Riskirahasto katsoo, että perinteisen öljybisneksen erottaminen omaan yhtiöön olisi osakkeenomistajien etu.

Amerikkalainen riskirahasto Third Point käy kampanjaa, jonka tavoitteena on pilkkoa maailman suurimpiin kuuluva öljy-yhtiö Shell.

Rahaston perustaja Daniel Loeb on lähettänyt kaikille Shellin osakkeenomistajille kirjeen, jossa perustellaan tarvetta pilkkoa yhtiö. Rahasto tarvitsee suunnitelmilleen muiden osakkeenomistajien tuen. Third Point omistaa Shellin osakkeita vain noin 750 miljoonan dollarin arvosta, kun Shellin markkina-arvo tällä hetkellä on lähes 190 miljardia dollaria.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Wall Street Journal.

Loeb katsoo kirjeessään, että Shellin eri liiketoiminnot eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, ja niiden strategiat eivät ole yhdenmukaisia. Shell tuottaa öljyä, maakaasua ja kemikaaleja, mutta myös uusiutuvaa energiaa.

”Shellillä on liian monia keskenään kilpailevia sidosryhmiä, jotka työntävät yhtiötä liian moneen suuntaan”, Loeb sanoo Reutersin näkemässä kirjeessä.

Loeb ei kirjeessään kerro, kuinka moneen osaan Shell pitäisi hänen mielestään pilkkoa, mutta hänen mielestään perinteinen öljybisnes pitäisi erottaa muista liiketoiminnoista. Hänen mukaansa yhtiö hyötyisi rakenteesta, joka mahdollistaa kulujen karsimisen ja suuremmat investoinnit vähähiiliseen liiketoimintaan.

Loeb on miljardiomaisuuden luonut sijoittaja, joka on aiemminkin ajanut yhtiöiden pilkkomisia.

Kaikki suuret öljy-yhtiöt ovat tällä keskellä isoa murrosvaihetta, jossa globaalit ilmastotavoitteet pakottavat ne kehittämään tulevaisuuden vähähiilistä liiketoimintaa. Shellin pienemmät kilpailijat italialainen Eni ja espanjalainen Repsol ovat jo väläyttäneet mahdollisuutta erottaa öljybisneksen omaan yhtiöön.

Myös Shell on joutunut vastaamaan sijoittajapaineeseen. Yhtiö on parhaillaan myymässä isoa öljykenttää Yhdysvalloissa Conoco Phillipsille 9,5 miljardilla dollarilla.

Aiemmin tänä vuonna aktivistisijoittaja Engine No 1 pakotti öljy-yhtiö Exxonin vaihtamaan hallitusjäseniään juuri sillä perusteella, että hallitukseen tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät kehittämään fossiililiiketoiminnan rinnalle uutta liiketoimintaa. Tuolloin Exxonin hallitukseen nousi suomalainen Kaisa Hietala.