Maailmanlaajuiset ongelmat toimitusketjuissa uhkaavat nostaa hintoja ja pitää kauppojen hyllyt tyhjinä tulevana joulusesonkina.

Rahtialus lähti New Yorkin satamasta liikkeelle lokakuussa 2021. Tuotantoketjuongelmat lyövät kapuloita rattaisiin maailmantalouden elpymiselle.

Yhdysvaltalaiset kuluttajat saattavat tänä vuonna törmätä joululahjaostoksillaan epätavalliseen näkyyn. Maailmanlaajuiset häiriöt toimitusketjuissa uhkaavat nostaa hintoja ja tyhjentää kauppojen hyllyt, ja nyt asiasta varoittaa jo Valkoinen talo.

"On asioita, joita ihmiset eivät voi saada", Valkoisen talon virkamies totesi uutistoimisto Reutersille.

Virkamiehen mukaan monia tuotteita voidaan ”toivottavasti korvata muilla”, eikä hän usko, että kansalaisilla on todellista syytä paniikkiin. Hän sanoi ymmärtävänsä tilanteen aiheuttaman turhautumisen ja toivoi kuluttajilta kärsivällisyyttä ja joustoa.

TOimitusongelmat koskevat tuotteita laajalla säteellä. Kysyntä on kasvanut koronapandemian myötä, ja markkinoiden on ollut vaikeuksia vastata siihen tiiviissä aikataulussa.

Etenkin maailmanlaajuinen sirupula tulee on aiheuttanut päänvaivaa. Maailma on yhä digitalisoituneempi, jolloin siruja tarvitaan lähes kaikessa. Pula niistä on johtanut siihen, että Suomessakin kuluttajaelektroniikkaa pukinkonttiin havittelevat voivat joutua pettymään.

Valkoinen talo perusti kesällä työryhmän, joka yrittää setviä ongelmaa viikoittaisissa tapaamisissaan. Reutersin mukaan presidentti Joe Biden suunnittelee hakevansa ratkaisuja toimitusketjujen pullonkauloihin tapaamalla tällä viikolla muun muassa vähittäiskauppajättien Walmartin ja Home Depot’n johtoja sekä ammattiliittoja.

Yhdysvalloissa hallinto pyrkinyt varmistamaan, että esimerkiksi satamien logistiikkaketjujen eri osat viestivät toisilleen jatkuvasti. Satamat ja muut logistiikkakeskukset halutaan pitää toiminnassa vuorokauden ympäri, jotta ne voivat hyödyntää ruuhka-ajan ulkopuolisen ajan.

Reutersin mukaan hallinto hakee lisäkapasiteettia myös muun muassa hyödyntämällä käyttämättömänä olleita ratapihoja.

Toimitusketjukriisi on Yhdysvalloissa myös poliittinen vääntö. Republikaanit käyttävät tilanteen hyödyksi kritisoimalla Bidenin ja demokraattien koronaelvytystoimia.

Donald Trumpin kampanjaa Georgian osavaltiossa vuoden 2016 presidentinvaaleissa johtanut Seth Weathers vei kriisin käytännön tasolle.

"Georgialaiset maksavat tavaroista kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten, ja he syyttävät siitä Bideniä. Hän on vastuussa", Weathers sanoi Reutersin mukaan.