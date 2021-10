Puoluejohtajat suosivat ydinvoimaa ilmaston­muutoksen torjunnassa lähivuosina – HS kysyi sähkö­yhtiöiltä, mikä rooli ydinvoimalla on heidän tarjonnassaan

Esimerkiksi Helenillä tämän vuoden uusista sopimusasiakkaista noin puolet on valinnut vaihtoehdon, jossa sähkö on tuotettu 99-prosenttisesti ydinvoimalla.

Useimpien suurimpien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien mielestä ydinvoima on lähitulevaisuudessa avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne kannattivat ydinvoiman lisäämistä keskiviikkona pidetyssä puheenjohtajatentissä, joka oli osa Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssia. Puheenjohtajilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään tärkein ilmastotoimi seuraavan viiden vuoden aikana.

Puheenjohtajat penäsivät satsauksia ydinvoimaan, mutta miten ydinvoima näyttäytyy tavalliselle kuluttajalle, kun hän pohtii esimerkiksi kotinsa sähkösopimusta? HS kysyi kolmelta suurelta sähköyhtiöltä, millainen rooli ydinvoimalla on heidän tarjonnassaan.

Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja kertoo, että kuluttajien tekemistä sopimuksista noin viisi prosenttia on sellaisia, joissa sähkö on tuotettu täysin ydinvoimalla. Osuus on Kiviojan mukaan pysynyt vuosien varrella suunnilleen samana.

Kiviojan mukaan ydinvoimalla on tärkeä merkitys Vattenfallin pyrkimyksissä kohti hiilineutraaliutta.

”Ydinvoimaa tarvitaan ehdottomasti siirtymävaiheeseen, jotta pääsemme siirtymään uusiutuvaan energiaan”, Kivioja sanoo.

Täysin ydinvoimalla tuotetun vaihtoehdon lisäksi Vattenfall tarjoaa vaihtoehtoa, jossa sähkö tuotetaan yhteisvoimin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla. Kivioja nimeää vaihtoehdon Vattenfallin päätuotteeksi. Siinä puolet sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, 40 prosenttia vesivoimalla ja kymmenen prosenttia tuulivoimalla.

Ydinvoima on yhtiölle myös myynnillisesti merkittävää, vaikka täysydinvoimasopimukset eivät ole olleet kovin suosittuja.

”Jos kuluttajille halutaan myydä fossiilitonta sähköä, ydinvoima on mukana”, Kivioja sanoo.

Helenin myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo, että yhtiöllä on kaikissa sopimustyypeissä on pääosin ydinvoimalla tuotettuja vaihtoehtoja.

"Tämän vuoden uusissa sopimuksissa hieman vajaat puolet on valinnut tuotteen, jossa 99 prosenttia sähköstä tuotetaan ydinvoimalla”, Hintsa sanoo.

Hintsan mukaan Helen tuottaa merkittävän määrän sähköstä omistamillaan osuuksilla vesi-, tuuli- ja ydinvoimassa. Olkiluoto 3:n myötä Helenin osuus ydinvoimatuotannossa kasvaa.

”Kun lämmitys sähköistyy, tarve päästöttömälle sähkölle kasvaa. Ydinvoima mahdollistaa päästöttömyytensä lisäksi myös takuuvarman ja tasaisen sähköntuotannon vuoden ympäri. Siksi se on relevantti ja tärkeä vaihtoehto kokonaisportfoliossamme”, Hintsa sanoo.

Helsingin kaupungin tavoin Helen pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Myös sille ydinvoima on tärkeä palanen siirtymävaiheessa.

”Se on merkittävää varsinkin Olkiluoto 3:n kautta, jolloin koko Suomen tuotantorakenne tulee muuttumaan”, Hintsa sanoo.

”Kuluttajat haluavat fossiilitonta energiaa, ja siinä ydinvoima on hyvä keino, kuten myös uusiutuvan energiantuotannon muodot.”

Fortumin kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho kertoo, että Fortumin perussähkösopimuksen sähkö on tuotettu tällä hetkellä kotimaisella ydinvoimalla. Asiakas voi halutessaan päivittää sopimuksen alkuperäksi uusiutuvaa energiaa.

”Ydinvoimalla ja uusiutuvalla energialla tuotetut sähkösopimukset ovat asiakkaidemme keskuudessa lähes yhtä suosittuja”, Yrttiaho kertoo

Fortumin mielestä ydinvoimalla on tärkeä rooli osana puhdasta energiantuotantoa.

”Kun katsotaan elinkaaren aikaisia päästöjä, ydinvoiman päästöt ovat samaa tasoa uusiutuvien energiamuotojen kanssa. Tämän lisäksi ydinvoima on luotettavaa ja sen tuotanto tasaista”, Yrttiaho kertoo.

Ydinvoimalla on roolinsa myös myynnillisesti, sillä Yrttiahon mukaan asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia päästöttömästä sähkön tuotannosta.