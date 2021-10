The Guardian: Ryanair on estänyt korona­rajoitusten vuoksi matkansa peruneita varaamasta uusia lentoja

Halpalentoyhtiö on vaatinut luottokorttiyhtiön kautta hyvityksiä korona-ajan lennoista hakeneilta asiakkailta jopa 600 punnan eli noin 700 euron suuruisia maksuja.

Irlantilaista halpalentoyhtiötä Ryanairia syytetään Britanniassa siitä, että yhtiö on estänyt koronapandemian vuoksi lentolipuistaan hyvityksiä hakeneita matkustajia varaamasta uusia lentoja, kertoo brittilehti The Guardian.

Ryanair on vaatinut luottokorttiyhtiön kautta hyvityksiä korona-ajan lennoista hakeneilta asiakkailta jopa 600 punnan eli noin 700 euron suuruisia maksuja, jos he ovat halunneet nousta yhtiön koneeseen.

Yhtiön menettelytapa paljastui muun muassa kuluttajatutkimuksia tekevän Money Saving Expert -sivuston (MSE) selvityksessä.

Ryanair jatkoi lentämistä useilla reiteillään, vaikka suurinta osaa sen asiakkaista oli hallitusten käyttöön ottamien koronarajoitusten vuoksi kielletty matkustamasta.

Tähän vedoten lentoyhtiö kieltäytyi hyvittämästä lentolippuja rajoitusten vuoksi estyneiden matkojen vuoksi. Monet asiakkaat hakivat korvauksia lennoistaan luottokorttiyhtiöiden kautta ja myös onnistuivat saamaan niitä.

MSE tavoitti selvityksessään kolme Ryanairilta uusia matkoja varannutta, joille oli kerrottu, että he voisivat lentää yhtiön koneilla uudestaan vain jos he palauttavat hyvitetyt rahat.

Heistä kahdelta oli vaadittu 400–630 punnan suuruista maksua. Yhdelle tavoitetuista lentoyhtiö ilmoitti vaatimuksista vain muutamia tunteja lennon lähtöä.

Lisäksi MSE kertoo saaneensa tietoonsa useita vastaavia tapauksia oman fooruminsa ja sosiaalisen median kautta.

Ryanair on puolustautunut syytöksiä vastaan sanomalla, että se on aina ollut lentoyhtiö, joka ei tarjoa palautusoikeutta, jos sen myymät lennot lennetään luvatun aikataulun mukaisesti.

Ryanairin mukaan yhtiön käyttöehdot sallivat menettelytavan.

Maaliskuussa MSE:n selvityksessä paljastui, että osa Ryanairin henkilökunnasta oli uhannut lennoistaan korvauksia hakeneita mustalle listalle joutumisella. Tuolloin Ryanair kiisti väitteet.

”Aikataulun mukaan lennetyillä Ryanairin lennoilla ei ole palautusoikeutta. Tämä on kerrottu selvästi käyttöehdoissamme, jotka asiakas on hyväksynyt varauksen tehdessään”, sanoi Ryanairin tiedottaja The Guardianille.

”Ehdoissa sanotaan, että voimme kieltäytyä kuljettamasta sinua, jos olet meille velkaa edellisestä lennosta, maksua ei ole suoritettu, se on evätty tai se on peritty takaisin vasten tahtoamme.”

MSE on kertonut ilmoittaneensa tapauksista Britannian siviili-ilmailuviranomaiselle.

Britannian kilpailu- ja markkinaviranomainen lopetti viime viikolla tutkimuksensa siitä, ovatko Ryanair ja British Airways rikkoneet lakia kieltäytyessään maksamasta palautuksia matkustusrajoitusten vuoksi lentonsa peruneille asiakkailleen.

Sama viranomainen on aiemmin linjannut, että lentoyhtiöiden tulisi palauttaa rahat.