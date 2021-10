Keskustelu on alkanut. Nimittäin stagflaatiosta. Sen pirullisuus piilee siinä, että stagflaation aiheuttamasta kurjuudesta on vaikea päästä eroon nopeasti.

Arvovaltainen sanomalehti Financial Times varoitti stagflaatiosta pääkirjoituksessaan lokakuun alussa. Talouden pahanilmanlintuna tunnettu New Yorkin yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Nouriel Roubini on maalannut uhkakuvia kesästä lähtien.

Vaara on todellinen, mutta läheskään kaikki taloustieteilijät eivät siihen usko.

Stagflaatio on talouden häiriö, jossa talouskasvu hidastuu ja työttömyys on suurta mutta samalla inflaatio eli kuluttajahintojen kallistuminen kiihtyy.

Tästä aiheutuu kurjuus, jossa elintaso hiipuu, hinnat kaupoissa kohoavat ja ihmisiä on runsaasti työttömänä.

Stagflaation perimmäinen syy on kustannusinflaatio: raaka-aineiden tai muiden tuotannontekijöiden kallistuminen kohottaa hintoja.

Stagflaation syynä ovat lähes aina tarjonnan häiriöt, jollaisia taloudessa nyt piisaa. Energia kallistuu, yrityksillä on pulaa raaka-aineista ja välituotteista kuten elektroniikan komponenteista.

Tarjonnan häiriöt johtavat aikanaan tuotannon supistumiseen, mikä taas on omiaan kiihdyttämään entisestään inflaatiota.

Kuluttajahintojen kallistumisen takia työntekijät vaativat isompia palkankorotuksia tullakseen toimeen, koska hintojen kallistuminen heikentää rahan ostovoimaa.

Kaiken kukkuraksi inflaatio-odotukset myös toteuttavat usein itseään, minkä takia niihin vaikuttaminen on jälkeenpäin hankalaa.

Viimeksi maailmantalous vajosi laaja-alaiseen stagflaatioon vuoden 1973 öljykriisin jälkeen, mikä johti sekä inflaation kiihtymiseen että sitkeään ja pitkään taantumaan.

Useat keskuspankit yrittivät aluksi torjua taantumaa keventämällä rahapolitiikkaa. Se kuitenkin kiihdytti inflaatiota entisestään. Siksi keskuspankit joutuivat 1970-luvun jälkipuoliskolla kiristämään rahapolitiikkaa, mikä taas pitkitti jo alkanutta taantumaa.

Lopulta voimakas inflaatio talttui ratkaisevasti vasta 1980-luvun alussa.

Lue lisää: Kiihtyvä inflaatio voi ruhjoa maailmantaloutta, ja sijoittajat ovat peloissaan

Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen on yksi niistä tutkijoista, joiden mielestä stagflaation vaara on todellinen.

”Energia on viime aikoina kallistunut voimakkaasti, mikä voi hyydyttää talouskasvun ja kasvattaa inflaatiopaineita samanaikaisesti. En ole aivan varma, ovatko tarjonnan häiriöt nykyisin vielä riittävän voimakkaita, jotta talous suistuisi stagflaatioon, mutta vaara on olemassa.”

Stagflaation vaara on olemassa, sanoo Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi kolme viikkoa sitten, että voimakkain vaihe maailman­talouden elpymisessä viime vuoden taantumasta on ohitse.

Se ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 5,9 prosenttia ja ensi vuonna 4,9 prosenttia mutta kehotti keskuspankkeja valppauteen inflaation torjumisessa. IMF ei maininnut stagflaation mahdollisuutta, mutta siihen se epäsuorasti viittasi.

Keskeinen peruste torjua stagflaation vaara on vedota talouden tukevaan elpymiseen, vaikka voimakkain vaihe olisikin ohitse.

Toisaalta epävarmoina aikana muutokset taloudessa voivat olla äkillisiä ja ennakoimattomia, jolloin niihin olisi syytä puuttua pikemmin hyvissä ajoin etukäteen kuin liian myöhään.

”Inflaation kiihtyminen energian kallistumisen takia puhuu nimenomaan sen puolesta, että nyt kysymys on tarjonnan ongelmista. Rahapolitiikan ei pitäisi reagoida tilapäisiin tarjonnan häiriöihin, mutta jos niistä tulee pitkäaikaisia, ne voivat kasvattaa inflaatio-odotuksia”, professori Vilmunen sanoo.

Avainsana on pitkäaikaisuus. Kukaan ei vielä varmuudella tiedä, kuinka pitkään tarjonnan kangertelu kestää.

Stagflaatiota mitataan kurjuusindeksillä, johon on laskettu yhteen työttömyysaste ja inflaatio. Kun inflaatiovauhti euroalueella oli elokuussa 3,0 prosenttia ja työttömyysaste 7,5 prosenttia, kurjuusindeksi oli 10,5.

Perjantaina julkaistujen ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi lokakuussa 4,1 prosenttiin. Se tarkoittaa inflaation olevan nyt poikkeuksellisen voimakasta.

Inflaatiovauhti euroalueella on ollut 2000-luvulla yli neljä prosenttia vain yhden kerran: heinäkuussa 2008, jolloin kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi alkoi kärjistyä.

Stagflaatioriskin ymmärtämiseksi kannattaa katsoa myös Kiinaan, jossa talouskasvu on jo hidastunut.

Elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi heinä–syyskuussa 4,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisellä vuosineljänneksellä se kasvoi 7,9 prosenttia, joten hidastuminen oli tuntuvaa.

”Kiinan kiinteistömarkkinoilla on suuria ongelmia, eikä kyse ole pelkästään Evergrandesta, vaan siellä on useita muitakin kiinteistösijoitusyhtiöitä, jotka ovat maksuvaikeuksissa. Maan merkitys maailmantaloudessa on sen verran suuri, että vakava taloudellinen häiriö Kiinassa vähentäisi tuotantoa eri puolilla maailmaa, mikä lisäisi entisestään inflaatiopaineita”, Vilmunen sanoo.

Kolmas stagflaatiota mahdollisesti kiihdyttävä asia on velkaantuminen.

Yritykset, joilla on velkaantumisen takia heikko tase, pyrkivät nostamaan myymiensä tavaroiden hintoja ylläpitääkseen kannattavuuttaan, kun niiden liiketoiminta kangertelee.

”Jos on riittävän paljon heikon taseen yrityksiä, jotka joutuvat hintojaan nostamaan, se voi johtaa talouskasvun hiipumiseen ja luonnollisesti myös inflaation kiihtymiseen.”

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana toimiva Vilmunen kertoo neuvoston tilaaman ja toistaiseksi julkaisemattoman selvityksen osoittavan, että Suomessa ongelmana on tulojen kasvuvauhdin hiipuminen.

”Vaikka yksityinen ja julkinen kulutus kasvavat, sen peilikuvana on nettoviennin heikkeneminen eli Suomen aseman huononeminen kansainvälisessä kaupassa. On siis mahdollista, että Suomen talouskasvu hidastuu lähivuosina voimakkaasti, mutta inflaatio pysyy ripeänä.”

IMF:n ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tasan kolme prosenttia sekä tänä vuonna että ensi vuonna. Sen jälkeen talouskasvu hidastuu 1,5 prosenttiin vuonna 2023.

” ”Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna stagflaatio on varteenotettava uhka, vaikka emme sellaista varsinaisesti ennusta.”

Finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtajan Heidi Schaumanin mielestä etenkin suuret palkankorotuspaineet energian kallistumisen ja tarjonnan pullonkaulojen lisäksi ovat lisänneet stagflaation vaaraa.

”Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna stagflaatio on varteenotettava uhka, vaikka emme sellaista varsinaisesti ennusta. Inflaatio on pysynyt voimakkaana, ja meillä on aika paljon merkkejä talouskasvun hiipumisesta. Stagflaation riski on Yhdysvalloissa selvästi suurempi kuin euroalueella.”

Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schaumanin arvion mukaan stagflaation riski on Yhdysvalloissa selvästi suurempi kuin euroalueella.

Taloustieteilijät tietävät hyvin, kuinka vaikeaa inflaation ennustaminen on. Kukaan ei voi tietää varmasti, kuinka pitkään tuotannon pullonkaulat, komponenttipula ja energian kallistuminen vielä kestävät.

”Keskuspankit ovat erittäin vaikeassa asemassa: niiden pitää huolehtia hintavakaudesta, mutta ne eivät voi kiristää rahapolitiikkaa kovin paljon lyhyellä aikavälillä, koska se hidastaisi talouskasvua vielä entisestään”, Schauman sanoo.

Markkinoilla kuitenkin uskotaan Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien kiristävän rahapolitiikkaa aiemmin ennustettua varhemmin – Yhdysvalloissa todennäköisesti ensi vuoden alkusyksyllä ja Euroopassa vähän sen jälkeen.

Ennen ohjauskorkojen muuttamista keskuspankkien pitää silti lakkauttaa arvopaperiostonsa, joilla ne ovat hillinneet koronaviruspandemian taloudellisia vaurioita.

”Stagflaation pirullisuus on nimenomaan se, että siitä on vaikea päästä pois. Euroopassa keskuspankki joutuu miettimään myös sitä, mikä vaikutus rahapolitiikan kiristämisellä on valtionlainamarkkinoilla. Tämä on hyvin vaikea kysymys, jota Euroopan keskuspankki joutuu miettimään vielä pitkään.”

Ostamalla markkinoilta eurovaltioiden joukkolainoja keskuspankki on pitänyt huolta, että edes ylivelkaantuneiden valtioiden varainhankinnan kustannukset eivät ole kasvaneet sietämättömiksi.

”Britannian keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey on jo varoittanut, että voimakas inflaatio voi olla pitkäaikaisempi ongelma. Tämä poikkeaa siitä, mitä Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki ovat arvioineet. Jos vaikkapa energia pysyy pitkään kalliina, paineet verraten suurille palkankorotuksille kasvavat”, Schauman sanoo.

” Perimmäinen kysymys stagflaation vaaraa arvioitaessa on inflaation kehittyminen.

Torstaina Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde torjui yksiselitteisesti stagflaation vaaran.

Talouskasvu ei ole seisahtumassa vaan elpyy yhä tukevasti, ja inflaation voimakas kiihtyminen on hänen mukaansa tilapäistä. Keskuspankki arvioi inflaatiovauhdin hidastuvan ensi vuoden alussa.

Lue lisää: Koronaviruspandemia pakotti mahtavimmat keskuspankit poikkeustoimiin – syksyn mittaan niitä saatetaan alkaa purkaa

Viime vuoden keväällä maailmantalous vajosi pahaan taantumaan.

Tuskin kukaan olisi voinut arvata, että vuonna 2020 ihmisten liikkumista ja elinkeinotoimintaa rajoitettaisiin niin voimakkaasti.

Rajoituksilla oli myös hintansa. Talous vajosi ennennäkemättömään sekasortoon ja pörssit romahtivat, koska taloudesta vedettiin piuhat irti.

Perimmäinen kysymys stagflaation vaaraa arvioitaessa on inflaation kehittyminen. Kun rajoituksia purettiin tänä keväänä, kuluttajat alkoivat käyttää säästöön jääneitä varojaan.

Kysynnän äkillinen lisääntyminen on yksi tärkeä syy inflaation kiihtymiseen.

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit ovat kuin yhdestä suusta vakuuttaneet, että poikkeuksellisen voimakas inflaatio on tilapäistä.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen painottaa, että kotitaloudet voivat tulkita inflaatiota eri tavoin kuin taloustieteilijät.

”Eräässä tutkimuksessa havaittiin yksinkertaistettuna, että kotitaloudet pitävät kiihtyvää inflaatiota lähes aina huonona asiana. Eli ihmiset uskovat, että voimistuva inflaatio on merkki hidastuvasta talouskasvusta.”

Tällainen tulkinta eroaa siitä, miten ekonomistit inflaatioon suhtautuvat. Heille maltillisesti kiihtyvä inflaatio on pikemmin seurausta talouskasvun ja kysynnän vahvistumisesta.

Inflaatio-odotuksia seurataan keskuspankeissa hyvin tarkkaavaisesti, sanoo Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.

Suuri yleisö näyttää tulkitsevan inflaation kiihtymisen pikemminkin tarjonnan heikkenemisenä.

”Tässä vaiheessa en pidä stagflaatiota kovin suurena tai keskeisenä uhkana euroalueella tai Yhdysvalloissa. Vaikka merkittävä osa inflaation kiihtymisestä johtuu myös tarjonnan maailmanlaajuisista ongelmista, ne jäänevät tilapäisiksi ja saadaan ratkaistua”, Kilponen sanoo.

Toisin sanoen tilapäisten häiriöiden hälveneminen tasoittaa Kilposen arvion mukaan hintojen nousua ja samalla kasvavan kysynnän välityksellä tuotannon elpymistä entisestään.

”On tietenkin totta, että inflaatio-odotukset ovat nousseet ja lähestyvät hiljalleen Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitetta, koska talous elpyy ripeästi. Inflaatio-odotuksia myös seurataan keskuspankeissa hyvin tarkkaavaisesti rahapoliittisia päätöksiä valmisteltaessa.”

Keskuspankit korostavat myös rahapoliittisten päätösten johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sen sijaan, että ne tekisivät hätiköityjä päätöksiä vaillinaisten tietojen perusteella.

Kaikesta huolimatta on selvää, että Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit ovat poikkeuksellisen tukalassa asemassa, jos inflaatio ei ala lähiaikoina hidastua.

Jos ne piakkoin päättävät nostaa ohjauskorkojaan, se oikeastaan lisää professori Vilmusen mukaan stagflaation todennäköisyyttä talouskasvun joka tapauksessa hidastuessa.

Hän korostaa tarjonnan häiriöiden tarkoittavan, että taloudessa on paha ristiriita kokonaistuotannon ja hintavakauden turvaamisen välillä.

”Tietyllä tapaa kaikki häiriöt, jotka supistavat tarjontaa, ovat keskuspankille myrkkyä, koska rahapolitiikalla ei voi vakauttaa sekä tuotantoa että inflaatiota. Keskuspankkien rahapolitiikka välittyy taloudessa yleensä kysyntään, mutta sillä ei voi tehokkaasti minimoida tarjontapuolen häiriöiden vaikutuksia”, Vilmunen sanoo.