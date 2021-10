Yhtiö ehti tarjota palvelujaan Yhdysvalloissa liki 20 vuoden ajan.

China Telecomin on vetäydyttävä Yhdysvaltojen markkinoilta 60 päivän kuluessa.

Yhdysvaltojen viestintävirasto (FCC) on määrännyt kiinalaisen tietoliikenneyhtiö China Telecomin lopettamaan toimintansa maassa 60 päivän kuluessa. Yhdysvaltalais­viranomaisten mukaan yhtiö on liiaksi Kiinan kommunistihallinnon alainen, mikä tekee siitä kansallisen tietoturvauhan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan FCC katsoi yhtiön olevan ”erittäin todennäköisesti pakotettu noudattamaan Kiinan hallituksen vaatimuksia”.

China Telecom on Kiinan suurimpia tieto­liikenneyhtiöitä, ja sillä on satoja miljoonia asiakkaita 110 maassa. Se on toiminut Yhdysvalloissa lähes 20 vuoden ajan.

Reutersin mukaan Yhdysvaltojen hallitus arvioi viime vuoden huhtikuussa, että China Telecom kohdistaa palvelunsa yli neljälle miljoonalle amerikankiinalaiselle, kahdelle miljoonalle maassa vuosittain vierailevalle kiinalaisturistille, 300 000 kiinalaiselle korkeakoulu­opiskelijalle sekä yli 1 500:lle Yhdysvalloissa toimivalle kiinalaisyritykselle.

China Telecomin tiedottaja kommentoi FCC:n päätöksen olleen pettymys.

”Aiomme hyödyntää kaikkia saatavilla olevia vaihtoehtoja ja jatkaa samalla asiakkaiden palvelemista”, tiedottaja totesi Reutersin mukaan.

FCC varoitti jo huhtikuussa 2020, että se saattaa lopettaa China Telecomin toiminnan maassa. Varoitus koski myös kahta muuta kiinalaista tietoliikenneyhtiötä.

Kiinalaiset teknologiayritykset ovat olleet viime vuosina laajalti yhdysvaltalais­viranomaisten suurennuslasin alla vakoilu­epäilysten takia.

Esimerkiksi toukokuussa 2019 FCC äänesti yksimielisesti, että valtio-omisteisella tietoliikenneyhtiö China Mobilella ei ole oikeutta tarjota palvelujaan Yhdysvalloissa.

Viime vuonna silloisen presidentin Donald Trumpin hallinto puolestaan kielsi toimijoita ympäri maailman käyttämästä yhdysvaltalais­teknologiaa komponenttien tuottamiseen kiinalaiselle teknologiajätti Huaweille.