonta, mutta se mahdollistaa niiden tuottojen kätkemisen. Verohallinnon ja syyttäjän mukaan Lagerroosin olisi itse tullut ilmoittaa vuosittain veroilmoituksillaan ulkomaisen sijoitusvarallisuutensa kerryttämät tuotot.

Viime viikolla ja kuluvalla viikolla Suomessa on keskusteltu vilkkaasti veroparatiisien laillisesta ja laittomasta käytöstä, kun kansainvälinen toimittajaryhmä ICIJ ja muun muassa Yle ovat selvitelleet suurta Pandoran paperit -tietovuotoa.

Helsingin Sanomat kertoi puolestaan lauantaina, kuinka varakkaat suvut ja yrittäjät ovat kätkeneet rahojaan veroparatiisien pankkeihin ja säätiöihin vuosikymmeniä. Helsingin Sanomien selvitysten tulokset eivät ole peräisin Pandoran papereista.

Syyttäjän ja verottajan selvitysten mukaan Lagerroos on käynyt arvopaperikauppaa sveitsiläisen Vontobel AG -pankin kautta verovuosina 2012–2014, minä aikana hän sai myyntivoittoja yhteensä 389 833 euroa.

Lagerroos ei ilmoittanut tästä syntyneitä noin 88 000 euron myyntivoittoja verottajalle Suomessa, syyttäjä katsoo. Syyttäjän mukaan teko on törkeä, koska teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä.

Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä esimerkiksi sen vuoksi, että Sveitsin tiukan pankkisalaisuuden vuoksi maasta on ollut mahdotonta saada tietoa, syyttäjä katsoi oikeudessa. Kyse on siis perinteisen veroparatiisin Sveitsin tarjoamasta salaisuudesta.

Todistajana kuultu verohallinnon tarkastaja kertoi oikeudessa, että kansainvälinen tietojen vaihto toi heille tietoa Lagerroosin 2,8 miljoonan euron säästöhenkivakuutuksesta Lombard-nimisessä yhtiössä.

Lombard on äveriäiden henkilöiden varallisuutta hoitava kansainvälinen yhtiö.

Tämän jälkeen Suomen verohallinto kiinnostui siitä, mistä Lagerroosin säästöhenkivakuutuksen varallisuus oli peräisin.

Tarkastajan mukaan Lagerroosin veroilmoituksessa ei ollut lainkaan kerrottu Sveitsin pankkiin tulleita myyntivoittoja. Hän kertoi verottajalle myöhemmin olleensa tuolloin ”liian väsynyt” ilmoittamaan Sveitsin-voitoistaan, tarkastaja kertoi käräjäoikeudessa.

Lagerroosin puolustus ilmoitti tiistaina, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä.

Lagerroos sulki tilinsä Sveitsissä, kun hän oli myynyt kaikki sijoituksensa. Vontobel-pankista siirtyi 21. maaliskuuta 2014 yhteensä 700 000 euroa hänen rahojaan Lombard-yhtiöön.

Veroparatiisien ympärillä alkoi ennen vuotta 2014 keskustelu, jonka mukaan Sveitsi ja jotkut muut veroparatiisit alkavat mukautua OECD:n vaatimuksiin veronkierron kitkemiseksi. Aiemmin salatut talletukset ja tallettajat uhkasivat paljastua.

Lagerroosin puolustus vetosi tiistaina siihen, että Lagerroosilla oli vuodelta 2009 sellaisia sijoitustappioita, jotka olisi voitu vähentää vielä 2014 myyntivoitoista. Verottajan mukaan tällaista mahdollisuutta ei ollut.

Lagerroos on suomalaisen mittapuun mukaan varakas henkilö, sillä hänellä on Helsingin Sanomien Verokoneessa 1999–2019 tuloja yhteensä 16,4 miljoonaa euroa.

Lagerroosin käyttämä sveitsiläinen Vontobel-pankki nousi esiin myös HS:n lauantain selvityksessä suomalaisista veroparatiiseissa. HS kysyi tuolloin Vontobelin kommentteja suomalaisen pianistin saamista neuvoista siirtää piilotetut rahat Sveitsistä thaimaalaisiin pankkeihin.

Vontobelin mukaan Sveitsin laki kieltää kommentoimasta asiakassuhteita. Samalla Vontobel kertoi, että pankki edellytti kaikkia eurooppalaisia asiakkaitaan liittymään automaattiseen tietojen vaihtoon Vontobelin ja kotimaansa verottajan välillä.

Jos asiakas ei tähän suostunut, pankki lopetti asiakassuhteen vuoden 2015 lopussa. Tuolloin Lagerroosin tili Vontobel-pankissa oli kuitenkin jo suljettu.