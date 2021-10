Parempaa palkkaa tai ylennystä havittelevat voivat ammentaa uraneuvoja 500 vuotta vanhoista teksteistä, jotka ovat amerikkalaisyliopistojen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perinteistä lukemistoa.

Näin väittää Stacey Vanek Smith uudessa kirjassaan Machiavelli for Women: Defend Your Worth, Grow Your Ambition and Win the Workplace (Machiavellia naisille: Puolusta arvoasi, kasvata kunnianhimoasi ja voita työpaikalla).