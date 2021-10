Laivayhtiön liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 18,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Virolainen varustamoyhtiö Tallink saavutti heinä–syyskuussa ensimmäisen voitollisen neljännesvuosituloksensa koronapandemian aikana. Yhtiön vuoden kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiö teki samalla ajanjaksolla tappiota 23,9 miljoonaa euroa.

Konsernin vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18,6 prosenttia 143,7 miljoonaa eurosta 170,5 miljoonaa euroon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat yhtiön mukaan etenkin ravintola- ja myymälämyynti, lipputulot ja laivojen ulosvuokraukset.

”Tulos on ensimmäinen valonpilkahdus viimeisen puolentoista vuoden aikana, jolloin olemme tehneet yli 151 miljoonan euron tappion”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene osavuosikatsauksessa.

Nõgenen mukaan tulosta tukivat laivareittien avaaminen uudelleen pandemian alun jälkeen sekä kahden aluksen ulosvuokraussopimukset.

”Ensimmäistä kertaa kevään 2020 jälkeen lähes kaikki aluksemme ovat takaisin liikenteessä ja vain yksi aluksistamme seisoo satamassa”, Nõgene toteaa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiö vahvisti likviditeettiasemaansa nostamalla lainaa Nordic Investment Bankilta ja järjestämällä julkisen osakeannin syyskuun 2021 alussa. Yhtiön mukaan osakeanti antoi sille mahdollisuuden hankkia uutta pääomaa ja luoda vahva likviditeettipuskuri tulevaa sesonkia varten.

Tallinkin mukaan tuleva talvi on vaikea. Sesonki on tavallisestikin heikko, ja Virossa ja Latviassa koronatartuntojen määrä on kasvanut. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa muun muassa polttoaineiden korkea hinta.

Nõgene toteaa, että talven ja yhtiön pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta lainojen ottaminen ja osakkeenomistajien lisäinvestoinnit ovat olleet Tallinkille elintärkeitä.

”Odotamme, että yleinen tilanne paranee ja matkustajamäärät kasvavat huomattavasti ensi kevääseen ja alkukesään mennessä”, Nõgene sanoo.