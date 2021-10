Sosiaalisen median jätti ajautui taisteluun monella rintamalla. Samaan aikaan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg maalailee Facebookin tulevaisuutta syvällä metaversumissa.

Lokakuun alku oli Facebookille vaikea.

Yhtiön palveluissa oli laaja häiriö, joka näkyi ympäri maailmaa ja herätti monet Facebookin palvelujen suureen rooliin ihmisten arjessa.

Päivää myöhemmin Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen puhui Yhdysvaltain senaatin valiokunnassa, joka käsittelee sosiaalisen median turvallisuutta.

Haugenin lausunnot maalaavat karua kuvaa yhtiöstä, jonka palveluja käyttää yhtiön itsensä mukaan 3,5 miljardia ihmistä joka kuukausi.

Hän vertasi Facebookia muun muassa tupakkajätteihin, jotka tiesivät tuotteidensa vaarallisuudesta, mutta välittivät ulospäin aivan toista viestiä.

”Uskon, että Facebookin tuotteet vahingoittavat lapsia, lietsovat vastakkainasettelua ja heikentävät demokratiaamme.” ”Näin Facebookin jatkuvasti kohtaavan ristiriitoja omien voittojensa ja meidän turvallisuutemme välillä. Facebook ratkaisi ristiriidat toistuvasti voittojensa eduksi. Tuloksena on järjestelmä, joka vahvistaa jakautumista, ääriliikkeitä ja polarisaatiota sekä heikentää yhteiskuntia ympäri maailmaa.” ”Yhtiön johto tietää, miten Facebookista ja Instagramista tehtäisiin turvallisempia. He eivät tee tarvittavia muutoksia, koska he ovat asettaneet tähtitieteelliset voittonsa ihmisten edelle.”

The Wall Street Journalille (WSJ) antamassaan haastattelussa Haugen painotti, että hän ei vihaa Facebookia. Päinvastoin, hän sanoo rakastavansa sitä ja haluavansa pelastaa yhtiön.

Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen auttoi tuomaan julkisuuteen Facebookin sisäisiä asiakirjoja.

Ennen julkisuuteen astumistaan Haugen toimitti viranomaisille ja WSJ:lle Facebookin sisäisiä asiakirjoja.

Niistä selvisi esimerkiksi, että yhtiön omien tutkimusten mukaan Instagram pahentaa joka kolmannen teinitytön ongelmia kehonkuvansa kanssa. Monet teinit pitävät juuri Instagramia syyllisenä ahdistuksen ja masennuksen määrän kasvuun joukossaan.

Asiakirjojen mukaan Facebook on antanut korkean profiilin käyttäjien toimia alustoillaan löysemmillä säännöillä kuin tavalliset käyttäjät ja sen algoritmit tuppaavat edelleen kärjistämään ihmisten asenteita kohti ääripäitä.

”Facebook taistelee tällä hetkellä aika monella rintamalla”, sanoo oikeustieteen tohtori, asianajotoimisto Hannes Snellmanin osakas Maria Wasastjerna.

Maria Wasastjerna.

Hän näkee, että tuore tietovuoto on yksi yhtiön historian vakavimmista. Facebookin ongelmista misinformaation kanssa on puhuttu jo vuosia, mutta Haugenin esiin tuomien asiakirjojen mukaan yhtiö näyttäisi tienneen monesta muustakin ongelmasta.

”Asiakirjojen sanotaan osoittavan, että Facebook olisi syyllistynyt vakavaan vääristelyyn ja tietojen pimittämiseen. Tämä ei ole vain mainehaitta vaan vakava syytös, joka herättää muitakin huolia”, Wasastjerna sanoo.

” Suuryhtiöiden pilkkominen oikeuden määräyksellä on äärimmäisen raju toimenpide, johon on turvauduttu hyvin harvoin.

Toinen ajankohtainen ongelma somejätin kannalta on kasvava paine valtiolliselle sääntelylle. Wasastjernan mukaan kilpailuoikeus on ollut aiemminkin Facebookille haaste, mutta uusi tulossa oleva sääntely on yhtiölle jo suoranainen uhka.

Jo nyt Facebook taistelee Yhdysvaltain viranomaisia vastaan kanteessa, joka voisi pakottaa yhtiön pilkkomaan itsensä siten, että sen omistamat Whatsapp ja Instagram irrotettaisiin omiksi yhtiöikseen.

Suuryhtiöiden pilkkominen oikeuden määräyksellä on äärimmäisen raju toimenpide, johon on turvauduttu hyvin harvoin. Se on pitkällinen prosessi, jonka todellisia hyötyjä on vaikea arvioida.

Monet asiantuntijat ovat olleet skeptisiä pilkkomisaikeiden suhteen. Myöskään Haugen ei kannata yhtiön pilkkomista.

Hän uskoo, että yhtiön pystyy vielä korjaamaan.

Juuri tästä päästään kenties tärkeimpään Facebookia koskevaan kysymykseen: miltä näyttää yhtiön tulevaisuus?

”Ongelmat ovat korjattavissa. Turvallisempi, sananvapautta kunnioittava ja nautittavampi sosiaalinen media on mahdollinen”, Haugen maalaili.

Hän ei usko Facebookin korjaavan suuntaansa itsestään.

”Facebook voi muuttua, mutta se ei selvästi tule tekemään niin itsestään. Kongressi voi muuttaa sääntöjä, joiden mukaan Facebook pelaa, ja pysäyttää monet sen aiheuttamista vahingoista.”

Haugen esitti Facebookille mahdollisuutta julistautua ”moraaliseen konkurssiin”. Siis taloudellisen konkurssin kaltaiseen mekanismiin, jossa yhtiölle voitaisiin antaa anteeksi ja jatkaa eteenpäin.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg oli kuultavana Washingtonissa lokakuussa 2019.

Samalla kun Haugen pohtii, miten nykymuotoinen Facebook saataisiin korjattua, puhuu yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg jo aivan muista asioista.

Facebookin odotetaan kertovan tällä viikolla nimensä vaihtamisesta. Yhtiön uskotaan jättävän Facebook-sovelluksen nimen ennalleen mutta muuttavan sovellukset omistavan emoyhtiön nimeä.

Aiemmin vastaavan liikkeen on tehnyt esimerkiksi Google, jonka emoyhtiö on tunnettu vuodesta 2015 nimellä Alphabet.

”Jotkut ovat spekuloineet, että nimenmuutos olisi vain bränditempaus. Mielestäni se on vähän liian yksinkertaista ajattelua”, Wasastjerna sanoo.

Hän katsoo, että nimenmuutosaikeet liittyvät todennäköisemmin yhtiön aikeisiin laajentaa liiketoimintaansa sosiaalisen median ulkopuolelle, kuten Google teki oman nimenmuutoksensa jälkeen.

Facebook kertoo myös vuoden kolmannen neljänneksen tuloksensa. Ennusteiden mukaan sen liikevaihdon arvioidaan nousseen edellisvuoden vertailukaudesta vajaat 40 prosenttia hieman alle 30 miljardiin dollariin eli noin 26 miljardiin euroon.

Zuckerberg on koko loppukesän ja syksyn puhunut suuresta suunnitelmastaan muuttaa Facebook sosiaalisen median yhtiöstä metaversumiyhtiöksi.

On hieman kyseenalaista, mitä koko termi tällä hetkellä tarkoittaa. Yhdestä näkökulmasta elämme jo metaversumin alkuvaiheita. Sitä ovat esimerkiksi digitaalinen muoti tai Fortnite-pelin sisällä järjestetty valtava virtuaalikonsertti.

HS Vision toimittaja Niclas Storås tiivisti viime viikolla analyysissään, että nykyaikainen datatalous muistuttaa digitaalista versiota feodaalisesta yhteiskunnasta ja uudet termit ovat vain sumuverho sille, mitä on oikeasti tekeillä.

”Meneillään on sama kehitys, joka on muovannut maailmaa viimeiset vuosikymmenet. Yhä useammasta asiasta tulee digitaalinen, ja yhä useampi asia tapahtuu digitaalisessa maailmassa, jossa voittajia on yleensä vain yksi”, hän kirjoitti.

” Zuckerberg pitää metaversumia internetin ruumiillistumana, jossa ihminen ei vain katso sen sisältöä vaan on sen sisällä.

Jotakuinkin tällainen on myös Zuckerbergin näkemys. Hän tosin ajattelee, että metaversumi ei olisi yhden yhtiön varassa vaan toimiala, jonka muodostaa laaja joukko yrityksiä ja palveluja – tietynlainen mobiili-internetin seuraaja.

Miljardöörijohtaja kuvaili suunnitelmiaan heinäkuussa The Vergen haastattelussa.

Zuckerberg ei näe metaversumia vain virtuaalitodellisuutena (VR), vaan myös reaalimaailmaan kytkeytyvänä lisättynä todellisuutena (AR). Zuckerberg pitää metaversumia internetin ruumiillistumana, jossa ihminen ei vain katso sisältöä vaan on sen sisällä.

Zuckerbergin mukaan yksi teknologiayritysten suurimmista haasteista seuraavien kymmenen vuoden aikana on upottaa supertietokone tavallisiin silmälaseihin, jotka mahdollistaisivat lisätyn todellisuuden käytön arjessa.

”Pystyisit käytännössä sormia napsauttamalla avaamaan täydellisen työpisteesi. Voit kävellä kahvilaan, istua alas, juoda kahviasi, heilauttaa käsiäsi ja sinulla voi olla käytännössä niin monta näyttöä kuin haluat, kaikki asennettu juuri niin kuin kotonasi. Voit tuoda sen [työpisteen] ihan mihin haluat”, Zuckerberg kuvailee ajatuksiaan.

Mark Zuckerbergin mukaan Facebook välittää syvästi juuri niistä asioista, joiden laiminlyönnistä sitä syytetään.

Hän kutsuu tätä ”loputtomaksi toimistoksi”.

Toinen Zuckerbergin antamista konkreettisista esimerkeistä liittyy ongelmanratkaisuun. Miltä kuulostaisi tulevaisuus, jossa ongelmia voisi ratkoa kollegan kanssa puhelun sijaan teleporttaamalla itsensä samaan tilaan?

Virtuaalivierailulle tullut työkaveri näkisi ”kaikki viisi näyttöruutuasi tai 3d-mallin, jonka kanssa työskentelet”.

Hän voisi olla vuorovaikutuksessa kollegan ympäristön kanssa mutta voisi myös silmänräpäyksessä palata sinne, mistä hän tuli.

Zuckerbergin mielestä Haugenin lausunnot antavat aivan väärän kuvan Facebookista. Yhtiön perustajan mukaan somejätti välittää syvästi juuri niistä asioista, joiden laiminlyönnistä sitä syytetään.

Jos Haugenin esiin tuomat epäkohdat ovat todellisia, ne ovat Wasastjernan mielestä uhka yhteiskunnalle.

”Ei puhuta vain yksityisyydestä tai tietosuojasta vaan myös kuluttajan, kansalaisen ja yksilön hyvinvoinnista sekä terveydestä. Voidaan miettiä myös demokratioiden vakauden horjuttamista ja lisääntyvää polarisaatiota.”

Kun nämä pohdinnat yhdistetään Facebookin metaversumisuunnitelmiin, ei voi olla kysymättä, seuraavatko todellisen maailman ongelmat yhtiötä myös virtuaaliseen maailmaan.

”Millaista kanssakäyminen olisi siellä metaversumissa? Korostuisiko riski siitä, että eletään omissa maailmoissamme, omissa kuplissamme? Jos nyt ollaan puhuttu valeuutisten riskistä, niin millaisissa valemaailmoissa ihmiset voisivat siellä elää?”, Wasastjerna pohtii.