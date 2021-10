Jos haluaa pukinkonttiin elektroniikkaa, kannattaa varautua joustamaan malleissa ja merkeissä. Kasvanut kysyntä ja globaali sirupula ovat tyhjentäneet isojen elektroniikka­kauppojen hyllyjä.

Kuluttajaelektroniikkaa myyvät kaupat lähtevät tänä vuonna joulusesonkiin epävarmoissa tunnelmissa. Kysyntää riittäisi mutta tuotteita ei.

Joululahjaostoksia suunnittelevan kannattaakin varautua kulutus­juhlalle pahimpaan skenaarioon: kaikkea, mitä haluaa, ei välttämättä saa. Ja vaikka saisikin, odotus voi venyä pitkälle.

Mistä sitten on pulaa tällä hetkellä? Vähän kaikesta.

”Se riippuu vähän valmistajasta ja mallista. Tiettyjen mallisarjojen televisiot ovat kiven alla. Haasteita on myös esimerkiksi keskihintaisissa Android-älypuhelimissa, rikkaimureissa, erillisuuneissa ja astian­pesu­koneissa, monellakin valmistajalla”, luettelee Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Samaa sanoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen.

”Aina tulee olemaan tarjolla joitain älypuhelimia, mutta jos haluaa juuri tietyn mallisen, tietyn värisen ja tietyllä gigatavukoolla varustetun luurin, sitä ei välttämättä ole. Iphoneissa näkyy jo nyt isoja ongelmia: meillä ei taida olla lainkaan Iphone 11 -mallia. Myös Iphone 12 on aika lailla kiven alla.”

Lisäksi Järveläinen mainitsee pc-komponentit ja varsinkin näytön­ohjaimet.

”Niille on todella paljon kysyntää pelaajien keskuudessa, mutta tuotteita ei vain ole. Tämän kanssa on toki painittu ties kuinka kauan.”

Suuren kysynnän voi karkeasti selittää kahdella asialla: koronaviruspandemialla ja talouselvytyksellä.

”Koronaviruspandemia on synnyttänyt kovan kysyntäpiikin, kun kysyntä on palannut vaikean ajan jälkeen. Lyhyessä ajassa yritetään tehdä viime vuonna tekemättä jäänyttä työtä”, tiivistää Teknologia­teollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Samalla kysyntää tukee finanssipoliittinen elvytys.

Kysyntään vastaamista taas vaikeuttaa ongelma, josta on puhuttu jo pitkään: sirupula. Koska maailma on entistä digitalisoituneempi, puolijohteita on kaikkialla. Tuotantokapasiteetti ei kuitenkaan tällä hetkellä vastaa kysyntää, ja mikro­piireissä käytettävistä raaka-aineista on pula.

Pula-aikana jalkoihin ovat jääneet erityisesti autonvalmistajat, mutta saman ongelman kanssa painivat muutkin.

”Siellä missä on elektroniikkaa, siellä on puolijohteita. Tiettyjen komponenttien saatavuushaasteet saattavat hyvin laajasti häiritä valmistavan teollisuuden tuotantoa”, Rautaporras sanoo.

Lue lisää: Puolijohteiden maailmanlaajuinen pula iskee myös Suomeen. HS kävi läpi keskeiset syyt mikrosirujen pulaan.

Eräänlainen kuluttajaelektroniikan Graalin malja on Playstation 5 -pelikonsoli.

Konsoli tuli myyntiin viime vuoden marraskuussa, mutta osa kuluttajista odottaa edelleen viime jouluna tilaamaansa tuotetta.

”Varmaan joulun odotetuin tuote”, Verkkokauppa.comin Järveläinen kuvailee.

”Tiedämme, että sitä ei todellakaan tulla saamaan niin paljon kuin sille olisi kysyntää. Yleisesti pelikonsolien saatavuus on ja tulee olemaan huonoa, oli kyse sitten vanhasta tai uudesta.”

Lue lisää: Joululahjoja kannattaa kärkkyä tänä vuonna jo ennen juhannusta. Playstation 5:n tilanne on miltei toivoton.

Monessa tuotteessa kuluttaja on kuitenkin valmis joustamaan.

Gigantin Sandström kertoo esimerkin: Useilla kannettavien pc:iden toimittajilla on hyvin epävarma tilanne. Vastaava tuote voi kuitenkin löytyä, jos ei suhtaudu yhteen merkkiin ja malliin pakkomielteenomaisesti.

”Kyllähän meillä aina tietokoneita on saatavilla, mutta jos haluaa tietyn merkin ja tietyn mallisen koneen, sitä voi joutua odottamaan.”

Playstation 5 on eri asia, Sandström myöntää. ”Jos haluaa sen, niin ei sille oikein korvaajaa ole. Ymmärrän sen kyllä.”

Jos jousto joululahjaostoksilla ei siis tule kysymykseen, jää kaksi vaihtoehtoa: odottaminen tai kyttääminen.

”Pitää toimia heti, kun jossain on tavaraa myynnissä. Kaikki Playstation viitoset, mitä saadaan, myydään tällä hetkellä tunneissa loppuun.”

Globaalin sirupulan on ennustettu jatkuvan pitkälle ensi vuoteen.

”Monet tuotteet ovat lähtökohtaisesti globaalillakin tasolla lopussa. Näin tulee jatkumaan myös loppuvuoden ajan, ja oma arvaukseni on, että tämä tulee jopa yleistymään. Saatavilla olevien tuotteiden määrä tulee olemaan rajoitetumpi kuin normaalissa tilanteessa”, Verkko­kauppa.comin Järveläinen sanoo.

”Yritämme varautua alan yllättäviin liikkeisiin parhaamme mukaan, mutta meillä on kuitenkin rajatut mahdollisuudet vaikuttaa, kun kyse on suosituista kuluttaja­elektroniikka­tuotteista.”

Teknologia­teollisuuden Rautaporras uskoo, että kun tilanne helpottaa globaalisti, se helpottaa myös Suomessa.

”Suomi ei ole poikkeuksellisen huonossa asemassa, vaikkakaan emme myöskään keskimääräistä paremmassa asemassa.”

Tätä joulua tuskin pelastaa mikään, jos joulu tiivistyy pelikonsoliin tai tietyn­malliseen Iphoneen. Kaikki on silti tehty, mitä on ollut tehtävissä sesongin kannalta, Sandström sanoo.

”Ei ole ihan kaikkea, mitä olisimme toivoneet, mutta kyllä tuotteita myytäväksi riittää.”

Joulusesonkiin on varauduttu selvästi normaalia aiemmin. Verkkokauppa.comissa ja Gigantissa tavarantoimittajaverkostoa on laajennettu ja tilauksia aikaistettu. Tavaroita on haalittu sieltä, mistä on saatu.

Järveläinen sanoo kuitenkin, että kuluttaja­elektroniikka-ala on ”aika dynaaminen”. Saatavuudessa saattaa ilmetä nopeallakin aikataululla muutoksia, joihin voi vain yrittää varautua.

”Eletään vähän jännän äärellä.”