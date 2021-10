Windows-yhtiö otti ykköspaikan perjantaina, kun Iphone-valmistajan osake laski tulos­julkistuksen jälkeen.

Ohjelmistojätti Microsoft on noussut markkina-arvoltaan maailman suurimmaksi yhtiöksi.

Windows-yhtiö Microsoft otti uutistoimisto Reutersin mukaan ykköspaikan perjantaina Applelta, kun Iphone-valmistajan osake laski tulosjulkistuksen jälkeen.

Applen julkaisi torstaina New Yorkin osake­markkinoiden sulkeutumisen jälkeen tilikautensa neljännen neljänneksen tuloksen, joka jäi jälkeen analyytikoiden ennusteista maailmantalouden toimitusketjuongelmien takia.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook sanoi, että toimitusketjuongelmien vaikutus tulee olemaan vielä suurempi yhtiölle tärkeällä kuluvalla jouluneljänneksellä.

Microsoft puolestaan ennusti tiistaina vahvaa loppuvuotta pilvi­palveluilleen, mutta varoitti, että toimitusketjuhuolet jatkuvat Surface-taulutietokoneita ja Xbox-pelikonsoleita valmistavissa yksiköissä.

Applen osake liikkui illalla Suomen aikaan 3,6 prosentin laskussa 147 dollarissa, joka tarkoittaisi yhtiölle 2 410 miljardin dollarin markkina-arvoa.

Microsoftin osake oli samoihin aikoihin 0,7 prosentin nousussa 326,8 dollarissa 2 460 miljardin markkina-arvolla. Osake oli ennätyshinnassa.

Microsoftin osake on noussut 45 prosenttia kuluvan vuoden aikana, kun pandemia on vauhdittanut sen pilvipalveluiden kysyntää. Applen osake on noussut samassa ajassa 15 prosenttia.

Applen markkina-arvo kohosi Microsoftin markkina-arvoa suuremmaksi vuonna 2010, kun siitä tuli Iphone-älypuhelimeen ja Ipad-taulutietokoneineen maailman ykkösyhtiö kuluttajateknologiassa.

Sen jälkeen yhtiöt ovat vuorotelleet maailman arvokkaimman yhtiön tittelissä. Apple on pitänyt ykköspaikkaa 2020-luvun puolivälistä lähtien.