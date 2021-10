Rakennusyhtiöt arvioivat, että rakennus­materiaalien hintojen rajuin nousu on jo koettu.

Rakennusyhtiöt kamppailivat rakennus­materiaalien rajun kallistumisen ja heikon saatavuuden kanssa kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Rakennusala on koronapandemian pahimman vaiheen jälkeen tilanteessa, jossa asuntoja rakennetaan ennätystahtiin mutta materiaalien kova kustannuskehitys ja materiaalipula voivat uhata rakentamisen positiivista kehitystä.

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen on nostanut keskeisten rakennusaineiden hintoja kuluvan vuoden aikana tuntuvasti. Teräsrakenteiden kustannukset ovat nousseet Tilastokeskuksen mukaan tammi–syyskuussa lähes kolmanneksen ja puutavaran jopa 70 prosenttia.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo, että hintojen raju nousu on saanut jotkut hankkeiden tilaajat panemaan rakennus­hankkeensa toistaiseksi hyllylle.

”Tiedämme tilanteita, joissa urakkakilpailutuksen jälkeen tilaaja on todennut, että he lykkäävät rakentamista, koska hintatasot on noussut korkeaksi ja kokonaiskustannustaso ei ole enää järkevä.”

SRV ei ole ainoa rakennusalan yhtiö, joka painii materiaalien kallistumisen kanssa. Lehto Group varoitti muutama viikko sitten tuloksensa painuvan tänä vuonna tappiolle muun muassa materiaalien kasvaneiden kustannusten ja heikon saatavuuden takia.

Sen sijaan infrarakentaja Kreate kertoi kolmannen neljänneksen osavuosi­katsauksessa, että rakennuskustannusten kasvun vaikutus Kreaten liiketoimintaan on ollut ”hyvin rajallinen”.

Myös korjausrakentamiseen erikoistunut Consti kertoi, ettei rakennusmateriaalien hintatason nousulla ole ollut ”merkittävää” vaikutusta liiketoimintaan.

Lähes kuivin jaloin materiaalien hinnannoususta näyttää selviytyneen myös YIT. Yhtiön toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo, että yhtiössä on tehty kovasti töitä kustannusten kasvun vuoksi.

”Ei ole ollut helppoa, mutta olemme selvinneet siitä.”

Moilanen sanoo, että yhtiö on onnistunut siirtämään materiaalien kallistumisen vaikutuksen loppuhintoihin ja indeksoimaan vaikutuksen urakkasopimuksissa.

YIT on myös lyhentänyt joidenkin urakkatarjousten voimassaoloaikaa viidestä kuukaudesta yhteen kuukauteen. Siten yhtiö on pystynyt arvioimaan hinnannousun paremmin ja tekemään materiaalitilaukset lähes saman tien.

Toimien ansiosta YIT arvioi, ettei kustannusten kasvulla ole ollut tänä vuonna eikä ole loppuvuoden aikana merkittävää vaikutusta sen tulokseen.

Rakennusteollisuudessa käytetään paljon materiaaleja, joiden hinnat seuraavat perusmetallien ja muiden raaka-aineiden hintakehitystä.

Teräksen kallistuminen vaikuttaa teräsrakenteiden hintojen lisäksi esimerkiksi betonielementtien hintoihin, koska elementeissä käytetään raudoitteita.

Teräksen hinnan kohoaminen nostaa myös pellin hintaa, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan ilmanvaihtokanavien valmistuskustannuksiin.

Myös maailmantaloutta vaivaava puoli­johde­pula tuntuu rakennus­teollisuudessa, koska puoli­johteita käytetään esimerkiksi ilman­vaihto­koneissa.

Jo käynnistetyissä hankkeissa rakennusyhtiö joutuu kärsimään kustannusten kasvun, jos rakentaja on sitoutunut kiinteään hintatasoon. Tällaisia urakoita on pääosa suomalaisten rakennusyhtiöiden hankkeista.

Projektijohto- ja allianssiurakoissa sen sijaan on rakennettu jonkinlainen mekanismi, jolla tilaaja ja rakentaja jakavat kustannusten kasvun riskiä.

SRV:llä on juuret projektiurakoissa, ja merkittävä osa sen toimitilaurakoista on projektijohto- tai allianssiurakoita. Sen sijaan SRV:n koko asuntorakentaminen on kiinteähintaista eli myyty sijoittajille tai kuluttajille. Myös SRV:n suurhanke, Tampereen kansi ja areena, on kiinteähintainen urakka.

Kotoilun ja etätyön kiihdyttämä asuntorakentaminen on aiheuttanut pulaa materiaaleista, joita ei rahdata Suomen ja sen lähialueiden ulkopuolelle.

SRV:n Sipola sanoo, että yhtiö on joutunut lykkäämään materiaalien saatavuusongelmien takia erityisesti asuntorakentamisen hankkeita.

”Meillä on joitakin hankkeita, joiden syksyn aloitukset ovat siirtyneet oikeastaan suoraan betonielementtien saatavuudesta johtuen.”

Sipola ei odota, että saatavuustilanne paranisi merkittävästi pian.

”Asuntorakentaminen jatkuu aktiivisena, joten erityisesti asuntorakentamista palvelevat tehtaat ovat kovasti kuormitettuja.”

Materiaalien saatavuus on vaikuttanut myös YIT:hen, mutta heikko saatavuus on aiheuttanut yhtiössä vain aikatauluongelmia hankkeiden sisällä.

Suomen isoimman rakennusyhtiön tilannetta helpottavat sen pitkät materiaalien toimitussopimukset.

”Teemme myös saatavuuden eteen tarkasti töitä ja olemme jossain yksittäisissä tapauksissa vaihtaneet materiaalia. Uskomme, että materiaalien saatavuustilanteemme on parempi kuin monella pienemmällä toimijalla”, YIT:n Moilanen sanoo.

” ”Monen materiaalin hintaralli näyttäisi rauhoittuvan, ja hinnatkin näyttäisivät palautuvan – eivät lähtötasoilleen mutta kesän huipuista alaspäin.”

Rakennusyhtiöistä ennustetaan, että rakennusmateriaalien hintojen rajuin nousu on jo koettu.

”Maailmanmarkkinahintojen perustella odotamme, että hintojen nousu ei enää jatku. Jos hintojen nousu jostain syystä jatkuisi, se vaikuttaisi kysyntään koko rakennus­teollisuudessa”, YIT:n Moilanen sanoo.

Myös SRV:n Sipola arvioi, että rakennusmateriaalien isoimmat hintapiikit tapahtuivat kesän ja alkusyksyn aikana.

”Monen materiaalin hintaralli näyttäisi rauhoittuvan, ja hinnatkin näyttäisivät palautuvan – eivät lähtötasoilleen mutta kesän huipuista alaspäin.”

Rakennusalan kasvua uhkaa myös työvoimapula. Pulaa on sekä työmaatoimihenkilöistä että rakennustyöntekijöistä.

”Joissakin hankkeissa olemme joutuneet toteamaan tarjousvaiheessa, ettei meillä ole resursseja osallistua. Taustalla on rakentamisen korkea volyymi ja historialliset koulutuspoliittiset päätökset, kuten rakennusmestarien koulutuksen lopettaminen”, SRV:n Sipola sanoo.

Hänen mukaansa Suomi, varsinkin Etelä-Suomi, on rakennustyöntekijöissä merkittävästi riippuvainen ei-suomalaisesta työvoimasta. Hän ennakoi, että tilanne pysyy vaikeana.

”Olemme muiden länsimaiden tapaan tilanteessa, jossa työ, johon joutuu heräämään aamuseitsemäksi ja olemaan ulkona, ei ole kovin suosittua. Tilanne on vaikea, ja Suomi pysyy aina riippuvaisena ulkomaisesta työvoimasta.”

YIT:n Moilanen sanoo, että työmarkkinoilla on pulaa erityisesti työnjohtoresursseista. YIT eroaa muista rakennusyhtiöistä siinä, että sillä on palkkalistoillaan suhteessa enemmän henkilökuntaa kuin kilpailijoilla.

”Tämä on ollut tällaisessa tilanteessa hyvä asia erityisesti asuntorakentamisessa, jossa on suuret rakentamisen volyymit. Meidän ei tarvitse rekrytoida niin paljon uusia työntekijöitä, kun hanke lähtee liikkeelle.”

Rakentamisen korkeasuhdanteessa YIT:tä on auttanut myös oma rakennuskalustoyhtiö, kun osa kilpailijoista joutuu vuokraamaan kalustonsa.