Inflaatio kiihtyi syyskuussa hivenen Yhdysvalloissa ja on yhä ennätyksellisen voimakasta 13 vuoteen

Inflaatiovauhti oli syyskuussa 5,4 prosenttia ja sitä voimisti etenkin energian kallistuminen.

Polttonesteiden kallistuminen on yksi syy inflaation kiihtymiseen.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyi hieman Yhdysvalloissa.

Työministeriön keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan inflaatiovauhti oli syyskuussa 5,4 prosenttia ja sitä voimisti etenkin ruoan ja energian kallistuminen.

Toinen merkittävä syy on häiriöt kansainvälisissä hankintaketjuissa, minkä takia monista hyödykkeistä on pulaa ja kuluttajahintoja on nostettu.

Elokuussa inflaatiovauhti oli 5,3 prosenttia ja heinäkuussa 5,4 prosenttia. Ennen kuluvaa vuotta inflaatio oli Yhdysvalloissa yli viisi prosenttia liki 13 vuotta sitten.

Ekonomistien ja keskuspankkien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio pysyi syyskuussa ennallaan 4,0 prosentissa. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.

Yhdysvaltojen keskuspankin hintavakaustavoitteen inflaatiovauhdin on oltava pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Keskuspankki on keväästä saakka arvioinut inflaation voimistumisen olevan tilapäistä. Sen uusimman ennusteen perusteella inflaatio kiihtyy tänä vuonna 4,2 prosenttiin, mutta hidastuu ensi vuonna 2,2 prosenttiin.

Lue lisää: Kiihtyvä inflaatio voi ruhjoa koko maailman­taloutta, ja sijoittajat ovat peloissaan

Tiistaina Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kehotti keskuspankkeja seuraamaan valppaasti inflaatio-odotuksia ja olemaan valmiina toimimaan nopeasti. Inflaatio-odotukset toteuttavat usein itseään, minkä takia niihin vaikuttaminen jälkeenpäin hankalaa.

Syyskuun puolivälissä Yhdysvaltojen keskuspankki vihjasi, että se alkaa syksyn kuluessa vähentää koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen hillitsemiseksi aloitettuja arvopaperiostoja.

Nykyisin keskuspankki ostaa nykyisin markkinoilta kuukausittain 120 miljardin dollarin arvosta liittovaltion joukkolainoja ja asuntovakuudellisia arvopapereita.

Ostojen tarkoituksena on varmistaa, että pankit voivat myöntää pandemian runtelemille yrityksille ja kotitalouksille lainaa edullisin ehdoin.

Vasta arvopaperiostojen lopettamisen jälkeen keskuspankki harkitsee ohjauskoron nostamista. Ohjauskorko on nykyisin 0–0,25 prosentin vaihteluvälissä.

Keskuspankin syyskuun puolivälissä julkaisemien ennusteiden perusteella on mahdollista, että ohjauskorkoa muutetaan jo ensi vuoden lopussa.