OP-ryhmä, Nordea ja Danske hallitsevat asuntolainamarkkinoita.

Suomen asuntolainamarkkinoiden isoimmat toimijat ovat OP-ryhmä ja Nordea.

Suomen Pankin keräämien tietojen mukaan Suomen asuntolainakannan koko oli kesäkuun lopussa noin 105,5 miljardia euroa. Siitä OP:n markkinaosuus oli 39 prosenttia ja Nordean 29 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimija kotitalouksien asuntolainamarkkinoilla on Danske Bank, jolla oli kesäkuun lopussa kymmenen prosentin markkinaosuus.

Säästöpankkiryhmän osuus oli samaan aikaan viisi prosenttia ja Aktian neljä prosenttia.

Tällä viikolla myyntiin tulleella Handelsbanken Suomella oli kesäkuun lopussa kolmen prosentin markkinaosuus asuntolainoista. Saman verran oli S-pankilla.

Neljän muun toimijan eli POP-pankin, Ålandsbankenin, Hypon ja Oma Säästöpankin osuudet jäävät 1–2 prosenttiin.

Lue lisää: Handelsbankenin Suomen-toiminnoille on monta ostajaehdokasta – Selvää on, että kilpailijat ottavat ilon irti pankin ahdingosta, sanoo analyytikko

Markkinakärjen järjestys on pysynyt pitkään pääosin ennallaan ja markkinaosuudetkin muuttuvat hitaasti.

Asuntolainakanta sen sijaan on kasvanut. Sitä on kasvattanut asuntojen kallistuminen. Etenkin korona-aikana asuntolainoja on otettu niin vilkkaasti, että joidenkin pankkien lainojen myöntäminen on ruuhkautunut. Elokuun lopussa lainakannan vuosikasvu oli 4,3 prosenttia.

Pankkien järjestys on paljolti sama yrityslainoissa ja jos mukaan otetaan pankkien kaikki lainat. Silti esimerkiksi Handelsbankenilla on vahvempi markkinaosuus yrityslainoissa kuin asuntolainoissa.

Myös talletusmarkkinoita hallitsevat OP, Nordea ja Danske. Yhteensä ne haukkaavat yli kaksi kolmasosaa markkinoista.