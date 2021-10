Myönteisestä kehityksestä huolimatta komission mukaan vuosien 2030 ja 2050 päästötavoitteet vaativat vielä lisätoimia.

Uusiutuvat energialähteet ohittivat ensimmäistä kertaa fossiiliset polttoaineet EU:n tärkeimpänä energianlähteenä vuonna 2020, kertoo Euroopan komissio. Uusiutuvista energianlähteistä tuotettiin 38 prosenttia sähköstä, kun fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 37 prosenttia.

Tiedot perustuvat tiistaina julkaistuun, komission energiaunionin tilaa tänä vuonna käsittelevään katsaukseen. Siinä arvioidaan, kuinka EU on edistynyt puhtaaseen energiaan siirtymisessä sen jälkeen, kun Euroopan vihreän kehityksen ohjelma käynnistettiin vajaat kaksi vuotta sitten.

Katsauksen mukaan EU:n 27 jäsenmaan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna lähes 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vähennys johtui komission mukaan koronaviruspandemiasta, joka nosti kokonaispäästövähennykset 31 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

Primäärienergian eli jalostamattoman energian kulutus väheni viime vuonna 1,9 prosenttia ja energian loppukulutus 0,6 prosenttia. Luvut ylittävät kuitenkin EU:n vuosien 2020 ja 2030 tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän kehityksen.

”Paljon kehitystä on tapahtunut, mutta lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa vuodeksi 2030 asetettu tavoite vähentää nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia ja jotta EU:sta voi tulla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä”, komission Suomen-edustuston tiedotteessa todetaan.

Fossiilisten polttoaineiden tuet vähenivät hieman vuonna 2020, mikä johtui kokonaisenergiankulutuksen vähenemisestä. Uusiutuvan energian tuet ja energiatehokkuustuet puolestaan kasvoivat.

Energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti Euroopassa ja muualla maailmassa, mikä johtuu pitkälti kaasun hintojen noususta. Vaikka tilanne on väliaikainen, se korostaa komission mukaan kuinka riippuvainen EU on energiantuonnista. Se on tiedotteen mukaan noussut korkeimmalle tasolle 30 vuoteen.

”Tilanne korostaa myös sitä, kuinka tärkeää puhtaaseen energiaan siirtyminen on EU:n energiavarmuuden parantamisen kannalta”, tiedotteessa todetaan.

