Noin 150 miljardin euron työeläkevarallisuutta sijoittavien johtajien pätevyysvaatimukset ovat kiristymässä. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) sanoo tavoitteena olevan, että eduskunta saa lakiesityksen ensi keväänä.

Tarkoitus on parantaa työeläkeyhtiön hallitusten ja johtoryhmien jäsenten osaamista.

”Työeläkeyhtiöt panevat toimeen lakisääteistä eläketurvaa, mikä on yksittäisten ihmisten ja yhteiskunnan kannalta hyvin merkittävää toimintaa. Silloin on perusteltua, että yhtiöiden toimintaa säädellään ja valvotaan tarkasti”, Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mukaan pykälien tarkoituksena on taata, että eläkevakuuttajat hoitavat työeläkevarallisuutta ”vastuullisesti, asianmukaisesti ja turvallisesti”.

”Työeläkeyhtiöiden sääntelyä on jatkuvasti tarkasteltava ja katsottava, onko se riittävää. Tarvittaessa sääntelyä sitten kiristetään”, Sarkkinen sanoo.

Viime vuosien tapahtumat työeläkeyhtiöissä kertovat, että tarvetta työeläkeyhtiöiden hallitusten ja johdon pätevyysvaatimusten kiristämiselle on, ministeri katsoo.

Millaisia ajatuksia työeläkeyhtiöistä paljastuneet epäselvyydet herättävät ministerissä?

”On ensinnäkin tarpeen täsmentää lainsäädäntöä. Sille on nyt kysyntää. Toisaalta Finanssivalvonnan (Fiva) toimet työeläkeyhtiöissä osoittavat, että valvonta toimii ja viranomainen puuttuu epäkohtiin, kun niitä ilmenee”, Sarkkinen sanoo.

Epäselvyyksiä on tullut esiin muutaman vuoden aikana useita.

”Esiin nousseet valvontatapaukset työeläkeyhtiöissä kertovat, että viranomainen tekee sille kuuluvaa työtä. Mutta tietenkin olisi hyvä, että lainsäädännöllä estettäisiin ennakolta tällaiset tapaukset, ja siihen nyt lainsäädäntöuudistuksella tähdätään”, Sarkkinen sanoo.

Veritaksen uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Carl Haglund.

Aiemmin lokakuussa HS kertoi, että työeläkeyhtiö Veritaksen hallitus nimitti kesällä uudeksi toimitusjohtajakseen Carl Haglundin, 42, vaikka Fiva varoitti yhtiön hallitusta ennen nimitystä. Fiva katsoi myöhemmin syksyllä, että Haglund ei ole pätevä työeläkeyhtiön toimitusjohtajaksi.

Fivan mukaan Veritaksen jättämässä Haglundia koskevassa fit & proper (sopivuus ja luotettavuus) -pätevyysselvityksessä olevat maininnat ”eivät ole yhdessä riittävä osoitus hyvästä työeläkevakuutustoiminnan tuntemuksesta”.

Haglund pantiin yhdeksän kuukauden koulutukseen, minkä jälkeen Fiva tarkastelee uudelleen muun muassa Rkp:n puheenjohtajana, Suomen puolustusministerinä ja Euroopan parlamentin jäsenenä työskennelleen Haglundin pätevyyttä tehtävään.

Aikaisemmin esille ovat tulleet esimerkiksi työeläkeyhtiö Eloon ja Ilmariseen liittyvät sotkut, joihin Fiva on puuttunut.

Fiva katsoi syksyllä 2020, että Elon hallitus ja muu johto toimivat taitamattomasti ja varomattomasti kevään 2020 koronakriisissä. Yhtiön vakavaraisuus alitti tuolloin kriittisen rajan.

Elon toimitusjohtaja Satu Huber saikin lähteä tehtävästään maaliskuussa 2021 HS:n tietojen mukaan huonon hallinnon vuoksi.

Elon toimitusjohtaja Satu Huber sai lähteä tehtävästään maaliskuussa 2021.

Viime kesäkuussa Fiva ilmoitti, että Elo ei ole edistynyt riittävästi hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevien ongelmien ratkaisemisessa, joten yhtiön tehostettu valvonta jatkuu. Tämän vuoksi Fivan lähettämä asiamies Pekka Jaatinen jatkaa Elossa arvioitua pitempään, ainakin huhtikuuhun 2022.

Fiva haluaa Elon hallintoneuvostolta, hallitukselta ja johtoryhmiltä kirjalliset suunnitelmat hallinnon sotkujen ratkaisemiseksi vielä tänä vuonna. Fiva haluaa selvittää esimerkiksi sen, miten Elon johtoelinten asiantuntemusta työeläkeasioissa voisi lisätä.

Viime tammikuussa Fiva ojensi Suomen suurinta työeläkeyhtiötä Ilmarista poikkeuksellisessa valvontakirjeessä, jossa käytiin lävitse kaksitoista valvojan havaitsemaa epäkohtaa.

Vakavin huomautus tuli joulukuussa 2019, jolloin Fiva huomautti Ilmarisen käyttäneen väärin työeläkejärjestelmän rahoja asiakkaiden työhyvinvointitoimintaan.

Ilmarinen on vakuuttanut Fivalle, että yhtiö parantaa tapansa. Fiva vastasi tässä kuussa jäävänsä seuraamaan, siistiytyvätkö Suomen suurimman työeläkeyhtiön Ilmarisen sotkut.

”Finanssivalvonta tulee seuraamaan korjaavien toimien vaikutusta käytännön toimintaan sekä arvioimaan tarvittavia valvonnallisia toimenpiteitä tekemiensä havaintojen pohjalta”, Fiva kirjoitti Ilmariselle lokakuun alussa.

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Viime keväänä tuli julkisuuteen, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt aloittaa lainvalmistelun, joka kasvattaa työeläkeyhtiöiden hallitusten ja johtokuntien osaamista. Samalla sen jäseniltä edellytettäisiin nykyistä enemmän alan kokemusta.

Taustalla on Fivan havainto siitä, että työeläkeyhtiöiden johdon pätevyyttä ja kokemusta koskeva sääntely on puutteellista verrattuna muihin vakuutusyhtiöihin sekä työeläkeyhtiöitä paljon pienempiin eläkesäätiöihin ja kassoihin. Fiva teki asian korjaamiseksi aloitteen ministeriölle jo lokakuussa 2019.

Sarkkinen myöntää, että valmistelu on lähtenyt liikkeelle hitaasti.

”Syitä on ollut varmaankin useita, mutta suurin hidaste on ollut työeläkejärjestelmien yhdistämishanke. Sen valmistelu vei rajalliset voimavarat tehokkaasti”, Sarkkinen selvittää.

Hänen mukaansa valmistelutyövoimaa on nyt vapautunut ”viemään eteenpäin muita tärkeitä lakihankkeita”.

Ministeriön keväällä tekemän virkamiesmuistion mukaan Fivan aloite on tarpeellinen. Ministeriön mukaan kyse on johtamistoiminnan sopivuutta ja luotettavuutta (fit and proper) koskevista vaatimuksista. Se tarkoittaa, että "johdon ääntä ja auktoriteettia käyttäen henkilöllä on tarvittaessa eettinen, moraalinen ja sosiaalinen valmius puuttua toimihenkilöiden lainvastaiseen toimintaan”.

”Toisaalta on kyse siitä, että henkilöllä on tiedollinen, taidollinen ja kokemuksellinen valmius toimia juuri kyseisen henkilön tehtävässä, olipa kyse valmistelevasta tai päättävästä tehtävästä”, ministeriön valmistelumuistiossa sanotaan.

” Miljardeja euroja hallinnoivissa ja sijoittavissa työeläkeyhtiöissä sijoituspäätökset ovat isoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoitus onkin nyt muuttaa työeläkeyhtiöiden pätevyysvaatimukset vastaamaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä sekä useilla lisäeläkelaitoksilla voimassa olevia pätevyysvaatimuksia.

Fiva perusteli lainsäädäntöaloitteessaan pätevyysvaatimusten kiristämistä silläkin, että työeläkevakuutusyhtiöiden merkitys on kasvanut keskittymisen vuoksi. Eläkesäätiöistä ja -kassoista on siirretty sijoitusomaisuutta ja toimintaa työeläkeyhtiöihin.

Fiva huomauttaa lainsäädäntöaloitteessaan, että työeläkeyhtiön toimitusjohtajalle on säädetty pätevyysvaatimuksia mutta muulle toimivalle johdolle ei. Johtoryhmien jäsenet tekevät paljon valmistelevaa työtä sijoituspäätösten tueksi.

Fiva pitää huonona asiantilana sitä, että suuria julkisia varoja sijoittavissa työeläkeyhtiöissä johtoryhmän pätevyysvaatimukset ovat löyhempiä kuin yksityisiä varoja sijoittavissa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöissä.

Työeläkeyhtiön hallitus taas vastaa yhtiön toiminnan ja valvonnan järjestämisestä ja nimittää toimitusjohtajan.

Fiva esittääkin, että työeläkeyhtiön hallituksen jäsenillä pitäisi olla nykyisten vaatimusten lisäksi muu tehtävän hoitamiseen vaadittava ammatillinen pätevyys ja kokemus. Nykyisin riittää se, että hallituksen jäsenellä on hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus.

Lisäksi Fiva esittää, että muilla työeläkeyhtiön keskeisistä toiminnoista vastaavilla henkilöillä kuten johtoryhmän jäsenillä on tehtävän hoitamiseen vaadittava ammatillinen pätevyys ja kokemus.

Pätevyys- ja kokemusvaatimusten sisällöstä päättäisi Fiva omilla määräyksillään, eli valvoja voisi puuttua nopeasti havaitsemiinsa puutteisiin työeläkeyhtiöiden osaamisessa.

Työeläkeyhtiöiden hallituksen kokoonpanosta määrää laki työeläkevakuutusyhtiöistä, mikä on saattanut vaikeuttaa vaatimukset täyttävien jäsenten nimittämistä.

Lain mukaan hallituksessa on oltava työnantajien ja palkansaajien edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Palkansaajien edustajia on ollut vuoden 2020 alusta lähtien vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä ja työnantajien edustajia on ollut vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Palkansaajien ja työnantajien edustajat ovat nimittäneet tehtäviin lähinnä omia johtajiaan ja päälliköitään, sillä työeläkeyhtiöiden maksama korvaus hallitustyöskentelystä on ollut perinteisesti hyvä.