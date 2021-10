Energian hinta kallistui lokakuussa 23,5 prosenttia.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on voimistunut merkittävästi euroalueella.

Euroopan unionin tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti euroalueella oli lokakuussa 4,1 prosenttia. Sitä kiihdytti pääasiassa energian 23,5 prosentin kallistuminen.

Euroalueella inflaatiovauhti on ollut 2000-luvulla yli neljä prosenttia vain yhden kerran: heinäkuussa 2008, jolloin kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi alkoi kärjistyä.

Heinäkuussa 2008 inflaatiovauhti oli sama 4,1 prosenttia kuin tämän vuoden lokakuussa. Kuluvan vuoden syyskuussa inflaatiovauhti euroalueella oli 3,4 prosenttia, joten se siis voimistui merkittävästi kuukaudessa.

Keskuspankkien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli lokakuussa 2,1 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintojen muutokseen. Syyskuussa pohjainflaatio oli 1,9 prosenttia.

Inflaation voimakas kiihtyminen ei ole varsinainen yllätys. Euroopan keskuspankki on toistuvasti arvioinut inflaation kiihtyvän tilapäisesti vielä syksyn aikana nimenomaan energian kallistumisen takia.

”Täytyy sanoa, että inflaatio on poikkeuksellisen voimakasta. Todellisia hintapaineita paremmin mittava pohjainflaatio on sekin kiihtynyt selvästi, sillä kesällä se oli vielä prosentin tuntumassa. Vaarana on, että nopeasta inflaatiosta tulee pysyvämpi, jos työntekijät alkavat vaatia entistä suurempia palkankorotuksia”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Inflaatiota kiihdyttävät myös tuotannon pullonkaulat ja se, että Saksa on poistanut väliaikaiset arvonlisäveron kevennykset. Ne otettiin käyttöön koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen hillitsemiseksi.

Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin on oltava kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Hintavakaustavoite on kuitenkin symmetrinen. Se tarkoittaa, että inflaatiovauhti voi tilapäisesti olla kahden prosentin tavoitetta nopeampaa tai hitaampaa, kunhan se keskipitkällä aikavälillä on kaksi prosenttia.

Keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde arvioi torstaina, että inflaatiovauhti euroalueella hidastuu ensi vuoden alussa.

Perjantaina Eurostat julkaisi myös ennakkotiedot euroalueen talouskasvusta.

Elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Edellisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 2,1 prosenttia.

Kolmesta euroalueen suurimmasta kansantaloudesta bruttokansantuote kasvoi Saksassa 1,8 prosenttia, Ranskassa 3,0 prosenttia ja Italiassa 2,6 prosenttia. Tietoja Suomen talouskasvusta ei ole vielä saatavilla.