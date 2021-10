Kulutus on maailmanlaajuisesti ennennäkemättömän runsasta, mutta pandemia on suistanut globaalit toimitusketjut epätasapainoon. Kun kysyntä pysyy suurena, sumia ei saada purettua vaan ne pahenevat.

Aasiasta tulleita aluksia on pitänyt käännyttää Felixstowen satamasta Britanniassa, koska kuljettajapulan takia edellisiäkään kontteja ei ole saatu purettua pois satamasta.

Keittiöremontti on kesken. Remontoijan mielessä siintävät tietynlaiset muodikkaat retrovetimet keittiön kaappeihin.

Kyseiset vetimet ovat sattuneet loppumaan kaupasta. Toisenlaisia vetimiä on, mutta ne eivät sovi remontoijan visioon. Kaupasta kerrotaan, että retrovetimiä tulee hyllyyn ehkä joskus marraskuun lopulla. Uskomatonta!

Nykykuluttaja on tottunut saamaan haluamansa heti tai ainakin mahdollisimman nopeasti. Ennen pandemiaa maailman­markkinat toimivatkin kuin rasvattuina. Globaali konttikuljetusjärjestelmä oli luotettava, edullinen ja varma tapa viedä tavaraa paikasta toiseen aikataulujen mukaisesti.

Nyt toimitusketjut yskivät. Ongelmia on niin tuotannossa kuin logistiikassakin. Järjestelmässä kaikki vaikuttaa kaikkeen: häiriö yhdessä kohdassa säteilee koko ketjuun, eikä lopulta ole mahdollista osoittaa yhtä ainoaa seikkaa, joka aiheuttaa pulmia.

Tyhjät hyllyt ovat tehneet näkyväksi keskinäisriippuvaisen maailmamme.

”Se on nyt nähty, että toimitusketjut eivät ole mikään tukitoimiala vaan elinehto sille, että talous ja yhteiskunta pyörivät”, sanoo Logistiikkayritysten liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.

Konttikuljetusjärjestelmä on ollut epätasapainossa jo noin vuoden. Ilmiö on nyt noussut otsikoihin luultavasti siksi, että pian on luvassa kulutusjuhlia, kuten joulu ja marraskuun lopussa oleva Black Friday.

Niin kaupat kuin kuluttajatkin ovat huolissaan siitä, onko haluttuja tuotteita saatavilla otolliseen aikaan.

Asiantuntijat muistuttavat, että tilanne ei suuresta huomiosta huolimatta ole kuluttajalle erityisen vakava. Tuotteista ei ole varsinaista pulaa, mutta valikoimat ovat totuttua suppeammat, tuotteita pitää odottaa kauemmin, ja joissakin tapauksissa hinnat voivat nousta.

”Mistään inhimillisestä katastrofista ei ole kyse, vaikka uutisoinnista sellainen maailmanlopun fiilis voikin syntyä. Kulutusta vain pitää sopeuttaa. Mittakaava unohtuu helposti”, sanoo Turun yliopiston professori Lauri Ojala.

Lopulta ei auta muu kuin odottaa, että järjestelmä korjaa itse itsensä. Millään poliittisilla päätöksillä tilanteeseen ei voida vaikuttaa, Ojala sanoo.

”Tämän juntturan purkaminen onnistuu vain systeemin itsensä kautta. Ongelmat ovat syntyneet markkinoiden reagoidessa koronapandemiaan, joten markkinat sen myös ratkaisevat.”

Mistä tyhjät hyllyt siis johtuvat? HS käy läpi viisi syytä ketjun yskimisen taustalla.

1. Kulutuksen kasvu

Pandemia lukitsi ihmiset koteihinsa. Kysyntä romahti hetkellisesti, ja maailmankauppa hiljeni. Markkinat reagoivat vähentämällä tuotantoa ja hidastamalla kuljetuksia.

Kevään ja kesän 2020 nikottelun jälkeen ihmiset alkoivat jälleen kuluttaa, mutta matkustamisen sekä ravintoloissa ja teattereissa käymisen sijasta rahat ovat menneet kodin elektroniikkaan sekä remontti- ja sisustustarvikkeisiin.

”Rahankäyttö on keskittynyt palveluiden sijaan kuluttamiseen, mikä näkyy esimerkiksi rautakauppojen ennätystuloksissa”, sanoo Suomen huolinta- ja logistiikkaliiton (SHLL) toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Kysyntä siis alkoi elpyä syksyllä 2020, mutta konttijärjestelmä oli jo ehtinyt suistua epätasapainoon. Oman lisämausteensa toi alkuvuodesta 2021 kiinalainen uusivuosi, jolloin Kiinassa on tavallisestikin teollinen tauko.

Myös brexit ja konttilaiva Ever Givenin juuttuminen Suezin kanavaan ovat vaikuttaneet tämän vuoden puolella konttiliikenteeseen.

Nyt maailmankauppa pyörii täysillä. Markkinoilla on paljon rahaa elvytysten ja säästöjen jäljiltä. Joulusesongin lähestyminen vain kiihdyttää kysyntää.

Kuluttajia on kehotettu tilaamaan joululahjat nyt, jos ne haluaa ajoissa perille. Jos kaikki tilaavat lahjat nyt, suma pahenee entisestään.

Kysynnän ennustetaan vain jatkuvan: ensi vuonna maailmantalouden on arvioitu kasvavan noin viisi prosenttia ja Yhdys­valtojen talouden jopa kuusi prosenttia. Täydellä kapasiteetilla pyörivä toimitusketju ei siis pääse tasapainoon vielä pitkään aikaan.

”Satamien pullonkaulat johtuvat monista toisiaan vahvistavista syistä. Kun kysyntä pysyy korkealla, sumia ei saada purettua vaan ne pahenevat. Siksi arvioidaankin, että normaalityyppinen toiminta kontti­markkinoilla saavutetaan vasta ensi vuoden lopulla”, Ojala sanoo.

Suomessa syöttöliikenne ja konttien käsittely satamissa ovat toimineet hyvin koko korona-ajan, Ojala kirjoittaa tuoreessa kontti­kuljetusten ajankohtaisselvityksessä.

Suomen päässä koetut viivästykset johtuvatkin valtameriliikenteen aikatauluongelmista.

2. Konttikriisi

Tavarat matkaavat maailman ympäri konteissa. Noin 35 prosenttia maailman­kaupan volyymeista ja yli 60 prosenttia sen arvosta kuljetetaan konteissa.

Suurimmat konttireitit kulkevat Aasiasta rikkaille markkinoille Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Konttien kiertokulku on karkeasti sanottuna sellainen, että kontit tulevat lastattuina Aasiasta ja ne viedään tyhjinä takaisin.

”Maailmankauppa vetää kovasti, mutta eri alueilla on vienti ja tuonti epätasapainossa. Toiseen suuntaan viedään paljon ja toiseen suuntaan ei juurikaan, eli haasteita tulee”, SHLL:n Petri Laitinen sanoo.

Sekä konteista että konttialuksista on ollut ennennäkemätöntä pulaa vuodesta 2020 lähtien. Oikeastaan kyse ei ole pulasta sinänsä vaan siitä, että tyhjiä kontteja on väärään aikaan väärässä paikassa.

Satamien pullonkaulat lisäävät ongelmia. Pandemian takia esimerkiksi Los Angelesin ja Long Beachin jättisatamaan jumiutui suuria määriä kontteja ja aluksia. Konttien keskimääräinen kiertoaika on hidastunut merkittävästi ruuhkien takia.

”Jos tämmöinen tulppa on missä tahansa päin maailmaa, se halvaannuttaa kontti­liikenne­markkinan toiminnan”, professori Ojala sanoo.

Vuoden 2019 lopulla mannertenvälisen konttiliikenteen keskimääräinen aikataulun luotettavuus oli 80 prosenttia. Luotettavuudella tarkoitetaan alusten saapumista yhden päivän kuluessa ilmoitetusta aikataulusta.

Syksystä 2020 lähtien luotettavuus on ollut erittäin heikko. Tilastotietojen mukaan tämän vuoden toisella kvartaalilla noin 47 prosenttia Kaukoidästä Pohjois-Eurooppaan matkanneista aluksista saapui ilmoitetun vuorokauden aikana. Yli puolella viivästys oli tätä suurempi.

Ilmoitetuista satamakäynneistä toteutui 78 prosenttia, eli enemmän kuin viidesosa satamakäynneistä jäi toteutumatta.

Konttien ja alusten kapasiteetti on käytössä täysimittaisesti, mikä ei jätä tilaa virheille. Uusia kontteja ja konttialuksia ei ole kyetty valmistamaan niin nopeasti, että ne pystyisivät helpottamaan akuuttia tilannetta.

”Tällä hetkellä maailmalla liikkuu enemmän kontteja kuin vuonna 2019 samaan aikaan. Kaikki merikelpoiset konttialukset ovat liikenteessä. Kysyntä on ennennäkemättömän suurta”, Ojala sanoo.

Kuorma-auto ajoi pinottujen konttien ohi Los Angelesin satamassa 15. lokakuuta. Yhdysvaltain kiireisimmässä satamassa siirrytään ympärivuorokautiseen toimintaan konttisuman purkamiseksi.

Suomi on maa, josta viedään enemmän tavaraa kuin sinne tuodaan.

Maailman konttiliikenteestä Suomen osuus on noin 5–6 promillea. Vuonna 2020 EU:n ulkopuolelle suuntautuvan viennin arvosta 14 prosenttia kulki konteissa. Tuonnissa osuus arvosta oli noin 8 prosenttia.

Yhteensä meritse kulki noin 1,5 miljoonaa TEU:ta eli noin 841 500 konttiyksikköä. TEU tarkoittaa yhtä 20 jalan mittaista konttia, joten 40 jalan kontti on kaksi TEU:ta.

Etenkin metsä- ja metalliteollisuus tarvitsevat kontteja. Suomeen siis kuljetetaan tyhjiä kontteja täytettäväksi. Viime vuonna tyhjien konttien osuus tuonnissa oli noin 40 prosenttia kontti­yksikköjen kokonais­määrästä.

”Nyt tyhjiä kontteja voi olla vaikea saada riittävästi Suomeen, kun niille on kova kysyntä muuallakin”, Petri Laitinen sanoo.

Tuoreen selvityksen mukaan konttipula ei ole vaarantanut Suomen huoltovarmuutta. Huoltovarmuusvaikutuksista puhuttaisiin, jos keskeiset tärkeät raaka-aineet ja tuotteet olisivat loppuneet ja jouduttaisiin turvautumaan sääntelyyn.

”Jos viidestäkymmenestä tennarilajista viisi on jäänyt saapumatta, se ei ole vielä huoltovarmuudellinen kriisi”, Ojala toteaa.

Suomi on tyhjien konttien saatavuuden kannalta epäedullisemmassa asemassa kuin esimerkiksi Ruotsi tai Tanska, puhumattakaan Hollannista, Belgiasta ja Saksasta.

”Suomi on konttiliikenneverkostossa konkreettisesti pussinperällä. Hinta- ja aikapaine on suurempi Suomelle, joten kokonaiskustannus on kovempi, kun Suomesta pitää jotain viedä tai jotain tänne tuoda”, Ojala sanoo.

Hyvin suuret toimijat, kuten Ikea tai The Home Depot, ovat kiertäneet kuljetusongelmia vuokraamalla konttialuksia omaan käyttöönsä. Kyse on niin kalliista operaatiosta, että pienemmillä toimijoilla ei ole sellaisiin mahdollisuuksia.

Konttikuljetusten hinnat ovatkin vuoden aikana nousseet jopa viisinkertaisiksi. Hinta riippuu siitä, mihin suuntaan kontti kulkee ja kuinka pitkä sopimus kuljetuksista on tehty.

Aasiasta poispäin lähtevät kontit ovat kalliita – niiden hinta on voinut olla jopa 20 000 dollaria kontilta. Aasiaan lähetetyt kontit ovat edullisempia: silloin kontin hinta voi olla noin 4 000 dollaria.

Professori Ojala muistuttaa, että hintojen nousu ei ole niin dramaattista kuin miltä se kuulostaa. Konttikuljetukset olivat pääasiassa todella edullisia. Jos ennen kontillisesta lenkkareita piti maksaa kuljetusmaksua parikymmentä senttiä lenkkitossuparia kohden, nyt hinta on voinut olla yli euron parilta.

”Maailmalla on pystytty sopeutumaan tilanteeseen kohtuullisen kivuttomasti, koska lähtötilanne oli niin halpa”, Ojala sanoo.

Tilanne hyödyttää erityisesti kontti­varustamoja. Puolet maailman konteista on sellaisten yritysten omistuksessa, joiden bisnes perustuu konttien omistamiseen ja vuokraamiseen.

3. Kuljettajapula

Satamiin saapuneet kontit lähtevät eteenpäin yleensä kuorma-autojen kyydissä.

Suurimmissa konttialuksissa saattaa olla jopa 24 000 konttia. Kuorma-auto voi ottaa kyytiin enimmillään kaksi konttia. Rekkakuskeille siis riittäisi töitä. Ilman heitä kontit kerääntyvät satamiin.

Kuljettajista on kuitenkin pulaa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Kesällä julkaistun arvion mukaan Euroopassa, erityisesti Saksassa, Britanniassa ja Puolassa, olisi tarvetta jopa 400 000 kuljettajalle.

Petri Laitisen mukaan syitä kuljettajapulaan on useita. Alalta on lähtenyt väkeä eläkkeelle, ja kuljettajien koulutus- ja osaamis­vaatimukset ovat tiukentuneet. Nuoria taas ei juuri kiinnosta ura rekkakuskina.

Britanniassa brexit on osasyy kuljettajien katoamiseen. Maan armeija on joutunut auttamaan polttoainekuljetuksissa, koska kuljettajia ei ole ollut tarpeeksi.

Suomessakin kuljetusyrityksillä on jatkuvasti käynnissä kuljettajien rekrytoinnit, mutta tilanne on vielä hallinnassa. Ruotsissa tilanne on jo sellainen, että kuljettajapulan vuoksi tavaraa ei ole pystytty ajamaan aikataulujen mukaisesti, Pekka Aaltonen kertoo

Konttiliikenteen vaikeuksia on yritetty helpottaa junien ja lentokoneiden avulla. Euroopasta Kiinaan kulkeva junarahtiliikenne on ollut täysimittaisessa käytössä, kun sillä on yritetty paikata ongelmia.

”Kun missä tahansa systeemissä mennään maksimikapasiteetilla, pienetkin häiriöt aiheuttavat eksponentiaalisia viiveitä. Junayhteyksien ja lentorahdin hyödyntäminen on purkanut paineita koko järjestelmässä”, Ojala sanoo.

Yksi konttijuna pystyy kuitenkin kuljettamaan keskimäärin vain 60 konttia, Petri Laitinen kertoo.

Kuorma-autoja Britannian Lymmissä. Kuljettajapula vaivaa niin Yhdysvaltoja kuin Eurooppaakin.

Myös lentoliikenteen pysähtyminen vaikutti tavaran kulkemiseen. Noin 60 prosenttia lentorahdista on kulkenut tavallisten matkustajakoneiden ruumissa. Kun matkustajamäärät romahtivat ja koneet jäivät maihin, samalla jäi kuljettamatta paljon lentorahtia.

Osa matkustajakoneista muutettiin rahtikoneiksi poistamalla penkkirivejä. Matkustajille tarkoitettujen koneiden lastaaminen tavaralla ei käy yhtä näppärästi kuin rahtikoneiden.

Pullonkaulaa esiintyy siis yhä myös lentorahdin puolella.

4. Tuotanto-ongelmat

Tyhjiin hyllyihin vaikuttaa myös maailmanlaajuinen komponenttipula. Se viivästyttää etenkin autojen ja pelikonsolien tuotantoa. Lisäksi on pulaa muun muassa polkupyörien osista.

Sirupula alkoi jo alkuvuodesta. Pula aiheutui osittain siitä, että autonvalmistajat pienensivät sirutilauksiaan, kun pandemian vaikutukset iskivät maailmantalouteen.

Tämän seurauksena sirunvalmistajat siirsivät toimituksiaan kuluttajaelektroniikkaan, jonka kysyntä puolestaan kasvoi, kun ihmiset hankkivat koteihinsa uusia laitteita sekä työhön että vapaa-ajalle.

Siruja tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen, mutta uusien tehtaiden rakentamisessa kestää.

Kyse on siis jälleen tilanteesta, jossa kysyntä ylittää tarjonnan.

Ongelmat toimitusketjuissa ovat herättäneet jopa kysymyksiä siitä, voisiko joitakin asioita tehdä lähempänä, Pekka Aaltonen kertoo.

”Osa yrityksistä on alkanut itse tehdä jotain sellaista, mikä ennen ostettiin alihankintana, tai ruvennut etsimään toimittajia lähempää. Järjestelmän haavoittuvuutta vähentäisi, jos kuljetusketjut eivät olisi niin pitkiä kuin ne tällä hetkellä ovat”, Aaltonen sanoo.

5. Koronaviruksen vaikutukset

Vaikka Suomessa vaikuttaisi siltä, että pandemia alkaa olla selätetty, viruksella on vielä suuri rooli toimitusketjujen ongelmissa.

Työntekijöitä puuttuu koronasairastumisten takia niin tuotannosta, satamista kuin kuljetusalaltakin.

Matala rokotusaste vaikuttaa esimerkiksi Aasiassa sijaitsevien tehtaiden työ­voima­tilanteeseen.

Kiinan tiukka koronalinja aiheuttaa viivästyksiä Kiinan satamissa. Esimerkiksi Kiinan suurimpiin kuuluva Ningbon ja Zhoushanin satama suljettiin elokuussa osittain pariksi viikoksi, kun yhdellä työntekijällä havaittiin koronavirustartunta.