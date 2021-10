Etätyösuositus jää tällä erää historiaan – Asiantuntija korostaa, että hybridi­ajassa kaikkien työn­tekijöiden on tultava kuulluksi

”Kysymysten ja huolenaiheiden esittämiselle on oltava tilaa, sillä ratkaisut turvalliselle lähityölle tehdään niiden kautta”, sanoo Työterveys­laitoksen vanhempi tutkija Pia Perttula.

Koronapandemian takia asetettu valta­kunnallinen etätyösuositus päättyy perjantaina.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveys­ministeriö esittivät syyskuun lopulla etätyösuosituksen päättämistä lokakuun puolivälissä, sillä tuolloin arvio oli, että siihen mennessä Suomen rokotuskattavuus on tavoitteiden mukainen.

Lue lisää: Koronavirusepidemian vuoksi annettu etätyösuositus päättyy tänään

Etätyösuosituksen päättyessä vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Pia Perttula neuvoo työpaikalle paluussa malttiin. Hän muistuttaa, että vaikka suositus päättyy, etätyötä voi edelleen jatkaa. Etätyössä on paljon tutkittuja hyötyjä, esimerkiksi ajansäästö sekä helpompi työn ja perheen yhteensovittaminen.

Siksi työpaikkojen on pohdittava askel­merkkinsä tästä eteenpäin, joskin moni onkin jo todennäköisesti valmistellut etätyöjakson päättymistä jo hyvissä ajoin.

Perttula korostaa runsasta ja avointa viestintää, johon pääsevät osallistumaan kaikki työyhteisön jäsenet. Työnantajan tulee varmistaa, että kaikki työntekijät ovat hyvissä ajoin perillä tulevista työnteon malleista.

”Jokaisella työpaikalla on esimerkiksi pohdittava, annetaanko mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä vai mitkä ovat sellaisia asioita, joissa kaikkien on tarpeen olla samassa paikassa”, Perttula sanoo.

Työntekijöiden toiveita hybridiajassa on Perttulan mukaan syytä käsitellä henkilöstön kanssa. Viime kädessä päätös hybridiajan käytännöistä on työnantajalla, mutta työntekijöiden on tärkeää tulla kuulluksi.

”Kysymysten ja huolenaiheiden esittämiselle on oltava tilaa, sillä ratkaisut turvalliselle lähityölle tehdään niiden kautta”, Perttula sanoo.

Toimistolle pitkän tauon jälkeen palaavan kannattaa varautua moniin asioihin, jotka ovat saattaneet unohtua. Esimerkiksi työpaikkaruokalassa tai kahvihuoneessa saattaa olla yllättävää ruuhkaa ja konttorilla kokouksiin siirtyminen vie enemmän aikaa kuin etänä. Siksi kalentereihin on syytä jättää väljyyttä, Perttula neuvoo.

Ylipäätään lähityöhön palaamiseen on varattava aikaa, vaikka siirtymä siihen saattoi epidemian alussa olla juuri päinvastaista. Epidemia on kuormittanut ihmisiä eri tavoin, mikä on huomioitava lähityöhön palaamisessa.

Perttula muistuttaa, että muutoksessa asioiden käsittelyyn ja mahdollisten uuden­laisten toimintatapojen käyttöönottoon kuluu aikaa. Silti työnantajien ei hänen mukaansa kannata olla huolissaan työn tuottavuudesta.

”Vaikka työn tekemisen paikka muuttuisi, niin samalla ammattitaidolla ja osaamisella työtä edelleen tehdään.”

Oma lukunsa ovat tuoreemmat työntekijät, jotka ovat saattaneet tulla osaksi työyhteisöä epidemian aikana. Heillä ei ole välttämättä käsitystä työpaikan käytännöistä ennen poikkeusaikoja.

Tällaisessa tilanteessa Perttula korostaa perehdytystä.

”Työpaikalla tapahtuvan toiminnan perehdytys on tarpeen, kun työntekemisen muoto muuttuu. Hyvä on muistutella olemassa olevistakin käytännöistä.”