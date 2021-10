Vajaat 40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä odottaa vähintään yhtä hyvää pikkujoulukautta kuin vuonna 2019.

Ihmiset jonottivat Old Irish Pub -ravintolaan Helsingissä perjantaina 1. lokakuuta 2021. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön mukaan mukaan pikkujoulukaudesta saattaa tulla erittäin hyvä.

Osa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksistä on jo kasvun tiellä, mutta enemmistön liiketoiminta loppukesällä ja vuoden lopussa on kaukana normaalista, selviää matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran jäsenkyselystä.

Kyselyn mukaan liikevaihto pieneni puolessa alan yrityksistä heinä–syyskuussa vähintään 30 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Runsaalla 20 prosentilla liikevaihto kasvoi ainakin vähän.

Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että liikevaihto pienenee vähintään 20 prosenttia loppuvuonna. Alle 20 prosenttia yrityksistä odottaa ainakin vähäistä kasvua.

Kyselyn mukaan konkurssiuhan todennäköisyys on kuitenkin pienentynyt. Maran mukaan ensi vuoden huhtikuuhun mennessä yhdeksän prosenttia yrityksistä on konkurssiuhan alla ja kaksi prosenttia on lopettanut toimintansa.

Lähestyvä pikkujoulukausi herättää kyselyn mukaan alan yrittäjissä pientä toivoa. Vajaat 40 prosenttia yrityksistä odottaa vähintään yhtä hyvää pikkujoulukautta kuin koronapandemiaa edeltäneenä vuonna. Mara kuitenkin huomauttaa, että vuoden 2019 pikkujoulukausi oli erinomainen.

Maran mukaan leviämisvaiheen ravintolarajoitukset ovat voimassa maakunnissa, joiden osuus Suomen ravintola-alan liikevaihdosta ja työllisyydestä on yli 50 prosenttia.

”Pikkujoulukaudesta on mahdollisuus tulla erittäin hyvä. Olen keskustellut lukuisten jäsenyritystemme kanssa, ja ne kaikki odottavat erinomaista pikkujoulukautta”, toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo Maran tiedotteessa.

Maran jäsenkyselyyn vastasi 411 yritystä muun muassa hotelli-, kylpylä-, ravintola- ja ohjelmapalvelualalta.