Gatesin kerrotaan lähettäneen Microsoftin työntekijälle flirttailevia ja ehdottelevia viestejä. Gatesin tiedottaja kiistää väitteet.

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja ja entinen hallituksen jäsen Bill Gates lähetteli sopimattomia sähköposteja keskijohdon naispuoliselle työntekijälle, mihin yhtiön muu johto joutui reagoimaan vuonna 2008. Asiasta kertoo The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ:n mukaan Gates lähetteli vuonna 2007 Microsoftin työntekijälle sähkö­posteja, jotka olivat lehden lähteiden mukaan sävyltään flirttailevia ja ehdottelevia. Gates kysyi työntekijää muun muassa treffeille.

Gates oli tuolloin naimissa Melissa Gatesin kanssa. He kertoivat tänä vuonna eroavansa 27 avioliitto­vuoden jälkeen.

Viestittelyn aikaan Micorsoftin silloiset lakiasiainjohtaja Brad Smith ja henkilöstö­johtaja Lisa Brummel kertoivat Gatesille, ettei tämän käytös ollut sopivaa, ja käskivät miljardöörin lopettaa viestien lähettelyn. WSJ:n mukaan Gates ei kiistänyt viestin­vaihtoa, mutta totesi, ettei se ollut alun alkujaankaan hyvä idea ja lupasi lopettaa.

Smith ja Brummel ilmoittivat asiasta WSJ:n mukaan myös Microsoftin hallitukselle. Se ei kuitenkaan ryhtynyt jatkotoimiin, sillä viestinvaihto ei edennyt fyysiseksi suhteeksi.

Microsoftin tiedottajan Frank Shaw’n mukaan viestinvaihto tapahtui vuonna 2007, juuri ennen kuin Gates vetäytyi Microsoftin johdosta seuraavana vuonna. Shaw kertoi WSJ:lle, ettei viestien kohteena ollut työntekijä koskaan valittanut Gatesin lähestymis­yrityksistä.

Gatesin tiedottajan Bridgitt Arnoldin mukaan syytökset ovat perättömiä. Arnold totesi WSJ:lle välittämässään lausunnossa väitteiden olevan lähteiltä, joilla ei ole todellista tietoa asiasta.

Tuoreimmat tiedot Gatesin toiminnasta eivät ole ensimmäinen kerta, kun Microsoftin muun johdon puuttumisesta Gatesin sopimattomaan käytökseen uutisoidaan.

WSJ kertoi viime keväänä, että Gates jätti Microsoftin hallituksen vuonna 2020, koska hänen vanha suhteensa yhtiön työntekijään oli tutkinnan alla.

Myös The New York Times kertoi viime toukokuussa, että Gatesilla on kyseenalainen maine viestien lähettämisessä. Lehden mukaan Gates aiheutti kömpelöillä lähestymis­yrityksillään Microsoftin naistyöntekijöille runsaasti epämukavia tilanteita.