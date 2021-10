Kuluvan vuoden perusteella on jo lähes varmaa, että verkkolaitteita valmistava Nokia on palannut toimialansa huipulle.

Yhtiö on jokaisella vuosineljänneksellä parantanut kannattavuutta enemmän kuin analyytikot ovat arvioineet.

Runsas vuosi sitten toimitusjohtajana aloittaneen Pekka Lundmarkin resepti vaikeuksien voittamiseen on ollut verraten yksinkertainen: teknologian parantaminen ja toimintatavan yksinkertaistaminen.

”Kannattavuuden parantumisessa kysymys on vahvan kysynnän ja meidän parantuneen teknologisen kilpailukyvyn yhdistelmästä”, toimitusjohtaja Lundmark sanoo.

Vuoden alussa liiketoimintaryhmien määrä karsittiin neljään ja jokaisen vastuulla on huolehtia toimista, joilla kannattavuutta parannetaan.

Aikaisemmin Nokian toimintamalli oli huomattavasti keskusjohtoisempi ja byrokraattisempi, mikä hidasti tuotekehitystä ja turhautti työntekijöitä.

Tänä vuonna Nokia on lisännyt investointejaan viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikkaan sadoilla miljoonilla eurolla saadakseen kilpailijoidensa etumatkan kiinni.

Toimitusjohtaja Lundmark on vakuuttunut, että Nokian kilpailukyky on vahvistunut pysyvästi eikä vain tilapäisesti.

”Meidän vauhtimme tuotekehityksessä on ollut kilpailijoitamme kovempi ja tietyissä asioissa olemme jo kilpailijoitamme edellä. Emme voi jäädä hetkeksikään laakereille lepäämään, koska myös kilpailijat ovat hyviä.”

Kesällä yhtiö julkaisi uudet 5g-tukiasematuotteet, joissa se hyödyntää järjestelmäpiirejä. Niissä kustannukset ovat pienemmät ja tekniset ominaisuudet paremmat kuin Nokian pitkään käyttämissä fpga-piireissä.

Syyskuussa Nokia julkisti uuden FP5-reititinprosessorin, joka on suorituskyky on yhtiön mukaan kolme kertaa aikaisempia tuotteita tehokkaampi ja se supistaa bittikohtaista energiankulutusta 75 prosenttia.

” ”Itse asiassa liiketoimintamme olisi voinut kasvaa nopeammin, jos markkinoilla ei olisi ollut pulaa puolijohdekomponenteista.”

Torstaina yhtiö yllätti taas ennakoitua paremmalla kannattavuudella.

Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kaksi prosenttia 5,4 miljardiin euroon, mutta liikevoitto ilman kertaluonteisia peräti 30 prosenttia 633 miljoonaan euroon.

Liikevoitto oli runsaat sata miljoonaa euroa enemmän kuin analyytikot arvioivat sen olleen.

Kannattavuuden paraneminen heijastuu myös Nokian nettokassaan ja lyhytaikaisiin sijoituksiin, jotka olivat syyskuun lopussa 4,3 miljardia euroa. Ne kasvoivat kolmessa kuukaudessa 610 miljoonaa euroa.

Kaksi vuotta sitten rahoitusasema oli hyvin paljon heikompi: syyskuun lopussa 2019 nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat ainoastaan 344 miljoonaa euroa.

Pääkilpailijan Ericssonin liikevaihto oli heinä–syyskuussa 5,5 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 863 miljoonaa euroa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark hallituksen huoneessa Nokian pääkonttorissa Espoossa joulukuussa 2020.

Nokia on myös yksi niistä yhtiöistä, jotka ovat hyötyneet koronaviruspandemiasta. Toimitusjohtaja Lundmarkin mukaan se kiihdytti digitaalista kehitystä usealla vuodella.

”Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kysyntä on vahvaa. Mielenkiintoista on sekin, että investoinnit kohdistuvat langattomien verkkojen lisäksi erityisesti kotien kiinteisiin laajakaistayhteyksiin. Se on ihan luonnollista, koska etätyö on tullut jäädäkseen emmekä tulee palaamaan kuin osittain vanhaan työskentelymalliin.”

Nokian näkökulmasta rohkaisevaa on sekin, että teollisuudessa on alettu hyödyntää yhä enemmän uutta tekniikkaa, joka edellyttää nopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä.

”Olemme jo havainneet, että teollisuuden digitalisaatio on edistymässä, kun operatiivisia sovelluksia siirretään verkkoon. Se tarkoittaa, että teollisuudesta tulee paljon kysyntää uudentyyppisille yhteyksille.”

Vahvistunut kannattavuus voi parhaassa tapauksessa merkitä, että Nokian ei tarvitse vähentää työpaikkoja yhtä paljon kuin se maalikuussa arvioi. Silloin yhtiö ilmoitti, että se saattaa kahden vuoden kuluessa karsia vaiheittain 5 000–10 000 työpaikkaa.

”On se mahdollista, että vähennykset jäävät pienemmiksi. Sanoimme alun perin, että kysyntä vaikuttaa siihen, kuinka paljon vähennyksiä lopulta täytyy tehdä. Itse asiassa tämä kustannustensäästöohjelma on edistynyt hieman arvioitua hitaammin, mikä johtuu odotettua vahvemmasta kysynnästä.”

Kustannusten supistaminen työpaikkoja vähentämällä on osa Nokian toimintamallin yksinkertaistamista ja tehostamista.

”Toimintamallin yksinkertaistamisen seurauksena pyrimme siihen, että aiempaa suurempi osa henkilöstöstä työskentelee tuotekehityksessä. ”

Suomessa Nokia on palkannut tänä vuonna 500 uutta työntekijää pääasiassa viidennen sukupolven matkapuhelintekniikan tuotekehitykseen, mutta 200 työtehtävää on yhä avoinna.

Kutakuinkin puolet palkatuista on ulkomaalaisia.

”Hyvistä aikomuksista huolimatta työperäisen maahanmuuton lupaprosessit ja byrokratia ovat aivan liian raskaita. On täysin kohtuutonta, että työluvan saaminen voi kestää 3–9 kuukautta, vaikka henkilöllä on jo sovittu työpaikka. Siinä ajassa monet päättävätkin mennä muualla töihin.”

Lundmarkin mukaan vaarana on, että Nokia ei pysty kaikkia avoinna olevia työtehtäviä Suomessa täyttämään.

”Suomesta ei yksinkertaisesti löydy riittävästi ihmisiä, joilla olisi meidän tarvitsemaa ohjelmisto- ja radioteknologian osaamista.”

Kuluvan vuoden ennakoitua parempi menetys herättää kysymyksen, milloin Nokia julkaisee arvionsa kannattavuuden kehittymisestään ensi vuonna.

Toistaiseksi yhtiö on arvioinut kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin oleva tänä vuonna on vuonna 10–12 ja 10–13 vuonna 2023.

Kuluvan vuoden vahvan tuloskehityksen takia on mahdollista, että muuttaa arvioitaan vielä valoisammaksi.

”Tyypillisesti olemme antaneet arvion seuraavan vuoden liikevaihdosta ja kannattavuudesta viimeisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. Komponenttipula on sumentanut ensi vuoden näkymiämme ja on mahdollista, että pula vaikuttaa jonkin verran kannattavuuden paranemisvauhtiin. Meidän täytyy nyt seurata tarkasti komponenttipulan kehittymistä.”