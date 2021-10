Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo, että eläkejärjestelmällä on edelleen haaste turvata kestävyys pitkällä aikavälillä.

Työeläkeyhtiö Varma ilmoittautui perjantaina joukkoon, joka on kasvattanut eläkevarallisuuden määrää lähes kymmenellä miljardilla eurolla (9,8 miljardilla eurolla) vuodessa yhteensä 56,6 miljardiin euroon. Torstaina saman kymmenen miljardin kasvu-uutisen kertoi kunta-alan työeläke­rahastoja hoitava eläkelaitos Keva.

Varma on päässyt eläkevakuuttajien joukossa parhaaseen 13,5 prosentin sijoitustuottoon vuonna 2021 syyskuun loppuun mennessä. Kevan sijoitusten tuotto oli 12 prosenttia eli laitoksen hoitamat työeläkevarat kasvoivat seitsemän miljardia euroa 64,8 miljardiin euroon.

Arvonnousut ovat laskennallista ja todelliset voitot näkyvät vasta sitten, kun rahastoja myydään tulevien vuosikymmenten aikana.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoi tulosjulkistustilaisuudessa perjantaina, että vuosi on ollut erittäin hyvä eläkesijoittajalle erityisesti osakemarkkinoiden nousun vuoksi.

”Osakesijoitusten ohella ja hedge-rahastojen tuotto korostuivat Varman salkussa”, Murto sanoi.

Vuosi on ollut hyvä koko alalle.

”Eläkejärjestelmä on historiansa parhaassa kunnossa”, sanoi Murto tuloksen julkistamistilaisuudessa.

Murto kertoi laskeneensa, että 2021 syyskuun loppuun mennessä julkiset ja yksityiset eläkesijoittajat ovat kasvattaneet eläkevarallisuuden arvoa yhteensä 23 miljardia euroa.

Huoltakin eläkejärjestelmä aiheuttaa, koska pitkän aikavälin kestävyys on arvoitus.

”Ongelma on se, että työeläkejärjestelmä iso ja maksutaso on jo korkealla. Mahdollisuus korottaa maksuja on rajoitettu”, Murto sanoi.

Varman ja Kevan sijoitustuotot 2021 olivat parempia kuin Suomen suurimman työeläkeyhtiön Ilmarisen. Ilmarisen sijoitukset tuottivat alkuvuonna 10,5 prosenttia, ja yhtiön hoitaman eläkevarallisuuden arvo nousi 58,4 miljardiin euroon.

Sijoitustuloksen julkaisi tällä viikolla myös kolmanneksi suurin työeläkeyhtiön Elo. Elo kertoi torstaina aamulla, että yhtiön sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 9,4 prosenttia.

Suomen pienin työeläkeyhtiö Veritas julkaisi torstaina tähän mennessä julkistetuista pienimmän tuottoprosentin 8,3 vuodelta 2021. Veritaksen hoitaman eläkevarallisuuden arvo oli 4,2 miljardia euroa syyskuun lopussa.