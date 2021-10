Volvo Cars palaa perjantaina Tukholman pörssiin yli 20 vuoden tauon jälkeen: ”Ruotsi on kuitenkin Volvon kotimaa”

Yhtiön omistava kiinalainen Geely aikoo pysyä yhtiön pääomistajana listautumisen jälkeenkin.

Henkilöautoja valmistava Volvo Cars palaa perjantaina Tukholman pörssiin.

Nykyään kiinanalaisyhtiö Geelyn omistama autovalmistaja listautuu takaisin Tukholman pörssiin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Geely on ilmoittanut pysyvänsä yhtiön pääomistajana listautumisen jälkeenkin.

Volvon osakkeiden ensimmäinen kaupan­käyntipäivä on perjantaina 29. lokakuuta, yhden päivän myöhemmin kuin aiemmin ilmoitettiin. Osakeantiin voi osallistua myös Suomesta. Listausannissa on tarjolla 21 prosenttia yhtiön osakkeista.

Volvo Cars tavoittelee 25 miljardin Ruotsin kruunun (2,5 miljardin euron) bruttotuloja uusien osakkeiden liikkeellelaskusta. Yhtiön markkina-arvo listautumisen jälkeen on arviolta noin 15–19 miljardia euroa.

Volvo Carsin hallitus on asettanut osakkeidensa lähtöhinnaksi 53 Ruotsin kruunua, eli noin 5,3 euroa. Yhtiö on myös saanut osakeantiinsa tukea usealta vahvalta ankkurisijoittajalta.

Nordnet toimii Suomessa yksityissijoittajien ainoana merkintäpaikkana Volvon osakeannissa. Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen ei voi kommentoida antia tarkemmin, mutta kertoo olevansa erittäin iloinen siitä, että suuret yhtiöt listautuvat myös pohjoismaisiin pörsseihin.

Volvo Carsia ei pidä sekoittaa Tukholman pörssissä jo olevaan Volvo Group -yhtiöön, joka valmistaa kuorma-autoja, busseja, maanrakennuskoneita sekä meri- ja teollisuusmoottoreita.

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto arvelee, että alun perin ruotsalaisen Volvo Carsin on nykyisistä omistajasuhteistaan huolimatta luonnollista listautua juuri Tukholmaan.

”Ruotsi on kuitenkin Volvon kotimaa, joten siellä kysyntää on todennäköisemmin kuin ehkä muualla.”

Volvo Cars lähti Tukholman pörssistä vuonna 1999, kun Ford osti yhtiön. Fordilta Volvo Cars kaupattiin Geelylle vuonna 2010.

Yhtiö suunnitteli listautumista jo vuonna 2018, mutta lykkäsi suunnitelmiaan silloisen autoteollisuuden osakkeiden laskusuhdanteen sekä Euroopan ja Kiinan välisten kauppa­jännitteiden vuoksi.

Kivipelto ajattelee Volvon listautumis­ajankohdan olevan looginen, sillä yleisesti listautumisia tehdään osakemarkkinoiden ollessa nousussa.

”Sijoitusmarkkinoilla ei olla kriisissä ja sijoittajat ovat optimistisia.”

Volvo on edelleen yksi maailman tunnetuimmista automerkeistä, jonka tuotteita myydään yli sadassa maassa. 2010-luvulla talousvaikeuksissa ollut yhtiö on parantanut sittemmin tulostaan katu­maasturien ja tila-autojen suosion kasvun myötä.

Volvon henkilöautojen suurin markkina-alue on Eurooppa, mutta kauppaa käydään myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Volvoa pidetään edelleen yleisesti ruotsalaisena automerkkinä, vaikka se on jo parikymmentä vuotta ollut ensin yhdys­valtalaisessa ja nyt kiinalaisessa omistuksessa.

Kivipelto kertoo, että ainakin Ruotsissa on jonkin verran keskustelu siitä, millainen asema ja äänivalta Volvo Carsin kiinalaisella pääomistaja Geesyllä tulee uudessa listautuneessa yhtiössä olemaan.

”Kyllähän sijoittajan kannattaa sitä punnita. Lähtökohtaisesti toki voi ajatella, että pääomistajan intressit ovat yhtäläiset sijoittajan kanssa. Kumpikin haluaa, että yhtiö menestyy.”

Myös uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan yhtiön kiinalainen hallinto mietityttää sijoittajia. Finansial Timesin mukaan Geelylle jäisi listautumisen jälkeen 89 prosenttia yhtiön äänistä. Prosenttiosuus oli aiemmin korkeampi, mutta Geely suostui laskemaan sitä ruotsalaisten instituutio­sijoittajien aiheuttaman paineen vuoksi.

Volvo Carsin toimitusjohtaja Håkan Samuelsson on kertonut, että listautumisella saatuja varoja ohjataan Volvon sähköautotuotannon vahvistamiseen.

Kuten muutkin autovalmistajat myös Volvo Cars pyristelee pois polttomoottoriautojen valmistamisesta. Yhtiön tavoite on siirtyä kokonaan sähköautoihin vuoteen 2030 mennessä. Täysin ilmastoneutraaliksi Volvo Cars pyrkii vuoteen 2014 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen siihen nähden, että tällä hetkellä Volvon henkilöautoista vain kolme prosenttia on sähköisiä.

Autoteollisuuden siirtymä kohti vähä­päästöisempiä vaihtoehtoja on Kaisa Kivipellon mukaan näkyvissä kaikilla autovalmistajilla. Kivipelto uskoo, että sähköautot tulevat olemaan mielenkiintoinen tuoteryhmä niin kuluttajille kuin sijoittajillekin.

”On kuitenkin todella vaikea sanoa, mitkä yritykset autoalan sisällä tulevat olemaan niitä voittajia.”

Autoalan siirtymään liittyy Kivipellon mukaan vielä useita kysymys­merkkejä, kuten esimerkiksi se, kuinka Euroopan unioni tulee alaa jatkossa sääntelemään.

Danske Bankin teettämästä Autobarometrista selviää, että kuluttajien kiinnostus sähkö-, hybridi- ja kaasuautoihin on jyrkässä kasvussa. Tänä vuonna noin puolet autoilijoista vastasi voivansa harkita jotain muuta kuin polttomoottoriautoa. Vuonna 2015 kiinnostuneita oli vain 15 prosenttia ja vielä viimekin vuonna vain 39.

Kuluttajien kiinnostus heijastuu myös osakkeisiin. Kivipellon mukaan Danske Bankin asiakkaat ovat käyneet viime vuosina paljon kauppaa autoyhtiöiden osakkeilla ja kiinnostusta alaan on.