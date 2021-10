Turkin talous on ollut vaikeuksissa jo pitkään, ja liiran arvo on ollut kauan ennätyksellisen alhaalla.

Turkissa liiran kurssi on jatkanut laskuaan, kertovat kansainväliset mediat. Valuutta oli saavuttanut kaikkien aikojen alimman tason, kun Aasian pörssit avautuivat maanantaina. Liiran arvo heikkeni 1,6 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden.

Turkin talous on ollut vaikeuksissa jo pitkään, ja liiran arvo on ollut kauan ennätyksellisen alhaalla. Valuutan arvo on laskenut entisestään tuoreen diplomaattisen kiistan jälkeen. Lauantaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli määrännyt Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät julistettaviksi ei-toivotuiksi henkilöiksi.

Suurlähettiläät olivat vaatineet viime maanantaina yhteisessä kannanotossaan tunnetun ihmisoikeusaktivistin Osman Kavalan vapauttamista, minkä jälkeen heidät kutsuttiin puhutteluun. Suomen lisäksi joukossa olivat muun muassa Yhdysvaltain, Saksan, Ruotsin, Kanadan ja Norjan suurlähettiläät.

Turkkilaismedian mukaan Erdogan uhkasi jo torstaina karkottaa lähettiläät maasta.

Ennätysalhaisissa luvuissa liira kävi viimeksi perjantaina.