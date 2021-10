Kuluttajariitalautakunta on linjannut, milloin kyse ei ole enää koeajosta, ja miten arvonalennus lasketaan.

Kuluttaja saa palauttaa verkosta ostetun auton 14 vuorokauden sisällä ja purkaa kaupan, vaikka hän olisi ottanut auton käyttöön koeajon jälkeen. Jos auto on otettu käyttöön ja kauppa puretaan, kuluttajan on kuitenkin hyvitettävä auton arvonalennus myyjälle, linjaa Kuluttajariitalautakunta.

Lautakunta on nyt ensimmäistä kertaa linjannut, milloin kyse ei ole enää koeajosta, ja miten arvonalennus lasketaan. Autojen verkkokauppamarkkinoilla on ollut erilaisia käytäntöjä kokeiluoikeudessa ja arvonalennuksen laskemisessa.

”Lautakunnan tuoreet linjaukset toivottavasti yhdenmukaistavat käytäntöjä ja vähentävät erimielisyyksiä alalla”, sanoo Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg tiedotteessa.

Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa kuluttaja oli ennen verkkokaupan peruuttamista ehtinyt ajaa autolla 400 kilometriä. Lautakunta katsoi ajomäärän ylittävän sen, mikä on ollut kaupan kohteeseen tutustumisen kannalta tarpeen.

Lautakunta linjasi, että koeajon katsottiin päättyneen, kun autolla oli ajettu 100 kilometriä. Siten auto oli otettu käyttöön ja kuluttajan oli hyvitettävä sen arvon aleneminen myyjälle.

Lainsäädännössä ei ole erityistä ohjetta tavaran arvon alenemisen laskemiseksi. Lautakunnan mielestä auton kohdalla on luontevaa sitoa arvon alentuminen autolla ajettuihin kilometreihin.

Lautakunta katsoi, että auton arvon alenemisen määrän arviointiin vaikuttavat erityisesti kauppahinta, ajamisesta aiheutuvat kulut ja kuluminen sekä määräaikaishuoltojen kustannukset.

Lautakunnan mukaan arvonalennuksen määrää voidaan pitää oikeana, kun se on 10 senttiä kilometriltä silloin, jos auton kauppahinta on 10 000 euroa, 20 senttiä kilometriltä, jos kauppahinta on 20 000 euroa ja 30 senttiä kilometriltä, jos hinta on 30 000 euroa tai enemmän.

Lautakunnan käsittelemässä tapauksessa auton kauppahinta oli ollut noin 18 000 euroa. Lautakunta katsoi, että siitä tuli vähentää arvonalennuksena 20 senttiä kilometriä kohden koeajon ylittäviltä 300 kilometriltä eli 60 euroa.