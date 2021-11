Vuoden 2020 heinäkuu oli ollut siihenkin asti sateinen ja kolea, mutta 13. päivän aamuna siitä tuli Valmetin toimitusjohtajalle Pasi Laineelle suorastaan hyytävä.

Venttiiliyhtiö Neles oli lähettänyt kello 8.30 aamulla pörssitiedotteen, jossa yhtiön hallitus kertoi saaneensa ostotarjouksen ruotsalaiselta Alfa Lavalilta ja puoltavansa sitä.

Neles oli irrotettu Metsosta ja listattu pörssiin vain kaksi viikkoa aiemmin.

Valmet oli jo kesäkuussa ostanut valtiolta 15 prosentin osuuden Neleksestä. Valmetia johtava Laine oli ajatellut, että omistusosuutta voitaisiin kasvattaa vähitellen.

Teollisuudelle venttiilejä tekevä Neles sopi Laineen mielestä hyvin yhteen Valmetin liiketoiminnan kanssa. Hän tunsi Neleksen hyvin. Laine johti liiketoimintaa kahdeksan vuoden ajan sen ollessa osa Metsoa.

Mutta sitten tämä. Oli kyllä ollut tiedossa, että ruotsalainen Cevian oli kaupitellut Nelestä teollisille ostajille. Aktivistisijoittaja Christer Gardellin johtama Cevian oli vaikuttanut Metson suuromistajana yhtiön kohtaloihin jo toistakymmentä vuotta.

Ihan tätä Laine ei silti ollut osannut odottaa.

Hän sätti Helsingin Sanomien haastattelussa heti aamusta Neleksen hallitusta harkitsemattomasta toiminnasta ja liian halvan hinnan hyväksymisestä sekä harmitteli ylipäätään suomalaisen osaamisen myymistä.

”En tiedä, oliko siinä lopulta kyse niinkään harmistumisesta vai epäuskosta, että näin oli voinut käydä”, Laine sanoo nyt.

Kimpaantuminen kannatti.

Neleksen kohtalosta käynnistyi kiivas ja osin merkillinen julkinen keskustelu, jossa Alfa Lavalin toimitusjohtaja kehui saavansa Neleksen ”korona-alennuksella”. Ruotsalainen talouslehti Dagens Industri rehenteli kannessaan ruotsalaisten omistavan Suomen teollisuuden.

Valmetissa mietittiin jo, miten kisasta selvittäisiin voittajana. Yhtiö alkoi ostaa markkinoilta Neleksen osakkeita.

”Me aloimme Valmetissa miettiä, miten toimisimme erilaisissa tilanteissa. Se oli tarkkaan pohdittua toimintaa, eikä sillä alun harmistuksella ollut enää sijaa”, Laine sanoo.

Pasi Laineen mukaan ilmastovaatimukset voivat vaikuttaa joidenkin liiketoimintojen sijoitteluun. Esimerkiksi paljon energiaa käyttävien valimoiden pitäisi pystyä käyttämään päästötöntä sähköä.

Loppusyksyyn mennessä Valmet omisti jo lähes 30 prosenttia osakkeista. Se käytti osakkeiden ostoihin yli 400 miljoonaa euroa.

Lopulta Alfa Laval sai oman tarjouksensa taakse vain kolmasosan Neleksen omistajista, ja marraskuun alussa ruotsalaisyhtiö vetäytyi kisasta. Sen jälkeen oli puoli vuotta hiljaista.

Viime heinäkuussa Valmet ja Neles ilmoittivat sopineensa osakevaihtona tapahtuvasta sulautumisesta. Neleksen omistajat saisivat 18,8 prosenttia yhdistyvästä yhtiöstä, Valmetin omistajat loput.

” Laineen mukaan fuusion järki on mietitty huolella.

VuodeNVAIHTEESSA Neleksestä tulee osa Valmetia, jos kilpailuviranomaiset eri mantereilla ehtivät hyväksyä fuusion siihen mennessä.

Laine sai siis haluamansa, mutta mitä paperikoneita ja sellutehtaita tekevä Valmet aikoo sillä tehdä? Jotkut kriitikot ovat epäilleet yhdistelmän järkevyyttä.

Metsäteollisuuden osuus Neleksen liiketoiminnasta on alle 30 prosenttia. Miten käy muille Neleksen nykyisille asiakasryhmille?

Laineen mukaan fuusion järki on mietitty ja perusteltu huolella. Valmetiin kuuluu myös teollisuudelle automaatiojärjestelmiä tekevä liiketoiminta. Sen kanssa venttiilit sopivat hyvin yhteen.

Kuka? Pasi Laine Syntynyt 1963.

Diplomi-insinööri ja vuorineuvos.

Valmetin toimitusjohtaja vuodesta 2013.

Metson johtoryhmän jäsen 2006–2011.

Valmetissa ja Metsossa eri tehtävissä vuodesta 1988 lukuun ottamatta lyhyttä jaksoa.

Naimisissa, kolme poikaa.

Harrastaa lukemista ja crossfit-kuntoharjoittelua.

”Voimme luoda vuosittain noin miljardin euron liikevaihtoa tekevän liiketoiminnan, jossa on prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita. Sillä on kaikissa asiakasryhmissä hyvä markkina-asema”, Laine sanoo.

Laineen mukaan Valmetin automaatiojärjestelmien myynnistä noin kolmasosa tulee tälläkin hetkellä muualta kuin metsäteollisuudesta.

”Tarkoituksena on, että voimme kasvattaa automaatiojärjestelmien myyntiä Neleksen nykyiseen asiakaskuntaan ja toisaalta vahvistaa Neleksen tuotteiden myyntiä paperiteollisuudessa. Myynnin synergiat ovat isot.”

Sellutehtaissa Neleksen markkinaosuus on jo niin suuri, ettei siinä ole paljon kasvatettavaa.

Nyt jo käynnissä olevaa Stora Enson Oulun-tehtaan kartonkikonetta rakennettiin vuosi sitten Valmetin tehtaalla Jyväskylässä.

Automaatiojärjestelmä ohjaa tehtaan toimintaa, esimerkiksi venttiileitä.

Vaikkapa paperikoneessa venttiilit säätävät esimerkiksi sitä, miten suurella virtauksella paperikoneen alkupäähän eli perälaatikkoon tulee paperimassaa.

Määrän pitää olla juuri oikea suhteessa massan koostumukseen, jotta paperista tulee tasalaatuista ja tarkalleen sitä mitä pitää.

Neles on erikoistunut vaativiin venttiileihin ja niiden älykkäisiin ohjaimiin, joissa sillä on iso markkinaosuus. Metsäteollisuuden lisäksi öljy- ja kaasuteollisuus on iso asiakas.

Laineen mukaan vetyliiketoiminta voisi olla tälle kiinnostavaa jatkoa.

” ”Siinä insinöörin silmä lepää.”

Pasi Laine on johtanut Valmetia siitä asti, kun se irrotettiin Metsosta vuonna 2013. Paperikoneiden markkina oli romahtanut, ja liiketoiminnalla meni kehnosti. Kukaan ei odottanut Laineelta ihmeitä.

Valmet tajusi kuitenkin panostaa entistä suurempiin ja nopeampiin kartonkikoneisiin juuri oikealla hetkellä. Pakkauskartonkien ja aaltopahvien kysyntä on kasvanut tasaisesti verkkokaupan kasvun myötä. Muovipakkauksia on myös alettu korvata yhä useammin kartongilla.

Vaikka esimerkiksi kiinalaiset kilpailijat ovat kovasti yrittäneet murtaa Valmetin ja saksalaisen Voithin asemaa paperi- ja kartonkikoneiden valmistajina, ne ovat onnistuneet kehnosti.

Laineen mukaan markkinalle tulon kynnys itse asiassa nousee koko ajan.

”Ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi pakkausten pitää olla koko ajan kevyempiä ja kevyempiä eli ohuempia ja samalla kestäviä. Ohuimpien aaltopahvien pintamateriaali on käytännössä paperia. Sen tekeminen suurella ja nopealla koneella on aika vaikeaa”, Laine sanoo.

Valmetin toimitusjohtajan Pasi Laineen mukaan koko ajan pitää katsella uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valmet tutkii mahdollisuuksia esimerkiksi tekstiilien kierrätysliiketoiminnassa ja 3d-kuitupakkauksissa.

Valmetin vastikään saksalaiselle Palmille toimittama kone tekee aaltopahvin pintamateriaalia kaksi kilometriä minuutissa lähes 12 metriä leveälle rullalle. Se on aivan hirvittävä tahti.

”On se häkellyttävää uuden koneen startatessa nähdä, että miten ihmeessä se voi niin hienosti toimia. Siinä insinöörin silmä lepää”, Laine sanoo.

Lopputuloksena Valmetin liikevaihto, tulos ja pörssiarvo ovat kasvaneet tasaista tahtia. Tilauskanta on nyt yli neljä miljardia euroa eli kaksinkertainen vuoteen 2013 verrattuna.

Edes koronaepidemia ei juuri heilauttanut paperi- ja kartonkikoneiden sekä sellutehtaiden kauppaa.

Palveluliiketoiminta sen sijaan kärsi, vaikka yleensä se on konekauppaa tasaisempaa. Myös polttokattiloiden kauppa on käynyt heikosti.

”On kuitenkin realismia, että vuoden tai kahden kuluttua kartonkikoneiden kauppa voi hiljetä. Ei se maailman tappiin asti voi kasvaa. Myös sellutehtaiden kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan. Siihen olemme varautuneet joustavalla toimintamallilla.”

Se tarkoittaa, että huonoina aikoina suurempi osa osista ja suunnittelusta voidaan tehdä itse omilla tehtailla. Valmiutta siihen pidetään yllä.

Vilkkaina aikoina, kuten nyt, alihankkijoita käytetään paljon ja itse tehdään vain tärkeimmät asiat.

”Meillä on täystyöllisyys lähes kaikissa yksiköissä Suomessa.”

Automaatioliiketoiminnan Valmet osti Metsosta vuonna 2015, ja sen jälkeen yksikön liikevaihto on kasvanut kaksi kertaa nopeammin kuin automaatiojärjestelmien yleinen markkina.

Pystyykö Laine tekemään nyt Neleksessä yhtä kovan suorituksen kuin Valmetin muilla aloilla aiemmin? Virallisesti tavoite on jatkaa Neleksen ja automaation yhdistelmällä kaksi kertaa markkinoiden kasvua nopeampaa kasvua.

Laine harkitsee hetken ja vastaa sitten.

”En näe mitään syytä, miksei niin kävisi.”