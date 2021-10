Koronapandemian aiheuttama taantuma on poikennut aiemmista talous­kriiseistä: Naisten työllisyys heikentynyt enemmän kuin miesten

Tutkimuksissa koronakriisiä on kutsuttu nimellä she-cession, joka on väännös taantumaa tarkoittavasta englannin kielen recession-sanasta.

Yleensä taantumat heikentävät miesvaltaisten teollisuusalojen työllisyyttä enemmän kuin naisvaltaisten palvelualojen, mutta korona-aikana tilanne on ollut päinvastainen.

Koronapandemian aiheuttama taloudellinen taantuma on poikennut aikaisemmista talouskriiseistä siten, että naisten työllisyys on heikentynyt enemmän kuin miesten, selviää Tilastokeskuksen kokoamista tiedoista.

Koronakriisi on kadottanut Suomen työmarkkinoilta 38 000 työpaikkaa. Se on huomattavasti vähemmän kuin 450 000 työpaikan katoaminen 1990-luvun alun lamassa tai 90 000 työpaikan katoaminen 2000-luvun finanssikriisissä.

Tänä vuonna työllisyys on jo kasvanut.

”Koronakriisistä on selvitty suhteellisen vähin vaurioin suhteessa aikaisempiin työllisyys­kriiseihin ja siihen, mitä pelättiin”, sanoi Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämässä verkkoseminaarissa.

Viime vuoden aikana miesten työllisyys väheni 14 000 työpaikalla ja naisten 24 000 työpaikalla.

”Naisten työllisyys on laskenut enemmän kuin miesten niin Suomessa kuin muissa maissa. Myös niissä maissa, joissa miesten työllisyys on kärsinyt enemmän, sukupuolten välinen ero ollut pienempi. Sen vuoksi koronakriisiä on tutkimuskirjallisuudessa kutsuttu she-cessioniksi”, Sutela sanoi.

Vaikutelma on kuitenkin hieman erilainen, jos asiaa tarkastelee palkkasummien perusteella.

Palkkasumma on pienentynyt maaliskuun 2020 ja elokuun 2021 välisellä ajanjaksolla vuoden 2019 vastaavasta tasosta yli 10 prosenttia neljällä toimialalla: majoituksessa, kulttuurissa, vesiliikenteessä ja ravitsemis­toiminnassa.

” Työtunnit vähenivät viime vuonna eniten majoitus- ja ravitsemisalalla.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Tomi Kyyrä sanoi THL:n seminaarissa, että useimmilla toimialoilla on mennyt korona-aikana melko hyvin ja pahiten kärsineet neljä toimialaa ovat varsin pieniä. Niiden osuus vuoden 2019 palkkasummasta oli 2,5 prosenttia.

”Majoitus- ja ravitsemistoiminta ovat naisvaltaisia aloja, mutta toisaalta kohtuuhyvin on mennyt isoimmilla, vielä naisvaltaisilla toimialoilla, kuten sosiaalihuollon palvelut, terveyspalvelut ja julkiset palvelut. Tätä taustaa vasten näyttää siltä, ettei koronakriisi ole täysin kohdistunut naisvaltaisiin aloihin.”

Tilastokeskuksen mukaan naiset menettivät viime vuoden aikana suhteessa vuoteen 2019 lähes pelkästään osa-aikaisia työpaikkoja ja miehet kokoaikaisia työpaikkoja.

Työtunnit vähenivät viime vuonna eniten – lähes neljänneksen suhteessa vuoteen 2019 – majoitus- ja ravitsemisalalla, josta yli kolmannes on osa-aikatyötä. Työtunnit vähenivät paljon vähittäiskaupassa ja taidealoilla, jotka ovat niin ikään naisvaltaisia.

Ainoa selvästi koronakriisistä kärsinyt miesvaltainen ala oli kuljetus ja varastointi, jossa työ on lähinnä kokoaikaista.