Mittavia voittoja julkisuudessa esitellyt teknologiayhtiö Uros on Tampereelle rakennettavan monitoimi­areena Uros Liven pääsponsori. Kuva on havainnekuva.

Miljardien eurojen konserniliikevaihdosta raportoiva teknologiayhtiö Uros Oy on jättänyt maksamatta useita pieniäkin laskuja heinäkuusta lähtien, kertovat perintäyhtiöt. Asia selviää taloustietoyhtiö Asiakastiedon koostamista tiedoista.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että yhtiö ei ole kyennyt maksamaan ajoissa miljoonien eurojen tuotekehitys- ja muita lainoja, mutta nyt yhtiöllä on vaikeuksia pienempienkin summien kanssa.

Helsingin Sanomat on pyytänyt Uroksen toimitusjohtajalta Rauno Jokelaiselta kommentteja maksuviiveisiin torstaista lähtien. Jokelainen ei vastannut kommenttipyyntöihin maanantai-iltapäivään mennessä.

Pienet erääntyneet laskut ovat tulleet näkyviin kesän ja syksyn aikana.

Viimeisin merkintä eli 1 957 euron suuruinen tratta on viime tiistailta 12. lokakuuta. Ensimmäinen näkyvillä oleva maksuviiveestä kertova merkintä on 2 509 euron tratta heinäkuulta. Heinäkuun ja lokakuun välillä lähetetyt tratat ovat 457 euron, 297 euron ja 155 euron suuruisia.

Asiakastieto ennustaa, että Uros Oy maksaa laskunsa seuraavan yhdeksän kuukauden aikana heikosti. Yhtiön maksuviiveet ovat huomattavasti suurempia kuin Asiakastiedon saman toimialan verrokkiyrityksissä keskimäärin.

Tratta on yrityssaatavien perimiseen liittyvä yritysten välinen huomautus. Tratalla maksun perijä uhkaa sen saavaa yritystä maksuhäiriömerkinnällä ja protestilistalle päätymisellä, ellei se maksa saataviaan.

”Tratta on nopea perintäväline, jossa velkoja antaa maksukehotuksen ja tietyn maksuajan velan maksamiseksi. Jos velallinen ei siitäkään huolimatta maksa velkaa eikä vastusta trattaa, velkoja voi viedä laskun julkiselle protestilistalle. Toisena vaihtoehtona hoitamattomasta tratasta seuraa hiljainen luottotietomerkintä”, Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Marko Silen kertoo.

Silenin mukaan lukuisten trattojen kertyminen lyhyessä ajassa voi olla merkki siitä, että yhtiöllä on maksuvaikeuksia.

”Eihän niitä trattoja yleensä perusteetta laiteta, sillä velkojille syntyy työtä ja kuluja trattaprosessista”, Silen sanoo.

UroKsELLA on siis kesällä ja syksyllä jäänyt maksamatta pieniä laskuja. Oikeudessa se taistelee paljon suuremmista summista.

Uutistoimisto STT kertoi lokakuun alussa, että jättivoitoista kertoneelta Urokselta vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Valtiokonttorin, Nordean ja Oulun Osuuspankin velkasaatavat yhtiöltä nousevat korkoineen ainakin yli 15 miljoonaan euroon.

Uroksen hallituksen puheenjohtajan Jyrki Hallikaisen kotipaikka on nykyään Liechtenstein.

Kanteiden perusteella suurinta velkaa Urokselta hakee Valtiokonttori. Kyse on lähes viiden miljoonan euron tuotekehityslainoista, jotka Uros lainasi vuosina 2011 ja 2012 silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin maanantaina, että viimeisin velkakirjaan perustuva kanne on tullut torstaina. Siinä vastaajaksi on merkitty Uroksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen. Kantajana on Nordea.

Käräjäoikeudessa miljoonien saatavia perivät Nordea ja Osuuspankki ovat rahalaitoksia, joilla on myös suurimmat kiinnitykset Uros Oy:ssä. Pankeilla on yrityskiinnityksiä yhteensä 23 miljoonalla eurolla, mikä käytännössä kertoo näiden pankkien rahoittaneen Urosta.

Nordea on saanut kiinnityksiä toukokuusta 2012 lähtien ja Oulun Osuuspankki lokakuusta 2016 lähtien. Viimeisimmän kiinnityksen viisi miljoonaa euroa on saanut Oulun Osuuspankki toukokuussa 2020.

Yrityskiinnityksen avulla Nordea ja Oulun Osuuspankki ovat pyrkineet turvaamaan saatavansa, kun ne ovat rahoittaneet Urosta. Uroksen omistamaa ja elinkeinotoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta on pantattu pankkien saamisten vakuudeksi, vaikka niiden hallinta on edelleen pysynyt Uroksella.

Uros Oy:n hallituksen puheenjohtaja on kaupparekisteritietojen mukaan yhtiön perustaja Jyrki Hallikainen, 60, jonka kotipaikka on Liechtenstein. Kaupparekisteritietojen mukaan toinen hallituksen jäsen on Jerry Raatikainen, 45, jonka kotipaikka on Sveitsi.

Yhtiön hallitukseen kuului viime vuoden loppuun asti myös Unna Hallikainen, 31. Hänenkin kotipaikkansa on Sveitsi.

Toimitusjohtajaa ei ole kaupparekisteriin merkitty, mutta Uros on itse kertonut nettisivullaan nimittäneen toimitusjohtajaksi Rauno Jokelaisen, 56.

Kaupparekisteritietojen mukaan Jokelaisella on nimenkirjoitusoikeus eli hän voi edustaa Urosta yksin. Jokelaisen kotipaikka on rekisteritietojen mukaan Oulu.

Uros kertoi maaliskuun lopulla siirtäneensä yhtiön pääkonttorin ja emoyhtiön Sveitsiin. Uroksen uusi emoyhtiö on tiedotteen mukaan Uros AG, joka sijaitsee Freienbachin kaupungissa.

Kaupparekisterin mukaan yhtiön kotipaikka on kuitenkin yhä Helsinki. Helsingissä käydään myös oikeusriitoja, joissa molemmat pankit vaativat saataviaan Urokselta ja Nordea lisäksi hallituksen puheenjohtajalta Jyrki Hallikaiselta.

Uroksella on ollut ongelmia toimittaa lainmukainen tilinpäätös valvovalle viranomaiselle ja julkisuuteen.

Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa Uros Oy:tä toimittamaan viimeistään 13. tammikuuta 2022 tilinpäätösasiakirjat 2019 päättyneeltä tilikaudelta kaupparekisteriin. Jos Uros ei tätä tee, se voidaan määrätä selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi.

Uros Oy nousi suuren yleisön tietoisuuteen keväällä 2020, kun yhtiö nousi Tampereen uuden monitoimiareenan pääyhteistyökumppaniksi. Monitoimiareenan nimeksi tuli samalla Uros Live.