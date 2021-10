Ostopäälliköiden indeksin perusteella Kiinan teollisuustuotanto on supistunut jo kaksi kuukautta peräkkäin.

Kiinan teollisuustuotanto on ennakoivien tietojen perusteella supistunut jo kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti.

Kiinan teollisuustuotanto supistui lokakuussa ennakoitua enemmän raaka-aineiden kallistumisen ja odotettua heikomman kotimaisen kysynnän takia.

Maan tilastokeskuksen sunnuntaina julkaiseman teollisuustuotannon ostopäälliköiden indeksi oli lokakuussa 49,2 pistettä, kun se syyskuussa oli 49,6 pistettä.

Jos indeksi on alle 50 pistettä, se ennakoi verraten luotettavasti teollisuustuotannon supistumista. Analyytikot arvioivat ennalta, että indeksi olisi ollut lokakuussa 49,7 pistettä.

Lokakuun oli jo toinen peräkkäinen kuukausi, jolloin teollisuustuotanto on ostopäälliköiden indeksin perusteella supistunut.

Teollisuustuotanto Kiinassa on heikentynyt tänä vuonna tasaisesti, koska kiinteistömarkkinoilla on ongelmia ja energiamarkkinoilla häiriöitä.

Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen.

”Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksistä mainitsi riittämättömän kysynnän suurimmaksi vaikeudeksi, mikä osoittaa, että riittämätön kysyntä oli rajoittanut niiden tuotantoa", sanoi Kiinan logistiikkatietokeskuksen analyytikko Zhang Liqun.

Merkittävä ongelma on sekin, että inflaatiopaineet ovat lisääntyneet samanaikaisesti, kun talouskasvu on hidastunut. Se voi pahimmassa tapauksessa johtaa stagflaatioon, joka on talouden vakava häiriö.

Elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi heinä–syyskuussa 4,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisellä vuosineljänneksellä se kasvoi 7,9 prosenttia.

