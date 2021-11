Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi, että pörssiin listautujien suuri määrä kertoo rakenteellisesta muutoksesta.

Helsingin pörssiin on tänä vuonna listautunut poikkeuksellisen suuri määrä yrityksiä.

Jokavuotisissa verolistauksissa näkyvät usein vuodesta toiseen samojen suurten yritysomistajasukujen nimet, mutta joka vuosi listalle myös nousee aivan uusia nimiä.

Yksi tyypillisistä tulopiikeistä syntyy, kun yrityksen perustajat tai alkuvaiheen sijoittajat myyvät omistuksiaan. Suomessa on ollut melko tyypillistä, että kasvava yritys myydään suoraan esimerkiksi suuremmalle saman alan yritykselle tai ulkomaiselle sijoittajajoukolle.

Jos kuluva vuosi antaa viitteitä tulevasta, tuuli saattaa puhaltaa yhä enemmän kohti toista vaihtoehtoa: yrityksen listautumista pörssiin.

Kasvuyrityksen listautumisen takana on tyypillisesti kahdenlaisia motiiveja. Ensimmäinen niistä on kerätä yritykselle lisää pääomaa. Tässä tapauksessa rahoitusta haetaan listautumisannissa uusilta omistajilta pörssin kautta.

”Silloin raha ei mene vanhoille omistajille, mutta he haluavat ottaa uudet omistajat mukaan siksi, että olisi mahdollisuus suurempaan kasvuun, jota ei pystytä omin voimin rahoittamaan”, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

”Silloin vanhat omistajat hyötyvät enemmän yhtiön kasvun ja tulevaisuuden kautta.”

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Toinen tyypillinen motiivi on yrityksen perustajien ja alkuvaiheen sijoittajien omistuksien myynti. Silloin lisäraha ei mene yritykseen vaan liikkuu uusien ja vanhojen omistajien välillä.

”Suomessa on harvinaista, että vanhat omistajat myyvät listautumisen yhteydessä kaiken. Useammin he vain keventävät omistustaan eli myyvät osan omistamistaan osakkeista. Silloin heille voi tulla tällainen kertarysäys pääomatuloja”, Lounasmeri kertoo.

Hänen mukaansa muissa irtautumistavoissa – käytännössä siis esimerkiksi tavanomaisessa yrityskaupassa – on tyypillisempää, että yritys myydään kokonaan.

Helsingin pörssissä voidaan tänä vuonna puhua huoletta varsinaisesta listautumis­buumista, mutta tänä vuonna osakeanneissa myydyt osakkeet näkyvät verotiedoissa vasta vuoden päästä. Vuoden 2020 listautujat löytyvät kuitenkin verotiedoista jo tänä syksynä.

Viime vuonna Helsingin pörssiin listautui neljä yritystä: Bilot, Musti Group, Partnera ja Nanoform. Tämä nelikko on kuvaava esimerkki eri tavoista listautua pörssiin.

It-alan yhtiö Bilot tarjosi listautumisensa yhteydessä vain uusia osakkeita. Yhtiö siis haki listautumisellaan uusia omistajia ja uutta pääomaa, mutta vanhat omistajat eivät myyneet omistuksiaan listautumisen yhteydessä lainkaan.

Lemmikkieläintarvikeyhtiö Musti Group tarjosi niin ikään uusia osakkeita, mutta tämän lisäksi yhtiön aiemmat osakkeen­omistajat myivät osakkeitaan runsaasti, määrältään yli kaksi kertaa niin paljon kuin uusia osakkeita laskettiin liikkeelle.

Liiketoimintakonserni Partneran ja lääketeknologiayhtiö Nanoformin listautumiset olivat poikkeuksellisempia.

Partnera hakeutui Helsingin pörssin First North -kasvulistalle mutta ei järjestänyt lainkaan osakeantia. Se siis vain halusi jo olemassa olevat osakkeensa pörssiin kaupankäynnin kohteeksi, mutta yhtiön omistusrakenne ei muuttunut listautumisessa.

Nanoform listautui samaan aikaan sekä Helsingin että Tukholman pörssien First North -listoille. Yhtiö tarjosi listautumis­annissa merkittävän määrän uusia osakkeita, ja sen vanhat omistajat myös myivät omistuksiaan, joskin vähemmän.

Poikkeukselliseksi yhtiön listautumisen teki se, että listautumisannista kerättyä rahaa jaettiin jo aiemmin solmittujen sopimusten mukaan suoraan sijoittajasuhdejohtaja Henri von Haartmanille ja talousjohtaja Albert Hæggströmille yhteensä 3,7 miljoonan euron arvosta.

Rahanjako kirjattiin listautumisen kuluiksi, mikä oli yksi syy yhtiön listautumiskulujen kasvuun tavallista suuremmiksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Edward Hæggström, Albert Hæggströmin veli, sanoi Kauppa­lehdelle listautumisen yhteydessä, että vuonna 2018 yhtiöön tullut Albert Hæggström ja vuonna 2019 tullut von Haartman ovat ”huippuluokan ammattilaisia ja ovat työskennelleet suhteellisen matalalla palkalla”.

Toimitusjohtaja Edward Hæggström myi osakeannin yhteydessä omia osakkeitaan yli kahden miljoonan euron arvosta.

Nanoformin talousjohtaja Albert Hæggström (vas), sijoittajasuhdejohtaja Henri von Haartman ja toimitusjohtaja Edward Hæggström.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Lounasmeri arvioi Nanoformin ratkaisun olevan melko poikkeuksellinen.

”Jos alkuperäiset omistajat ovat olleet koko ajan samat, silloin ei tarvita tällaisia monimutkaisia rakenteita. Ehkä tässä oli kyse siitä, että nämä johtajat eivät olleet niitä alkuvaiheen omistajia ja takana oli ollut useampi rahoituskierros.”

Vuonna 2021 Helsingin pörssiin on listautunut enemmän uusia yrityksiä kuin vuosikausiin. Tämän viikon alkuun mennessä pörssiin on listautunut tänä vuonna Suomessa jo yhdeksäntoista yhtiötä. Lisäksi viisi on kertonut listautumisaikeistaan.

Kymmenen viime vuoden aikana Helsingin pörssiin on listautunut keskimäärin noin seitsemän yhtiötä vuodessa.

Listautumisbuumi saattaa toki olla vain merkki kuumana käyvistä markkinoista, mutta liikkeellä voi olla myös aito muutos.

”Tuntuu, että on tapahtumassa rakenteellinen muutos. Aikaisemmin on oltu huolissaan siitä, että yrittäjät myyvät koko yrityksen esimerkiksi saman toimialan suuremmalle yhtiölle jo aikaisessa kasvuvaiheessa”, Lounasmeri sanoo.

Yritykset voivat hakea kasvua useita reittejä. Lounasmeren mielestä on hienoa, että myös listautuminen on toimiva kasvupolku. Samalla se ehkäisee kasvuyritysten omistusten ja pääkonttorien karkaamista ulkomaille.

”Ruotsissa on ollut yleisempi tämä malli, jossa yritys tuodaan aikaisessa vaiheessa pörssiin ja sitä lähdetään kehittämään yhdessä. Tuntuu, että meilläkin ollaan ottamassa askeleita siihen suuntaan.”