Microsoftin omistama palvelu korvataan Kiinassa sosiaalisen median työkaluista riisutulla versiolla.

Etenkin työelämän verkostoitumisessa käytetty Linkedin-palvelu kertoo vetäytyvänsä Kiinasta. Microsoftin omistama palvelun mukaan sen kiinalainen versio on kohdannut ”huomattavasti haastavamman toimintaympäristön” ja tiukemman vaatimustason kuin muualla. Linkedinillä on Kiinassa 53 miljoonaa käyttäjää.

Linkedin kertoi, että palvelun Kiinan-versio korvataan Injobs-nimisellä sivustolla, josta on riisuttu kaikki sosiaalisen median toiminnot. Injobsissa käyttäjät eivät siis pysty kirjoittamaan päivityksiä tai jakamaan linkkejä emoversion tapaan.

Kiinan viranomaiset käskivät aiemmin maaliskuussa Linkediniä siivoamaan sisältöjään. Samassa kuussa yhtiö kertoi keskeyttävänsä uusien käyttäjien rekisteröitymisen palveluun, koska se yrittää täyttää paikallisten lakien vaatimukset.

Financial Timesin ja The Wall Street Journalin mukaan lukuisten ihmisoikeusaktivistien, tutkijoiden ja toimittajien kiinalaisia Linkedin-tilejä on viime kuukausina suljettu, koska he ovat tuottaneet ”kiellettyä sisältöä”.

Linkedin on liittyy länsimaalaisten somepalveluiden joukkoon, jotka ovat hyvästelleet Kiinan, kun maan hallinto on sensuroinut niiden toimintaa. Twitter ja Facebook ovat olleet blokattuina vuodesta 2009, Google lopetti toimintansa vuonna 2010 ja tänä vuonna viestipalvelut Signal ja Clubhouse suljettiin.

Somejättien käyttö on Kiinassa edelleen mahdollista esimerkiksi vpn-yhteydellä, jolla käyttäjä voi kiertää verkkosensuuria piilottamalla ip-osoitteensa ja sijaintitietonsa. The Wall Street Journalin mukaan vpn-yhteydet eivät kuitenkaan ole maassa järin suosittuja.

Financial Timesin mukaan Yhdysvallat suhtautui Linkedinin lähtöpäätökseen myönteisesti. Presidentti Joe Bidenin hallinto syytti lehden mukaan Kiinaa siitä, että se pakottaa yritykset osallistumaan tukahduttamiseen ja autoritaarisiin toimiin.

Lehden haastatteleman, nimettömänä pysytelleen virkamiehen mukaan yksityisen sektorin ja kansainvälisen yhteisön tulisi vastustaa sitä, että Kiina ”aseistaa markkinansa sananvapauden tukahduttamiseen”.