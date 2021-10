Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kehottaa keskuspankkeja seuraamaan valppaasti inflaatio-odotuksia.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääekonomisti Gita Gopinath on huolissaan köyhien valtioiden hitaasta elpymisestä.

Maailmantalouden elpymisen ripein vaihe on ohitse ja riskit ovat syksyn aikana kasvaneet, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tiistaina julkaisemassaan uudessa suhdanne-ennusteessaan.

Koronaviruspandemian pitkittymisen takia kansainväliset hankintaketjut kangertelevat edelleen, mikä on aiheuttanut häiriöitä tarjonnassa ja kiihdyttänyt inflaatiota eli kuluttajahintojen kallistumista monissa valtioissa.

IMF:n mukaan koronavirustautiin on tähän mennessä kuollut eri puolilla maailmaa lähes viisi miljoonaa ihmistä ja terveydellisiä riskejä on viruksen deltamuunnoksen takia on runsaasti, mikä hidastaa paluuta normaalioloihin.

Pääekonomisti Gita Gopinath on erityisen huolissaan siitä, että talouden näkymät ovat synkistyneet köyhimmissä valtioissa.

”Vaaralliset erot valtioiden taloudellisissa näkymissä ovat edelleen suuri huolenaihe”, Gopinath kirjoittaa IMF:n blogissa.

IMF arvioi kehittyneiden kansantalouksien tuotannon kasvavan ensi vuoden puolivälissä samalle kasvu-uralle kuin ennen koronaviruspandemiaa laadituissa ennusteissa.

Vuonna 2024 IMF ennustaa tuotannon olevan 0,9 prosenttia suurempi kuin ennen koronaviruspandemiaa laadituissa ennusteissa.

Sen sijaan kehittyvissä ja köyhissä valtioissa pois lukien Kiina tuotanto on 5,5 prosenttia pienempää vuonna 2024 kuin ennen koronaviruspandemiaa tehdyissä ennusteissa.

Tuotanto on siis vuonna 2024 suurempi kuin ennen pandemiaa, mutta tuotannon taso ei palaisi pandemiaa edeltävälle kasvu-uralle. Se tarkoittaa huomattavaa takaiskua elintason paranemiselle, mikä johtuu ennen kaikkea rokotteiden hitaasta etenemisestä.

Kehittyvissä kansantalouksissa yli 60 prosenttia väestöstä on IMF:n mukaan rokotettu, mutta köyhissä valtioissa 96 prosenttia ihmisistä on rokottamattomia.

Ei siis ihme, että pääekonomisti Gopinath kannustaakin vauraita valtioita lahjoittamaan rokotteita köyhille valtioille.

”Lisäksi monissa kehittyvissä ja köyhissä kansantalouksissa talouspoliittista tukea on vähennetty nopeasti, koska rahoitusolot ovat kiristyneet ja inflaatio-odotukset ovat irtautuneet ankkuristaan.”

Inflaatio-odotusten ankkuri tarkoittaa keskuspankkien asettamaa hintavakaustavoitetta.

Kasvaneista riskeistä huolimatta IMF pitää arvionsa maailmantalouden elpymisestä kutakuinkin ennallaan. Se arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 5,9 prosenttia ja ensi vuonna 4,9 prosenttia.

Yhdysvaltojen talous kasvaa IMF:n arvion mukaan tänä vuonna 6,0 prosenttia ja ensi vuonna 5,2 prosenttia. Euroalueen talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 5,0 prosenttia ja 4,3 prosenttia ensi vuonna.

Euroalueen talouden elpyminen hyödyttää myös Suomen taloutta. IMF arvioi Suomen talouden kasvavan tasan kolme prosenttia sekä tänä vuonna että ensi vuonna.

Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioivat elpymisen olevan voimakkainta tänä vuonna, minkä jälkeen se vaimenee päinvastoin kuin IMF:n ennusteessa.

Maailmantalouden näkökulmasta suuri kysymys on myös inflaatio. Sen kiihtymisen IMF ennustaa monien keskuspankkien tavoin olevan tilapäistä.

Euroalueen inflaatio kiihtyy IMF:n mukaan tänä vuonna 2,2 prosenttiin, mutta hidastuu ensi vuonna 1,7 prosenttiin. Ennuste on desimaalilleen sama kuin Euroopan keskuspankin arvio.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti kiihtyy tänä vuonna ennusteen mukaan 4,3 prosenttiin ja hidastuu ensi vuonna 3,4 prosenttiin. Yhdysvaltojen keskuspankki arvioi inflaatiovauhdin hidastuvan ensi vuonna 2,2 prosenttiin, joten kahden ennusteen välillä on suuri ero.

IMF:n mukaan keskuspankkien pitää valmistautua toimimaan nopeasti, jos inflaatio-odotukset voimistuvat. Inflaatio-odotukset toteuttavat usein itseään, minkä takia niihin vaikuttaminen jälkeenpäin hankalaa.

Pääekonomisti Gopinath korostaa myös, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen on oltava etusijalla talouspoliittisissa kysymyksissä. Hänen mukaansa kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä ja investointeja uuteen tekniikkaan on kasvatettava.