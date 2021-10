Finanssi­valvonnan johto selvitti pankki­valtuustolle rahanpesun torjunnan jämähtämistä – ”Korjausliikkeet on tehty”, Antti Lindtman kertoo lupauksista

Suomen finanssivalvoja ei ollut syyskuun loppuun mennessä aloittanut yhtäkään tarkastusta tänä vuonna. Fivan johto lupasi pankkivaltuutetuille ”hyväksyttävää tasoa” eli viittä vuosittaista tarkastusta tulevaisuudessa.

Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että pankkien rahanpesun torjunta­järjestelmät ovat riittävän tehokkaat ja lainmukaiset.

Finanssivalvonnan (Fiva) johto pääsi selvittämään eduskunnan pankkivaltuustolle, miksi rahanpesun tarkastustoiminta on jämähtänyt paikalleen kasvaneista resursseista huolimatta. Pankkivaltuusto kuuli perjantaiaamuna Fivan johtajaa Anneli Tuomista ja osastopäällikköä Samu Kurria.

”Meille kerrottiin, että ongelmiin on puututtu ja korjausliikkeet on tehty. Syinä ongelmiin mainittiin käynnistysvaikeudet organisoinnissa ja haasteet osaavien ihmisten rekrytoinnissa”, eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) sanoo.

Lindtman pyysi Finanssivalvontaa kertomaan rahanpesun valvonnan tilanteesta, kun julkisuuteen tuli tieto valvonnan hyytymisestä kasvaneista voimavaroista huolimatta.

Helsingin Sanomat kertoi lokakuun alussa, että Suomen finanssivalvoja ei ole aloittanut tänä vuonna yhtäkään tarkastusta, joka liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa.

Eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd).

Viime vuonna tarkastuksia aloitettiin yksi, vuonna 2019 kolme ja vuonna 2018 yksi, selvisi Fivalle tehdystä tietopyynnöstä.

Fivan tehtävänä on valvoa, että pankkien rahanpesun torjunta­järjestelmät ovat riittävän tehokkaat ja lainmukaiset. Fivan siis pitäisi seurata, että pankit varmasti tekevät ilmoituksia riittävän herkästi keskusrikospoliisin (krp) rahanpesun selvittelykeskukselle.

Tarkastusten määrät ovat jääneet polkemaan paikoilleen, vaikka kyseessä on yksi Fivan strateginen painopistealue: Rahanpesun estämis­tehtävissä työskentelevien fivalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja yli viisinkertaistunut vuodesta 2014. Rahanpesun estämistä vastaavassa toimistossa oli lokakuun alussa töissä 11 henkilöä.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että rahanpesun tarkastuksiin ohjattiin huomattavasti voimavaroja sen jälkeen kun Suomi oli saanut moitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan toimintaryhmältä (FATF).

”Tarkastusten määrä suhteessa resursseihin ei ole ollut tasolla, jota voin pitää hyväksyttävänä. Perjantain kuuleminen vahvisti käsityksemme, että näin on tapahtunut”, Lindtman sanoo.

Lindtman kertoo, että rekrytointihaasteet liittyvät osaajapulaan, minkä jälkeen organisaation rakentamisessa oli vaikeuksia.

”Nyt nämä haasteet on ratkaistu ja tarkastustoiminta on nousemassa kohti hyväksyttävänä pidettävää tasoa. Se tarkoittaa, että jo loppuvuonna tarkastusten määrää lisätään ja ensi vuonna ollaan tasolla, joka Fivan resursseilla kuuluu olla”, Lindtman kertoo kuulemastaan.

Hyväksyttävä taso on Fivan oman määritelmän mukaan keskimäärin noin viisi tarkastusta yhden vuoden aikana. Fivan rahanpesun tarkastustoiminta ei ollut noussut tälle tasolle kertaakaan vuodesta 2010 lähtien.

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Eduskunnan pankkivaltuusto vastaa Fivan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonnasta ja he voivat kutsua Fivan johtoa kuultavakseen. Fivan työn organisointi on sen johtokunnan ja johdon tehtävä.

”Pankkivaltuusto haluaa vielä varmistua korjaavien toimien tehosta, joten Fivan johto tulee selvittämään asiaa vielä alkuvuonna. Saamme kuulla, miten toimenpiteet ovat purreet”, sanoo Lindtman, joka perjantain kuulemisen jälkeen uskoo näin tapahtuvan.

Rahanpesun torjunnan merkitys on korostunut viime viikkoina, kun uusimmat tietovuodot ovat taas kertoneet kansainvälisten poliittisten päättäjien kytköksistä veroparatiiseihin.

Yleisen valvonnan ohella pankkivaltuusto nimittää Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet. Fivan johtokunta asettaa finanssivalvonnan tavoitteet, sen toimintalinjat sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Vieläkö Finanssivalvonnan johtokunta nauttii eduskunnan pankkivaltuuston luottamusta?

”Kyllä. Johtokunta on vasta meidän valitsema ja luotamme siihen, että kun asia on tullut esiin, niin korjausliikkeet on tehty”, Lindtman vastaa.