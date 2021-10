Komissaari Margrethe Vestager on yksi niistä harvoista, jotka voivat panna kampoihin Googlelle ja Facebookille: ”Ajattelin, että nyt on aika kutsua ratsu­väki paikalle”

EU pyrkii uudella DMA-lailla suitsimaan Googlen ja Facebookin kaltaisten yhtiöiden valtaa jo ennakkoon. Näille jättiyhtiöille tulee lista määräyksiä siitä, mitä niiden pitää tehdä ja mitä ne eivät saa tehdä. Muutos nykyiseen on valtava, ja sen pääarkkitehtina on Margrethe Vestager.

”Markkinoiden pitää olla avoinna bisneksille, joilla on hyvä idea ja halu löytää asiakkaita. Nyt näin ei ole”, komissaari Margrethe Vestager sanoo. Siksi tarvitaan uusi EU-laki.

Harvalla ihmisellä maailmassa on niin paljon vastuuta kannettavanaan kuin EU:n digitaalisesta siirtymästä vastaavalla komission johtavalla varapuheenjohtajalla, Margrethe Vestagerilla.

Tanskalainen Vestager johtaa seitsemättä vuotta EU:n kilpailupolitiikkaa. Hän on yksi niitä harvoja, jotka on valittu kahdeksi viisivuotiskaudeksi peräkkäin tehtäväänsä.

Vestager on myös yksi niistä harvoista ihmisistä , jotka voivat tosissaan panna kampoihin Googlen, Facebookin ja Amazonin kaltaisille digijäteille.

Ja sen Vestager on tehnytkin.

EU-komissio on hänen johdollaan langettanut miljardien eurojen sakkoja digijäteille erilaisista kilpailuoikeudellista väärinkäytöksistä.

Loppuvuoden 2021 aikana ja vuonna 2022 Vestagerin merkitys EU:n digitaalisen talouden suunnannäyttäjänä korostuu entisestään.

EU on paraikaa uusimassa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa lainsäädäntöään. Samalla Googlen ja Facebookin kaltaisille kansainvälisille datajäteille säädetään kokonaan uusi laki, Digital Markets Act.

Sen tavoitteena on pyrkiä valvomaan näitä ”portinvartijoiksi” kutsuttuja yhtiöitä niin, että niiden kasvavaa valtaa voitaisiin paremmin EU-maissa hallita. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Lue lisää: Lähiviikot voivat ratkaista Euroopan internetin tulevaisuuden 20 vuodeksi – Taustalla käydään taistelua, jonka keskiössä ovat Googlen ja Facebookin raskaan sarjan vaikuttajat

Perjantaina komissaari Margrethe Vestager kävi vierailulla Helsingissä.

Aikataulu oli tiukka – ensin luento Alma Talentin Kilpailuoikeus 2021 -seminaarissa, sitten liuta tapaamisia eri vaikuttajien ja eturyhmien kanssa, muun muassa työministeri Tuula Haataisen (sd), elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ja pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

Vestagerin poikkeuksellisen aseman huomasi selvästi jo aamun kilpailuoikeusseminaarissa. Moni luennoitsijakin halusi yhteiskuvan hänen kanssaan. Vestager suostui kaikkiin kuvauspyyntöihin ja suorastaan säteili kohteliasta energiaa ympärilleen.

Hänen karismansa tiedetään.

Kun HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Pekka Mykkänen teki Vestagerista aikoinaan jutun, hän kysyi kymmeneltä eri maiden kirjeenvaihtajalta, kuka on heidän suosikkikomissaarinsa. Yhdeksän kymmenestä nimesi suosikikseen Vestagerin.

Lue lisää: EU:lla on superkomissaari, jota kaikki ihailevat: Margrethe Vestager kurittaa Applea, Googlea ja vilunkiyrityksiä

Iltapäivällä Vestager keskusteli EU:n Suomen-toimiston Eurooppa-salissa koululaisten kanssa. Tunnelma on innokkaan intiimi.

”Se on ihana”, sanoo Mila Harra Juhannuskylän yläkoulusta Tampereelta tapahtuman päättyessä.

”Niin kuin ihminen, eikä mikään sormenheristäjä.”

”Kun se vaikka sanoi, että hänen sukupolvensa on yhä elossa silloin kun me olemme vastuussa ja pidämme vuorollamme huolta nuorista.”

Venla Taubert Tampereen yliopiston normaalikoulun yläasteelta on samaa mieltä.

Luonnollisuus vakuutti, ja se kuinka Vestager puhui Instagramista, hän kertoo.

Mila Harra (vas.) ja Venla Taubert ottivat kännykällä muutaman yhteisselfien Margrethe Vestagerin kanssa perjantaina EU:n Suomen-toimiston Eurooppa-salissa.

Koululaistapaamisen jälkeen on HS-haastattelun vuoro.

Haastattelun tarkoituksena on selvittää tarkemmin, mikä on se suuri muutos, jota Vestager ja komissio tavoittelevat datajättejä koskevalla uudella sääntelyllä.

”Yksikertaisesti kyse on siitä, että markkinoiden pitää olla avoinna bisneksille, joilla on hyvä idea ja halu löytää asiakkaita”, Vestager aloittaa.

”Ongelma on siinä, että näin ei ole. Nykyisin asiakkaiden saaminen on monesti jättiyhtiöiden varassa. Eikä kyse ole pienestä yksityiskohdasta.”

Vestager kertoo, että komission kilpailuviranomaisten tutkinnassa on ollut jo kolme Google-tapausta, ja nyt neljäs on kesken.

Amazonista on toinen tapaus käsittelyssä, Apple-tapauksia on kolme ja Facebookin väärinkäytöksistä on yksi tapaus, Vestager luettelee.

Vestager sanoo huomanneensa edellisellä viisivuotiskaudellaan vasta liian myöhään, että tapauksia digijättejä vastaan olisi pitänyt käynnistää vielä enemmän.

Tuona aikana komissio toimi liian hitaasti ja jälkijättöisesti yrittäessään saada teknologiajättejä kuriin, Vestager sanoo.

”Ajattelin, että nyt on aika kutsua ratsuväki paikalle.”

Lainsäädännön rakennuspuiksi otettiin kaikki ne havainnot, joita komission kilpailuviranomaiset olivat saaneet selville tutkiessaan aikaisempia kilpailurikkomuksia, Vestager kertoo.

”Otimme avuksi kaiken sen mitä olimme oppineet Google-tapauksista, Amazonista ja muista selvityksistä. Ja sen kaiken opin laitoimme Digital Markets Actiin.”

”Siinä kerrotaan, mitä niiden pitää tehdä ja mitä ne eivät saa tehdä.”

Vestagenin mukaan digijättien valtaa pitää rajoittaa muuta liiketoimintaa tiukemmin, koska niiden palveluille ei monesti ole vaihtoehtoja.

”Jos et pidä jostain supermarketista, menet toiseen. Se ei ole mahdollista puhelimessasi, jossa on vain yksi sovelluskauppa.”

Uuden lainsäädännön suurin ero vanhaan on siinä, että uuden lain ansiosta digijättien väärinkäytöksiin päästään puuttumaan jo tuoreeltaan, Vestager sanoo.

EU:n vanha kilpailulainsäädäntö sen sijaan ulottuu vain jo tapahtuneisiin rikkeisiin, joissa täytyy kerätä ensin riittävä näyttö siitä, että ne ovat määräävässä asemassa kyseisellä markkinalla ja että lakia on rikottu.

”Silloin katsomme aina menneisyyteen. Ja sillä välin vahinkoja tapahtuu.”

Nyt tietyt yritykset on etukäteen arvioitu ”portinvartijayhtiöksi”, ja niitä koskevat tiukemmat säännöt, Vestager selittää.

”Käännämme koko jutun. Ennen piti sanoa, että epäilemme jonkun tehneen jotain laitonta, ja sitten hankimme todisteet, veimme asian selvitettäväksi ja annoimme sakot. Nyt sanomme, että näin pitää toimia, jotta toimintasi on laillista.”

Juristien mielestä uusi lainsäädäntö voi muuttaa toteutuessaan digitaalista toimintaympäristöä Euroopassa maanvyöryn lailla.

”Se on valtava muutos”, Vestager sanoo itsekin.

”Eikä vähiten siksi, että muu maailma seuraa perässä.”

Vestager kertoo Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon tekevän paraikaa läheistä yhteistyötä hänen ja EU-komission kanssa.

”Ja kongressissa on jo vireillä lakiehdotus, joka näyttää hyvin paljon Digital Markets Actilta.”

Vastaavia hankkeita on vireillä myös muun muassa Australiassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa, Vestager listaa.

Vestagerin mukaan Euroopalla on hyvät mahdollisuudet taistella digitaalisista markkinoista Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, vaikka moni muuta väittää.

Vaikka Euroopalla ei ole omia digijättejä, Euroopalla on hyvä asema digitalisoitumisen seuraavan vaiheen alkaessa, kun kaikki toimialat digitalisoituvat, hän sanoo.

”Euroopassa on teollisuus- ja yrittäjäkulttuuria. Tämä on meidän aikamme.”

Oletko aina ollut tuollainen rohkea ja peloton?

”En pidä itseäni rohkeana enkä pelottomana. Tämä on työ, ja sitä tarvitaan”, Vestager vastaa.

Maailmassa on tällä hetkellä aika harvoja ihmisiä, joilla on yhtä paljon vastuuta tulevaisuudesta. Oletko samaa mieltä?

”No, yritän elää sen mukaisesti”, Vestager vastaa.