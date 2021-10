Pääjohtaja David Beasleyn mukaan 42 miljoonan nälästä kärsivän ihmisen tilanne olisi ratkaistavissa kuudella miljardilla dollarilla.

Pieni murununen maailman rikkaimpien ihmisten varallisuudesta riittäisi ratkaisemaan globaalin nälänhädän, arvioi YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtaja David Beasley yhdysvaltalaiskanava CNN:lle.

Pääjohtajan mukaan 42 miljoonaa on vaarassa nääntyä, ellei ruokaohjelma tavoita heitä. Heidän tilanteensa on ratkaistavissa kuudella miljardilla dollarilla, Beasley arvioi.

Tässä miljardöörien, etunenässä kahden rikkaimman yksilön eli Elon Muskin ja Jeff Bezosin, tulisi Beasleyn mielestä astua esiin. Muskin tarvitsisi Beaslyn mukaan lahjoittaa varallisuudestaan vain kaksi prosenttia nälänhädän taltuttamiseen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan sähköautovalmistaja Teslan perustajan ja toimitusjohtajan Muskin varallisuus on vajaat 290 miljardia dollaria. Verkkokauppajätti Amazonin perustajalla Bezosilla on listauksen mukaan hieman alle 200 miljardia dollaria. Kaksikon varallisuus on CNN:n mukaan liki kaksinkertaistunut koronaviruspandemian aikana.

Muskin varallisuuden uskotaan vielä kasvavan, ja investointipankki Morgan Stanley arvioi viime viikolla, että Muskista saattaa tulla maailman ensimmäinen biljonääri. Teslan markkina-arvo taas rikkoi tällä viikolla biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin rajan, kun se sai vuokra-autoyhtiö Hertziltä 100 000 sähköauton tilauksen.

Beasley totesi CNN:lle, että esimerkiksi ilmastokriisi ja koronapandemia ovat sysänneet lukuisia maita kärsimään nälänhädästä.

Lisäksi Maailman ruokaohjelma julkaisi maanantaina raportin, jonka mukaan Taleban-ääriliikkeen hallinnoiman Afganistanin väestöstä puolet eli vajaat 23 miljoonaa kärsii akuutista nälänhädästä. Humanitaarisen kriisin takia 3,2 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on vaarassa ajautua hengenvaaralliseen aliravitsemukseen.

Beasley mainitsi CNN:lle myös Etiopiassa vallitsevasta kriisistä. Ruokaohjelma arvioi, että maassa noin 5,2 miljoonaa on kiireellisen ruoka-avun tarpeessa Tigrayn alueella, jossa mutkikkaan konfliktin aiheuttama sisällissota on kestänyt jo lähes vuoden.

Maailman ruokaohjelman kaltaisilla järjestöillä on ollut vaikeuksia toimittaa alueelle keskeisiä tarvikkeita, ja Beasley totesi suoraan CNN:lle, ettei tiedä, mistä alueen ihmiset saavat ruokansa.