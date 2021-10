Matkustajamäärät Finavian lentoasemilla nousussa, pandemiaa edeltävä taso on vieläkin kaukana

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa Finavian lentoasemilla oli matkustajia vajaat 2,6 miljoonaa, mikä on puolet vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Matkustusrajoitusten purkaminen ja rokotuskattavuuden kasvaminen ovat rohkaisseet kuluttajia jälleen matkustamaan.

Lentoasemayhtiö Finavia kertoo tuoreiden tilastojensa perusteella, että heinä–syyskuussa yhtiön asemien matkustajamäärä kasvoi lähes 90 prosentilla edellisvuoden vastaavasta aikajaksosta. Lentoasemien läpi matkusti Finavian mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä.

Kasvu näkyy eritoten Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jolla nähtiin Finavian reittikehityksestä vastaavan johtajan Petri Vuoren mukaan syyskuussa jo noin 20 000 matkustajan päiviä. Yhtiön kannalta synkimmillään luku oli alle 400 matkustajaa päivässä.

”Kehitys on oikeaan suuntaan, mutta vielä on matkaa pandemiaa edeltäviin yli 60 000 matkustajan päiviin. Palautumisessa ollaan yhä jäljessä muita Euroopan lentoasemia”, Vuori sanoo Finavian tiedotteessa.

Matkustajamäärät ovat runsaasti pienemmät kuin menneinä vuosina. Tammikuusta syyskuuhun Finavian lentoasemilla oli puolet vähemmän matkustajia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tänä vuonna tammi–syyskuussa matkustajia oli vajaat 2,6 miljoonaa, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 5,8 miljoonaa. Ennen pandemiaa 2019 luku oli tähän vuoteen yli seitsenkertainen: 19,6 miljoonaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman läpi kulki tammi–syyskuun aikana yli kaksi miljoonaa matkustajaa, joista 78 prosentin matka suuntautui ulkomaille.

Finavian mukaan kansainvälinen vaihtomatkustus ei ole vielä kunnolla käynnistynyt, sillä lentoliikenne Aasian ja Euroopan välillä on vähäistä. Suomesta ulkomaanlennot ovat suuntautuneet etenkin Espanjaan ja Kreikkaan, suosikkien joukkoon ovat nousemassa myös Saksa ja Ruotsi.

Kotimaan liikenne on jäljessä aikaisempia vuosia. Finavian mukaan sen verkostolentoasemilta on tammikuusta syyskuuhun matkustanut 497 500 ihmistä, mikä on 59 prosenttia vähemmän kuin edellisvuotena.

Kotimaanmatkailu piristyi syksyn lähestyttyä. Finavian verkostolentoasemilta lensi heinä–syyskuun aikana 238 000 matkustajaa eli puolet enemmän kuin edellisvuonna vastaavalla aikavälillä.