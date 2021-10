Sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja olisi jo valmis luovuttamaan vastuun seuraavalle polvelle. Valtavan säätiöomaisuuden seuraavat vallankäyttäjät voivat kuitenkin tulla myös suvun ulkopuolelta.

”Maan hyväksi. Se on keskeinen sana Knut ja Alice Wallenbergin säätiön säännöissä. Sen eteen me teemme töitä”, Jacob Wallenberg sanoo.

Hän on Ruotsin talouselämän mahtisuvun päämies, sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja. Investor omistaa merkittäviä osuuksia kymmenistä yrityksistä kuten Ericssonista, SEB-pankista, Wärtsilästä, Saabista, Stora Ensosta ja ABB:stä.

Mutta toisin kuin moni luulee, Wallenbergit eivät ole henkilökohtaisesti varsinaisia miljardöörejä.

Toki monilla heistä on mittava henkilökohtainenkin varallisuus, mutta ehdoton valtaosa satojen miljardien eurojen arvoisesta omaisuudesta on suvun säätiöissä.

”En ole köyhä”, Wallenberg itse muotoilee.

Jacobin veli Peter johtaa suvun keskeisiä säätiöitä. Heidän serkkunsa Marcus puolestaan on muun muassa puolustusvälinevalmistaja Saabin, SEB-pankin sekä säätiöiden sijoitusyhtiön FAM:n hallitusten puheenjohtaja.

Ruotsin hyvää he toteuttavat Wallenbergin mukaan johtamalla yrityksiään mahdollisimman hyvin.

”Mitä paremmin yksittäiset yritykset toimivat pitkällä aikavälillä, sitä enemmän osinkoja säätiöt saavat ja lopulta sitä enemmän ne voivat tukea ruotsalaista tutkimusta ja koulutusta. Se taas hyödyttää ennen pitkää koko yhteiskuntaa.”

”Isoisäni kasvatti minun sukupolveni hyviin Suomen-suhteisiin”, Jacob Wallenberg sanoo.

Wallenberg on tullut Suomeen osallistuakseen tilaisuuteen, jossa julkistettiin historiantutkija Hannu Rautkallion kirja Wallenbergien ja Suomen pitkästä ja läheisestä suhteesta.

Jacob Wallenbergin mukaan hänelläkään ei ole ollut tarkkaa käsitystä isoisän kaikista toimista Suomessa.

”Toki tiesin hänen suhteestaan esimerkiksi [Urho] Kekkoseen, mutta en yksityiskohtia. Hän kasvatti minun sukupolveni hyviin Suomen-suhteisiin. Sitä pidettiin hyvin tärkeänä ja luonnollisena.”

Wallenbergin mukaan hänen oma suhteensa Suomeen on moninainen. Moni kanssakäyminen liittyy liikeasioihin. Hän on myös suomalais–ruotsalaisen kauppakamarin valtuuston pitkäaikainen puheenjohtaja.

”Tunnen paljon ihmisiä ja kuulen erilaisia näkökulmia.”

Wallenbergillä on Suomessa myös läheisiä perheystäviä. Erityisesti Ehrnroothin suvun ja Wallenbergien ystävyys on kestänyt sukupolvien ajan.

Julkistustilaisuuden avannut Henrik Ehrnrooth muisteli toimineensa nuorena poikana Jacobin isoisän Marcuksen ja tämän veljen Jacobin assistenttina näiden Suomen-vierailujen aikana.

”He olivat jatkuvassa puhelinyhteydessä Yhdysvaltoihin ja Lontooseen, minne milloinkin. Minun tehtävänä oli järjestellä niitä puheluita. Se ei ollut silloin yhtä yksinkertaista kuin nykyään. Tämän kirjan luettuani ymmärrän myös, mitä he oikein tekivät täällä ollessaan”, Ehrnrooth sanoi.

Haastattelulle varattu aika on lyhyt. Jacob Wallenbergillä alkaa olla jo kiire takaisin Ruotsiin. Töitä riittää.

”Minulla on fantastisen kiinnostava työ ja teen töitä melko lailla. Siis todella paljon.”

Menossa olevalla yritysten tuloskaudella on kiinnittänyt huomiota yritysten kertomien uusien ilmastositoumusten valtava määrä. Wallenbergien piirin yhtiöistä esimerkiksi Wärtsilä ja Stora Enso kertoivat uusista päästövähennystavoitteista.

Johtuuko se sijoittajien ja rahoittajien kasvaneesta paineesta?

”Ei. Se on toki yksi tekijä. Mutta me olemme omistajina painottaneet yrityksissämme jo vuosia, että vastuullisuuteen liittyvien toimien ottaminen tosissaan on välttämättömyys. Yritykset ovat vihreässä siirtymässä tärkeä muutosvoima. Vaadimme yrityksiä luomaan tapoja mitata näitä asioita ja vaadimme, että sanojen takana on faktoja.”

Wallenbergin mukaan sitä vaatii jo menestyminen kilpailussa, sillä asiakkaat vaativat yhä useammin vastuullisuutta.

”Vähemmän puhutaan siitä, että nuoret kiinnittävät työpaikkaa valitessaan paljon huomiota siihen, ovatko yrityksen arvot heille sopivia.”

Hänen mukaansa nopeimmat keinot vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen löytyvät yritysten toiminnasta, niiden tuotekehityksestä ja prosesseista.

Viime aikoina on alkanut näyttää siltä, että nopeat ilmastotoimet ovat osaltaan johtaneet myös epätoivottuihin seurauksiin, kuten sähkön hinnan voimakkaisiin heilahteluihin.

Vetytalouteen siirtymisen vaatima uusiutuvan sähköntuotannon määrä on toisaalta niin massiivinen, ettei ole selvää miten se saadaan syntymään. Ovatko nämä oikeita huolenaiheita?

”Onneksi kysyt tätä. Siirtymän pitää tapahtua sellaisessa tahdissa, mikä on yhteiskunnalle mahdollinen. Minä toivoisin faktapohjaista keskustelua näistä kysymyksistä. Liian nopeista toimista voi seurata esimerkiksi työttömyyttä, millä taas voi olla ikäviä poliittisia seurauksia”, Wallenberg sanoo.

Ruotsissa on hänen mukaansa virinnyt keskustelua siitä, ovatko Ruotsin jotkut ilmastotoimet siirtäneet päästöjä muualle maailmaan.

”Keskustelu ilmastotoimien kaikista vaikutuksista ei ole ollut tasapainoista. Ehkä on hyvä, että meille tulee nyt näitä paineita, koska se pakottaa käymään tätä keskustelua. Ehkä emme voikaan tehdä ihan kaikkea yhdellä kertaa.”

Wallenberg punnitsee sanojaan huolella. Hänen sanomisiaan kuunnellaan tarkasti suvun yhteiskunnallisen vallan vuoksi ja myös siksi, että Wallenbergit esiintyvät julkisuudessa säästeliäästi.

Jo Jacobin isoisoisä Marcus Wallenberg otti 1930-luvulla tunnuslauseekseen latinankielisen lauseen Esse non videri eli olla tulematta nähdyksi.

Wallenbergit ovat keskittyneet näkymisen sijaan toimintaan eli yritysten johtamiseen ja kansainvälisten suhteiden luomiseen.

Toinen motto, jota suvussa noudatetaan, on puolestaan isoisä Marcuksen vuonna 1946 kirjoittama lause: ”Ainut vaalimisen arvoinen perinne on siirtyä vanhasta siihen, mikä on tuloillaan.”

Paikoilleen ei siis jämähdetä. Kenties tässä mentaliteetissa on ollut suvun pitkäikäisen menestyksen salaisuus. Wallenbergit ovat lähteneet ennakkoluulottomasti mukaan uuteen.

Vanhojen teollisuussijoitusten lisäksi sijoituksia on tehty listaamattomiin yhtiöihin ja aloitteleviin kasvuyrityksiin.

Toinen syy menestykseen on omistusten keskittäminen säätiöihin. Siellä ne ovat pitkäjänteisesti tallessa yhtenä kokonaisuutena, vaikka sukupolvet vaihtuvat. Moni muu teollisuussuku on hiipunut merkitykseltään, kun omistus on pikku hiljaa hajautunut.

”Emme keskustele siitä, miten saisimme itsellemme mahdollisimman paljon osinkoa, vaan siitä miten hoidamme yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla”, Jacob Wallenberg sanoo.

Valtavan osakesalkun valtiaalta on pakko kysyä, miten huolissaan hän on markkinoiden riskeistä, kun korot ovat olleet pitkään poikkeuksellisen matalia ja osakkeiden hinnat ovat vain nousseet nousemistaan.

”En ole kauhean huolissani. On luonnollista, että osakkeiden hinnat ovat nousseet, koska joukkovelkakirjojen tuotot ovat olleet nollassa tai negatiivisia. Niin kauan kuin korot pysyvät matalalla, kysyntä osakkeille pysyy vahvana.”

Hänen mielestään osakkeet eivät ole joitain poikkeuksia lukuun ottamatta yliarvostettuja.

”Uskon, että korot pysyvät matalalla näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen, mutta sillä hetkellä kun tämä muuttuu, myös osakemarkkinoiden tilanne muuttuu. Siksi markkinat ovat nyt hermostuneet.”

Jacob ja hänen serkkunsa Marcus Wallenberg täyttivät tänä vuonna 65 vuotta. Jacobin veli Peter on heitä pari vuotta nuorempi. Milloin tulee aika siirtää vastuu suvun perinnön hoidosta seuraavalle, jo kuudennelle sukupolvelle?

”Mitä pikemmin sen parempi”, Wallenberg sanoo.

Seuraavan polven jäseniä on hänen mukaansa mukana säätiöiden ja yritysten toiminnassa.

”Ei kovin korkeissa asemissa vielä, mutta haluamme seuraavaa sukupolvea mukaan liiketoimintaan. Uskomme kuitenkin meritokratiaan, eli heillä pitää olla koulutus, kokemusta ja tietysti myös halu olla mukana.”

Tärkeintä on Wallenbergin mukaan löytää oikeat, kyvykkäät ihmiset. Siksi esimerkiksi Investorin hallituksen seuraava puheenjohtaja voi hyvin tulla suvun ulkopuoleltakin.

”Emme ole omistajia tässä järjestelmässä. Meidän esi-isämme perustivat nämä säätiöt ja me olemme heidän tahtonsa vaalijoita. Se on vastuumme.”

Ennen kaikkea Wallenbergit ovat piinkovia liike- ja myyntimiehiä. Isoisä Marcuksella oli Suomen-matkoillaan yleensä aina bisnekset mielessä.

Onko Jacob tällä Suomen-matkallaan lobannut Saabin Gripen-hävittäjien puolesta? Saab on yksi tarjoaja Suomen kymmenen miljardin euron hävittäjähankinnassa.

”Olen käynyt Suomessa usein, mutta tällä vierailulla kyse ei ole Gripenistä”, hän sanoo.